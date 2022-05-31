Новости Одессы и Одесской области

Чтобы сбежать из Украины, мужчины платили «перевозчику» большие деньги

Чтобы сбежать из Украины, мужчины платили «перевозчику» большие деньги

За 9 тысяч долларов США житель Киевской области брался переправить военнообязанных мужчин из Украины в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

Операцию по ликвидации канала незаконного вывоза потенциальных призывников за рубеж провели Одесские пограничники и полицейские.

Организатора схемы задержали с поличным, тогда, когда он получал очередную сумму денег за свои незаконные услуги.

Киевлянин организовал отлаженный канал вывоза за границу мужчин призывного возраста, которым по закону во время действия военного положения запрещено покидать территорию Украины.

Переход военнообязанных на территорию Молдовы он оценивал в 9 тысяч долларов США.

доллары на сидении аво

При этом 35-летний «перевозчик» «гарантировал» потенциальным призывникам беспрепятственное пересечение границы.

Дельца задержали во время получения половины из названной суммы оперативники Одесского погранотряда совместно с коллегами из миграционной полиции и следователями из Одесской нацполиции.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). За незаконную деятельность ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

мужчину уложили на землю

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить