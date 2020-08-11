ЦИК создал избирательные комиссии в Одесской области

Центральная избирательная комиссия создала областную, городские и районные избирательные комиссии в Одесской области.
Соответствующее решение ЦИК принял на заседании 10 августа.
Согласно решению, в Одесской области для организации местных выборов сформировали 27 таких комиссий. А уже они будут формировать участковые комиссии.
Со списком сформированных комиссий, а также теми, кто в них вошел, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Напомним, мэров и депутатов местных советов граждане Украины будут выбирать 25 октября.