Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают католики?

Что сегодня отмечают католики?

Сегодня, 7 октября, у западных христиан праздник Девы Марии Розария.

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История праздника связана с битвой при Лепанто, которая произошла 7 октября 1571 года. В тот день в Патрасском заливе у мыса Скрофа в бою сошлись флоты Священной лиги и Османской империи. Перед сражением христиане молились на розариях, специальных чётках. В итоге они одержали победу, приписав её заступничеству Богородицы.

Когда установили праздник Девы Марии Розария?

В 1716 году папа Климент XI после победы над турками под Петроварадином установил для праздника общекатолический статус и дату — первое воскресенье октября. В свою очередь папа Пий X в 1913 году перенёс праздник на фиксированную дату — 7 октября. В конце XIX века в Лоретанскую литанию была добавлена строчка «Царица святого Розария, молись о нас».

Как изображают Деву Марию Розария?

Традиционно Дева Мария Розария изображается с младенцем Иисусом и чётками розария. Часто рядом с Богородицей находится святой Доминик, который, по церковному преданию, получил чётки Розария от явившейся ему Божией Матери.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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