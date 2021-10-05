Что сегодня отмечают буддисты в Таиланде?

Фестиваль длится девять дней и выпадет на девятый месяц по лунному календарю. В этом году он проводится с 5 по 15 октября. В дни праздника местные буддисты соблюдают вегетарианскую диету, носят белые одежды и очищают свой разум и тело с помощью изощрённых пыток. Верующие используют ножи, сабли, зонты и электродрели. Они верят, что экстремальный пирсинг, хождение по огню и другие способы нанесения себе увечий обеспечат им милость богов.

Как появился Фестиваль вегетарианцев?

По легенде, праздник возник в 19 веке, когда в Таиланд приехала выступать китайская оперная труппа. На гастролях артисты заболели малярией. Чтобы выздороветь, они стали придерживаться вегетарианской диеты и исцелились. В честь этого чуда артисты и учредили фестиваль.

Фото: travelcalendar.ru