Чтобы не попасть за решетку, заместитель Труханова должен найти 5 миллионов гривен

Вице-мэру Одессы Павлу Вугельману назначили залог 5 368 000 грн в качестве меры пресечения. Чиновника подозревают в хищении средств городского бюджета Одессы.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения заместителю городского головы Одессы. Так, ВАКС применил к обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 5 368 000 гривен», — отметили в пресс-службе ВАКС.

Прокурор при этом требовал для Вугельмана арест с альтернативой внесения залога в 15 миллионов гривен.

Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения.

Накануне Высший антикоррупционный суд также изменил меру пресечения другому участнику указанного дела, мэру Одессы Геннадию Труханову.

«ВАКС применил к подозреваемому залог в сумме 30 866 000 гривен. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней с момента его наложения», — говорится в сообщении.

После чего мэр будет обязан:

прибывать по каждому требованию в суд,

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда,

воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда,

сдать на хранение в свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Накануне Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения другому фигуранту указанного дела, мэру Одессы Геннадию Труханову.

«ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения», — говорится в сообщении.

В случае внесения залога городской голова Одессы будет обязан:

прибывать по каждому требованию в суд;

не уезжать из Украины без разрешения суда;

сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в решении суда;

сдать не хранения в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Рассмотрение ходатайств об изменении мер пресечения другим обвиняемым запланировано на 14:00. 26.04.2023 и 15:00. 27.04.2023.

Напомним, что одесский городской голова и другие лица подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму свыше 92 млн грн в результате реализации схемы покупки в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по цене, превышающей рыночную в два раза.