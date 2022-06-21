Трамваи №3 и №27 одесситы могут не ждать: на Люстдорфской дороге – авария (фото)

Из-за аварии на Люстдорфской дороге временно приостановлено движение трамваев №3 и №27.

Как сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», сегодня днем на 8 станции Люстдорфской дороги водитель мусоровоза, двигавшийся межквартальным проездом, не уступил дорогу трамваю №3 и врезался в него.

Пострадавших в ДТП нет, однако вагон получил серьезные повреждения.

Трамваи №3 и №27 временно не ходят.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за ремонтных работ временно изменено движение троллейбусов №7 и №9.

Фото с Телеграм-канала Xydessa