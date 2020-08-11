ЦИК создал избирательные комиссии в Одесской области

Соответствующее решение ЦИК принял на заседании 10 августа.

Согласно решению, в Одесской области для организации местных выборов сформировали 27 таких комиссий. А уже они будут формировать участковые комиссии.

Со списком сформированных комиссий, а также теми, кто в них вошел, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, мэров и депутатов местных советов граждане Украины будут выбирать 25 октября.