Что сегодня отмечают буддисты в Таиланде?

Сегодня, 5 октября, у буддистов на таиландском Пхукете начинается Фестиваль вегетарианцев.
Фестиваль длится девять дней и выпадет на девятый месяц по лунному календарю. В этом году он проводится с 5 по 15 октября. В дни праздника местные буддисты соблюдают вегетарианскую диету, носят белые одежды и очищают свой разум и тело с помощью изощрённых пыток. Верующие используют ножи, сабли, зонты и электродрели. Они верят, что экстремальный пирсинг, хождение по огню и другие способы нанесения себе увечий обеспечат им милость богов.
Как появился Фестиваль вегетарианцев?
По легенде, праздник возник в 19 веке, когда в Таиланд приехала выступать китайская оперная труппа. На гастролях артисты заболели малярией. Чтобы выздороветь, они стали придерживаться вегетарианской диеты и исцелились. В честь этого чуда артисты и учредили фестиваль.
Фото: travelcalendar.ru