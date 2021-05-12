Что сегодня отмечают православные?

В конце III века в древний город Кизик, который находился в Малой Азии, пришли проповедовать девять христиан: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Местные язычники хотели принудить их отказаться от Христа и принести жертву богам. Те отказались, за что их пытали, а в конце им отрубили головы.

Тела святых выкупил благочестивый горожанин и похоронил за городом. Во времена правления Константина Великого останки святых перенесли в храм, построенный в их честь. Есть свидетельство о том, что мощи мучеников исцеляли от горячки, дизентерии, паразитов и изгоняли бесов.