Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 9 апреля, православные вспоминают святую Матрону Солунскую. Она была рабыней иудейки Павтилы и пострадала за веру в Христа в III или IV веке.

Павтила принуждала Матрону обратиться в иудейство. Но девушка веровала с юных лет в Христа и тайно от госпожи ходила в церковь. Узнав об этом, госпожа спросила у Матроны: «Почему ты не пошла в нашу синагогу, а ходила в церковь христианскую?». Та её ответила: «Потому что в христианской церкви присутствует Бог, а от синагоги иудейской Он отступил».

Хозяйка разозлилась и избила святую Матрону, а затем связала и заперла ее в темной каморке. Утром Павтила обнаружила, что святая Матрона освобождена от уз. В гневе Павтила избила мученицу почти до смерти, потом еще крепче связала ее и заключила в той же каморке, запечатав двери, чтобы страдалице никто не смог помочь.

В течение четырех дней святая мученица пребывала без воды и пищи, а когда Павтила открыла дверь, вновь увидела святую Матрону разрешенной от уз и стоящей на молитве. В страшной ярости женщина стала бить мученику палками и, когда святая уже едва дышала, жестокая иудейка закрыла ее в том же помещении, где мученица Матрона и предала дух свой Богу.

Тело святой мученицы по распоряжению Павтилы было сброшено с городской стены. Христиане подняли многострадальное тело святой мученицы Матроны и с честью предали погребению. Впоследствии Александр, епископ Солунский, построил церковь во имя святой мученицы Матроны, в которой находились ее святые мощи, прославившиеся чудотворениями.

Фото: ru.wikipedia.org