Что приготовила одесситам погода в День влюбленных: прогноз синоптиков

Завтра, в воскресенье, 14 февраля, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Гололедица.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-11°С мороза, днем 3-5°С ниже нуля.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью опустится до 8-13°С мороза, а днем ожидается 0-5°С со знаком «минус».
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой