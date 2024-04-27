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Что празднуют 27 апреля: День диско-супа, дизайна, исцеления и другие события

Что празднуют 27 апреля: День диско-супа, дизайна, исцеления и другие события

Что празднуют в Украине и мире 27 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 27 апреля

Всемирный день диско-супа

Это веселое чествование эпохи диско и кулинарного искусства. Этот день напоминает о красочных временах, когда музыка и мода сливались с едой, создавая незабываемые вечеринки.

Всемирный день дизайна

Этот день отмечает вклад дизайнеров в формирование нашего мира. Он подчеркивает значение дизайна в повседневной жизни и его влияние на культуру, экономику и общество.

День спасения морских млекопитающих

Этот день посвящен защите морских млекопитающих и их среды обитания. Он призывает к действиям для сохранения этих замечательных существ и их естественной среды обитания.

Всемирный день исцеления

Этот день сосредоточен на практиках исцеления и их влиянии на физическое и духовное здоровье. Он отмечает разнообразие методов исцеления, доступных во всем мире.

Международный день распространения информации о донорском зачатии

Этот день повышает осведомленность о донорстве гамет и его значение для многих людей, желающих иметь детей. Он также подчеркивает важность этических и правовых аспектов донорства.

День рождения памперсов

Этот день отмечает изобретение, которое революционизировало уход за младенцами. Он чтит инновации, которые облегчили жизнь родителям и обеспечили комфорт для малышей.

Всемирный день тапира

Этот день привлекает внимание к тапирам, экзотическим и загадочным животным. Он призывает к сохранению этих уникальных млекопитающих и их естественных мест обитания.

Всемирный день обоняния

Этот день признает обоняние как одно из важнейших человеческих чувств. Он подчеркивает его роль в восприятии мира и влияние на эмоции и память.

День кадровика в Украине

Этот день отмечает важность профессии кадровика. Он признает их роль в подборе персонала, развитии талантов и формировании корпоративной культуры.

День азбуки Морзе

Этот день чтит азбуку Морзе как исторический метод коммуникации. Он напоминает о важности этого кода для международного общения, особенно в сфере мореплавания.

Международный день скульптуры

Этот день отмечает искусство скульптуры и ее вклад в культурную жизнь. Он подчеркивает значение скульптур в публичных пространствах и галереях.

Международный день тайцзи и цигуна

Этот день посвящен практикам тайцзи и цигуна. Он подчеркивает их роль в улучшении физического здоровья и духовного благополучия.

Всемирный день графического дизайна

Этот день отмечает вклад графического дизайна в формирование визуальной культуры. Он признает его значение для коммуникации, рекламы и художественного выражения.

Всемирный день ветеринара

Этот день отмечает роль ветеринаров в уходе за животными. Он подчеркивает их важность для здоровья животных и предотвращения заболеваний.

Именины 27 апреля

27 апреля именины празднуют: Георгий, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария.

Кто из известных людей родился 27 апреля

В этот день родились:

  • 1977 год: Василий Мельников, служивший младшим сержантом в Вооруженных силах Украины, был удостоен звания Героя Украины.
  • 1994 год: Евгений Богодайко, выдающийся украинский пловец, получил титул чемпиона трижды и стал призером семи раз на Летних Паралимпийских играх.
  • 2001 год: Леонид Бутусин, солдат Вооруженных сил Украины и участник российско-украинской войны, был награжден как Герой Украины.

Памятные даты 27 апреля

  • 1509 год: Венеция становится объектом отлучения от церкви по приказу папы Юлиана II.
  • 1565 год: Испания основывает город Себу на Филиппинах, что стало первым испанским поселением в регионе.
  • 1644 год: Канада впервые видит посевы пшеницы на своей земле.
  • 1825 год: Роберт Овен, английский социалист-утопист, создает колонию Новая Гармония в Америке.
  • 1828 год: Лондонский зоопарк открывает свои двери для посетителей.
  • 1908 год: Лондон становится хозяином IV Олимпийских игр.
  • 1950 год: Израиль получает официальное признание от Великобритании.
  • 1961 год: Сьерра-Леоне получает признание своей независимости от Великобритании.
  • 1965 год: «Памперс», новаторский вид подгузников, патентуется в США.
  • 1992 год: Украина становится членом Международного валютного фонда по решению его совета руководителей.
  • 1995 год: Украина устанавливает день празднования Государственного казначейства.
  • 2001 год: Виктор Ющенко, премьер-министр Украины, подает в отставку.
  • 2010 год: Соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года ратифицировано Верховной Радой Украины.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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