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Новости Одессы и Одесской области

Цьогоріч в Одесі висадять дві тисячі саджанців хризантем

Цьогоріч в Одесі висадять дві тисячі саджанців хризантем

Сьогодні, 24 вересня 2019 року, співробітники комунального підприємства «Міськзелентрест» приступили до висадження осінніх квітів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Білі, жовті та помаранчеві саджанці хризантем скоро розквітнуть на одеських клумбах.

Всього цієї осені в Одесі озеленювачі планують висадити дві тисячі саджанців багаторічних хризантем.

Осінні квіти найперше прикрасять центральну частину міста (Думську площу, Стамбульський і Грецький парки та ін.), а потім і інші райони.

Поки що в хризантем тільки з’являються бутони, але вже зовсім скоро вони розпустяться пишними квітами на осінніх вулицях Одеси.

Фото: Порадник

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