Что приготовила погода одесситам в четверг – прогноз синоптиков

Выше многолетних значений: какой будет погода в Украине в феврале В феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений. ПОДРОБНЕЕ

Что такое метеочувствительность и почему мы реагируем на смену погоды? Многие из нас часто задаются вопросом, почему мы так болезненно переносим смены погоды. Но человек – часть природы, и работа нашего организма напрямую зависит от того, что творится в окружающей среде. Что такое метеочувствительность и как с этим быть, давайте разберемся. ПОДРОБНЕЕ