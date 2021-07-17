Что сегодня отмечают католики, а что — православные?

Андрей Критский родился около 660 года в Дамаске в христианской семье. Согласно его житию, у него была врожденная немота. Однако в семь лет он принял причастие, после чего исцелился.

В 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Саввы Освященного возле Иерусалима. Через некоторое время его назначили архидиаконом и специальным посланником патриарха Иерусалимского на VI Вселенском соборе. После собора его поставили архидиаконом при церкви Святой Софии. В годы правления императора Юстиниана II Андрей был архиепископом города Гортины на Крите. Скончался святитель 4 июля 740 года в деревне Эресос на острове Лесбос. Его погребли в церкви Святой Анастасии. Позже мощи Критского перенесли в Константинополь.

Считается, что святой впервые ввёл в византийскую литургическую службу саму форму канона. Ему приписывают создание около 70 канонов, в том числе и самого большого —Великого покаянного канона, а также канонов на Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Благовещение, Пасху, Преображение и Рождество Богородицы.

Компьенскими мученицами называют 14 сестёр-кармелиток и двух послушниц, которых казнили в революционном Париже в период правления Максимилиана Робеспьера.

В августе 1789 года Великая французская революция добралась до города Компьень. Монастырь, где проживали блаженные, закрыли. Сестры поселились на частных квартирах. Через год монахини дали обет, обязующий их служить не только свободе, но и равноправию в своей стране.

В 1794 году кармелиток арестовали и заключили в тюрьму Консьержери. Революционный трибунал обвинил их в фанатизме с трактовкой «враги народа, устроившие заговор против его суверенитета». Сестёр и прислужниц гильотинировали на площади Нации.