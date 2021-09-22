Что предложил «Нафтогаз» одесским тепловикам? Какой будет цена на тепло?

На сессии Одесского горсовета депутаты проголосовали за подписание договора о поставках газа между НАК «Нафтогаз Украина» и коммунальным предприятием «Теплоснабжение города Одесса». Из-за условий этого договора, а также из-за роста цен на газ в этом отопительном сезоне одесситов может ждать существенное повышение тарифов на централизованное отопление.

Договор рассчитан на три года и предусматривает авансовую оплату за газ не менее 40%. При этом по правилам поставки природного газа, которые ранее утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, конечные потребители должны рассчитываться только за фактическое потребление газа. И если на ближайший отопительный сезон речь идет об умеренных ценах, то с осени 2022 года за газ придется платить по нынешним супервысоким ценам — даже в том случае, если европейские цены на газ упадут в разы. Более того, за несвоевременную оплату предприятию будет начисляться штраф в размере 10% от цены на газ.

Как рассказала глава КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, стоимость газа, закупаемого для населения, составит 7,42 тысячи гривен за 1000 кубометров. Однако она выше той, что заложена в тарифах. По этой причине тариф на отопление для потребителей КП «ТГО» может увеличиться.

— Я принимала участие в рабочих заседаниях, на которых обсуждали новый договор. Обратилась ко всем, кто мог бы повлиять на его условия — в Кабмин, СНБО, «Нафтогаз» и Антимонопольный комитет. Но нам никто не ответил, — заявила Позднякова.

Вопрос подписания договора вызвал горячие обсуждения в сессионном зале. Депутаты сошлись во мнении, что он крайне невыгоден городу, но на данный момент альтернативного варианта нет. Если не принять условия контракта, то отопительный сезон может не начаться — «Наф­тогаз» просто не даст ТГО топливо для котельных. В итоге документ решили все-таки подписать, а потом оспорить его в суде.

Ранее мы рассказывали о том, что ждет нас в отопительном сезоне, после того как цены на газ в Европе поползли вверх.