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Что происходит вокруг одесской Колоннады (фоторепортаж)

Что происходит вокруг одесской Колоннады (фоторепортаж)

Проход между Колоннадой и Воронцовским дворцом по-прежнему закрыт. Вся территория вокруг Колоннады сейчас покрывается «гранитным ковром». Некоторые рабочие называют ее гранитной брусчаткой, а не плиткой.

Корреспонденту «Одесской жизни» удалось проникнуть за ограждение Колоннады и сфотографировать, как она выглядит на сегодняшний день.

Там тоже укладывается такая же гранитная плитка (брусчатка). Любопытствующих очень много, особенно иностранных туристов. Рабочие даже наловчились вежливо «прогонять» тех, кто сует нос за ограждение, на английском.

Те работы, которые сейчас проводятся, мне назвали «окончательным этапом». Рабочие также заверили, что прошедший ливень нисколько не нарушил ход работ, и та плитка, что была уложена до стихии, «практически не «поплыла».

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Если вы хотите пройти от Приморского бульвара к Тещиному мосту, то сделать вам это «напрямую» не удастся. С одной стороны здесь оградительная лента, с другой — «глухой» забор.

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Мария Котова
Мария Котова
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