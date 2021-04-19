Что сегодня отмечают православные?

Евтихий родился приблизительно в 512 году в селение Божественное во Фригийской области, которая находилась на западе Малой Азии. В 12 лет его отправили учиться в Константинополь. Юноша преуспел в науках, но решил посвятить себя монашеской жизни. Он ушел в один из амасийских монастырей. Вскоре стал архимандритом всех амасийских монастырей, а в 522 году — патриархом.

Тем временем император Юстиниан увлекся ересью и решил сослать Евстихия в Амасийский монастырь. Здесь святой провёл 12 лет. Он постился, молился, изгонял бесов и исцелял больных.

К обязанностям патриарха он вернулся после смерти патриарха Иоанна Схоластика. В 582 году святитель Евтихий в день празднования Пасхи заболел и скончался. Его погребли в церкви Двенадцати апостолов. В 1246 году мощи святителя перенесли в Венецию.