У Одессы появится виртуальный двойник

Мобильный оператор Vodafone объявил о создании цифровой модели города у моря.

Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

Создатели смоделируют систему, которая позволит в режиме онлайн управлять различными сферами города, копируя существующие показатели. К примеру, ЖКХ. Система будет обновляться в реальном времени, это поможет сэкономить время и деньги хозяйственникам и горожанам.

Помимо коммунальной сферы, туда занесут сведения об общественном транспорте и дорожном трафике, перемещении одесситов и приезжих. Кроме того, платформа соберет данные об архитектурном планировании, а также различных мониторингов – воздуха, воды, погодных условий.

Как отметили представители мобильного оператора, проект о сотрудничестве уже согласовали с мэрией. К слову, Одесса станет первым в Украине городом, который обретет цифрового двойника.

Фото: static.tildacdn.com