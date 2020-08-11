Что происходит в Преображенском парке Одессы: новые стройки и немного истории

Преображенский парк на сегодняшний день стал местом с многочисленными ограждениями, за которыми «что-то» происходит. Все это сочетается с теми развалинами, которые по-прежнему «украшают» старый парк, он же — бывшее кладбище.

Попасть в парк со стороны ул. Преображенской — это теперь целая история. Призыв «машины не ставить» не срабатывает: у входа их множество. Все это связано с реконструкцией Новощепного ряда. Попасть в Зоопарк по-прежнему можно только через узкий проход с пандусом в Акватеррариум.

В самом парке сразу за центральным входом начинается местный «кафешный городок». Ну а потом следуют большие и малые ограждения.

Строится Музей-стена

Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», полным ходом за одним из ограждений идет строительство Музея-стены в память о захороненных на Первом Христианском кладбище. Ограждение открыто взору, уже можно разглядеть некоторые «мотивы» будущего музея (смотрите в фотогаллерее)

Воздвигается входная группа в Зоопарк

Так же точно за ограждением видна и будущая арка-вход в Зоопарк. Кроме нее, появились и новые металлические ворота будущего входа, которые пока почти полностью скрыты за ограждением.

Самое большое ограждение

Ну и еще одно ограждение практически посередине Преображенского парка — самое давнее и самое большое по площади. Оно появилось давно, практически сразу после раскопок, которые производились здесь еще в 2009 году. Эта огромная территория — место, где располагался уничтоженный вместе с кладбищем Храм Всех Святых.

Напомним, тогда, уже более десяти лет тому назад, здесь был раскопан сохранившийся после взрыва фундамент храма.

Тогда это было большое событие. Помню, как рассказывали мне работающие здесь архитекторы и археологи об особенностях кладки храма, как радовались тому, что его удалось отыскать. При этом они поражались, как он вообще сохранился, ведь взрывали-то несколько раз, плюс потом город пережил несколько землетрясений, а в основании храма — ни трещинки.

Между тем, огражденная огромная территория так и остается сегодня «тихой». И уже мало кто помнит о раскопках, которые здесь проводились. Сейчас рядом стоит сравнительно новая небольшая церковь. Щит извещает, что в 2011 году началось возрождение Храма всех Святых, и когда оно будет окончено, «зависит от вашего участия».

Фото: Мария Котова