Что произошло с помещением для запасника Одесского художественного музея на Военном спуске?

В декабре прошлого года у Одесского художественного музея появился повод для радости: впервые за полвека музей получил новое помещение. Там предполагалось расположить запасник для произведений современного искусства.

Тогда директор Худмузея Александр Ройтбурд сообщил: «Все наши просьбы о расширении запасника облсовет игнорировал, а горсовет выделил».

Выделенное помещение — это полуподвал на Военном спуске, 6. Площадь — 79 квадратных метров. Сотрудники музея уже начали обдумывать, как собрать деньги на ремонт и оборудование.

Но оказалось, что радоваться было рано. Заместитель директора по развитию Одесского художественного музея Александра Ковальчук сообщила «Одесской жизни» о дальнейшем развитии событий:

— К сожалению произошли непредвиденные обстоятельства. Когда мы только рассматривали помещение на Военном спуске, такого никто не ожидал. Там были навесные потолки, которые нам не позволили увидеть реальное состояние перекрытий. И вот что получилось: когда мы пришли туда уже после новогодних праздников, то увидели, что произошло обрушение в одной из комнат. Мы сразу же вызвали специалистов, и анализ ситуации показал, что оперативно провести в этом помещении комплексно-реставрационные работы не получится. Договор пришлось расторгнуть. Но город искренне хочет нам помочь с помещением, и город нам пообещал отыскать его в другом здании.

Фото Александры Ковальчук

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