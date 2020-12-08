Что приготовила погода одесситам 9 декабря?

Завтра, в среду, 9 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Скорость восточного ветра – 9-14 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 0-2 °С мороза, днем 1-3 °С тепла.
По Одесской области облачно, местами небольшие осадки, гололед, гололедица.
Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью от 2 °С мороза до 2 °С тепла, на севере до 6 °С мороза, днем от 1-6 °С тепла.
На автодорогах области местами гололедица, видимость во время осадков 2-4 км.