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Цитата недели: о бдительности при борьбе с COVID

Цитата недели: о бдительности при борьбе с COVID

Главный санврач страны предостерегает украинцев от потери бдительности. В настоящее время в Украине фиксируют всего несколько сотен случаев коронавируса в сутки, и такая статистика позволяет украинцам расслабиться.

Игорь КузинИгорь КУЗИН,
главный
санитарный
врач
Украины:

Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм «Дельта». Уже почти 100 стран докладывают о том, что он вызывает очень быстрые вспышки. К «красной» зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени.
Я бы советовал фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. И осенью уже иметь свой иммунитет».

По словам Кузина, снятые маски сейчас могут сыграть с нами злую шутку, а мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которых успеют вакцинировать на тот момент. Поэтому сейчас в Минздраве «раскручивают маховик вакцинации на максимум».

Главный санитарный врач Украины пояснил: общий план сейчас — до конца лета пройти критическую точку — десять миллионов прививок.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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