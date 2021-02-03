Что приготовила погода одесситам в четверг – прогноз синоптиков

В четверг, 4 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер ночью юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 7-9 °С выше нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром туман, на севере гололед, гололедица.
Ветер ночью юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 4-9 °С тепла, на юге 12-14 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, на севере гололедица.
Фото Марии Котовой