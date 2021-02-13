Что приготовила одесситам погода в День влюбленных: прогноз синоптиков

Погода в Одессе 13 февраля: морозно и скользко Завтра, в субботу, 13 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 12 февраля: снег и метель Завтра, в пятницу, 12 февраля, в Одессе ожидается облачная погода. Сильный снег, метель, гололедица. В первой половине ночи гололед, налипание мокрого снега, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ