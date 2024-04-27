Что празднуют 27 апреля: День диско-супа, дизайна, исцеления и другие события

Что празднуют в Украине и мире 27 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 27 апреля
Всемирный день диско-супа
Это веселое чествование эпохи диско и кулинарного искусства. Этот день напоминает о красочных временах, когда музыка и мода сливались с едой, создавая незабываемые вечеринки.
Всемирный день дизайна
Этот день отмечает вклад дизайнеров в формирование нашего мира. Он подчеркивает значение дизайна в повседневной жизни и его влияние на культуру, экономику и общество.
День спасения морских млекопитающих
Этот день посвящен защите морских млекопитающих и их среды обитания. Он призывает к действиям для сохранения этих замечательных существ и их естественной среды обитания.
Всемирный день исцеления
Этот день сосредоточен на практиках исцеления и их влиянии на физическое и духовное здоровье. Он отмечает разнообразие методов исцеления, доступных во всем мире.
Международный день распространения информации о донорском зачатии
Этот день повышает осведомленность о донорстве гамет и его значение для многих людей, желающих иметь детей. Он также подчеркивает важность этических и правовых аспектов донорства.
День рождения памперсов
Этот день отмечает изобретение, которое революционизировало уход за младенцами. Он чтит инновации, которые облегчили жизнь родителям и обеспечили комфорт для малышей.
Всемирный день тапира
Этот день привлекает внимание к тапирам, экзотическим и загадочным животным. Он призывает к сохранению этих уникальных млекопитающих и их естественных мест обитания.
Всемирный день обоняния
Этот день признает обоняние как одно из важнейших человеческих чувств. Он подчеркивает его роль в восприятии мира и влияние на эмоции и память.
День кадровика в Украине
Этот день отмечает важность профессии кадровика. Он признает их роль в подборе персонала, развитии талантов и формировании корпоративной культуры.
День азбуки Морзе
Этот день чтит азбуку Морзе как исторический метод коммуникации. Он напоминает о важности этого кода для международного общения, особенно в сфере мореплавания.
Международный день скульптуры
Этот день отмечает искусство скульптуры и ее вклад в культурную жизнь. Он подчеркивает значение скульптур в публичных пространствах и галереях.
Международный день тайцзи и цигуна
Этот день посвящен практикам тайцзи и цигуна. Он подчеркивает их роль в улучшении физического здоровья и духовного благополучия.
Всемирный день графического дизайна
Этот день отмечает вклад графического дизайна в формирование визуальной культуры. Он признает его значение для коммуникации, рекламы и художественного выражения.
Всемирный день ветеринара
Этот день отмечает роль ветеринаров в уходе за животными. Он подчеркивает их важность для здоровья животных и предотвращения заболеваний.
Именины 27 апреля
27 апреля именины празднуют: Георгий, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария.
Кто из известных людей родился 27 апреля
В этот день родились:
- 1977 год: Василий Мельников, служивший младшим сержантом в Вооруженных силах Украины, был удостоен звания Героя Украины.
- 1994 год: Евгений Богодайко, выдающийся украинский пловец, получил титул чемпиона трижды и стал призером семи раз на Летних Паралимпийских играх.
- 2001 год: Леонид Бутусин, солдат Вооруженных сил Украины и участник российско-украинской войны, был награжден как Герой Украины.
Памятные даты 27 апреля
- 1509 год: Венеция становится объектом отлучения от церкви по приказу папы Юлиана II.
- 1565 год: Испания основывает город Себу на Филиппинах, что стало первым испанским поселением в регионе.
- 1644 год: Канада впервые видит посевы пшеницы на своей земле.
- 1825 год: Роберт Овен, английский социалист-утопист, создает колонию Новая Гармония в Америке.
- 1828 год: Лондонский зоопарк открывает свои двери для посетителей.
- 1908 год: Лондон становится хозяином IV Олимпийских игр.
- 1950 год: Израиль получает официальное признание от Великобритании.
- 1961 год: Сьерра-Леоне получает признание своей независимости от Великобритании.
- 1965 год: «Памперс», новаторский вид подгузников, патентуется в США.
- 1992 год: Украина становится членом Международного валютного фонда по решению его совета руководителей.
- 1995 год: Украина устанавливает день празднования Государственного казначейства.
- 2001 год: Виктор Ющенко, премьер-министр Украины, подает в отставку.
- 2010 год: Соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года ратифицировано Верховной Радой Украины.