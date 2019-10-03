fbpx
Новости Одессы и Одесской области

У Одессы появится виртуальный двойник

У Одессы появится виртуальный двойник

Мобильный оператор Vodafone объявил о создании цифровой модели города у моря.

Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

Создатели смоделируют систему, которая позволит в режиме онлайн управлять различными сферами города, копируя существующие показатели. К примеру, ЖКХ. Система будет обновляться в реальном времени, это поможет сэкономить время и деньги хозяйственникам и горожанам.

Помимо коммунальной сферы, туда занесут сведения об общественном транспорте и дорожном трафике, перемещении одесситов и приезжих. Кроме того, платформа соберет данные об архитектурном планировании, а также различных мониторингов – воздуха, воды, погодных условий.

Как отметили представители мобильного оператора, проект о сотрудничестве уже согласовали с мэрией. К слову, Одесса станет первым в Украине городом, который обретет цифрового двойника.

Фото: static.tildacdn.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить