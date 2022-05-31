Чтобы сбежать из Украины, мужчины платили «перевозчику» большие деньги

За 9 тысяч долларов США житель Киевской области брался переправить военнообязанных мужчин из Украины в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

Операцию по ликвидации канала незаконного вывоза потенциальных призывников за рубеж провели Одесские пограничники и полицейские.

Организатора схемы задержали с поличным, тогда, когда он получал очередную сумму денег за свои незаконные услуги.

Киевлянин организовал отлаженный канал вывоза за границу мужчин призывного возраста, которым по закону во время действия военного положения запрещено покидать территорию Украины.

Переход военнообязанных на территорию Молдовы он оценивал в 9 тысяч долларов США.

При этом 35-летний «перевозчик» «гарантировал» потенциальным призывникам беспрепятственное пересечение границы.

Дельца задержали во время получения половины из названной суммы оперативники Одесского погранотряда совместно с коллегами из миграционной полиции и следователями из Одесской нацполиции.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). За незаконную деятельность ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.