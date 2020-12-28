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Что происходит на одесском Новом рынке в последний понедельник года? (фото)

Что происходит на одесском Новом рынке в последний понедельник года? (фото)

2020-й год — «сложный» «неоднозначный», противоречивый, в общем, кому какой — уходит. А Новый год — по расписанию, а, значит, и подготовка к нему. В последний понедельник года мы пробежались по старейшему одесскому Новому базару.

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Ажиотажа нет. И дело не только в тумане и дожде, которые свалились сегодня на головы одесситов. И не в том, что понедельник.

Активно карантинивший в уходящем году по всем то и дело изменявшимся правилам Новый рынок всегда неспешен. Это не только поход за продуктами и прочим, это еще и прогулка, причем в любую погоду.

Прошедший год стал для рынка и трагичным: как сообщала «Одесская жизнь», в ноябре скончался владелец Нового базара и ресторана «Печескаго» в Горсаду Месроп Хачатрян.

Но жизнь продолжается. Предновогодний Новый рынок украшен соответствующей атрибутикой, словно изо всех сил пытается поднять людям настроение. И не столь важно в этом смысле, чем здесь торгуют: в новогодних «разукрашках» все — одежда, продукты, даже елка установлена в мясо-молочном корпусе. Это вам не «Привоз»: здесь не суетятся, здесь еще и чуть-чуть отдыхают-гуляют.

— Покупают вообще-то меньше, чем в прошлые годы перед Новым годом. И народ стал какой-то более «притихший», — говорит одна из реализаторов на рынке.

Здесь побаиваются понятия «локдаун», потому что точно не знают, чем разрешат торговать на рынках и разрешат ли вообще. По опыту уже знают: сначала «правила прописываются», а потом меняются.

Впрочем, до локдауна еще далековато. Люди, как удалось узнать, стали меньше покупать игрушек к Новому году, зато хорошо «идут» конфеты-шоколад и сладкие наборы.

Не обходится и без приколов: вход на Новый рынок, там, где установлено строгое указание не входить без масок, обставили елочками. Продавец новогодних гирлянд и дождиков громко сообщает, что «это не украшение для елки, а исключительно ваших для причесок и платьев». Продавец курятины утверждает, что без «курочки этот Новый год встречать нельзя».

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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