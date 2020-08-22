COVID-19: Укрзалізниця закрила продаж квитків з Одеси до Чернівців

Також змінено й маршрут поїзда Одеса – Чернівці, він не доїжджатиме до кінцевого пункту, а зупинятиметься у Снятині.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Через погіршення епідемічної ситуації закрито продаж квитків по чотирьох станціях та змінено маршрут слідування деяких поїздів.

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня буде закрито продаж квитків. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування.

З 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів. Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

№702/701 Львів — Чернівці,

№136/135 Чернівці — Одеса,

№7/8 Київ — Чернівці,

№117/118 Київ — Чернівці,

№98/97 Ковель — Київ,

№46/45 Ужгород — Лисичанськ,

№88/87 Ковель — Новоолексіївка,

№122/121 Миколаїв — Рівне,

№232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:

№8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),

№118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),

№136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),

№702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).

Зауважимо, що пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.