fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Что произошло с помещением для запасника Одесского художественного музея на Военном спуске?

Что произошло с помещением для запасника Одесского художественного музея на Военном спуске?

В декабре прошлого года у Одесского художественного музея появился повод для радости: впервые за полвека музей получил новое помещение. Там предполагалось расположить запасник для произведений современного искусства.

Тогда директор Худмузея Александр Ройтбурд сообщил: «Все наши просьбы о расширении запасника облсовет игнорировал, а горсовет выделил».

Военный спуск, 6

Выделенное помещение — это полуподвал на Военном спуске, 6. Площадь — 79 квадратных метров. Сотрудники музея уже начали обдумывать, как собрать деньги на ремонт и оборудование.

Но оказалось, что радоваться было рано. Заместитель директора по развитию Одесского художественного музея Александра Ковальчук сообщила «Одесской жизни» о дальнейшем развитии событий:

— К сожалению произошли непредвиденные обстоятельства. Когда мы только рассматривали помещение на Военном спуске, такого никто не ожидал. Там были навесные потолки, которые нам не позволили увидеть реальное состояние перекрытий. И вот что получилось: когда мы пришли туда уже после новогодних праздников, то увидели, что произошло обрушение в одной из комнат. Мы сразу же вызвали специалистов, и анализ ситуации показал, что оперативно провести в этом помещении комплексно-реставрационные работы не получится. Договор пришлось расторгнуть. Но город искренне хочет нам помочь с помещением, и город нам пообещал отыскать его в другом здании.

Фото Александры Ковальчук

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить