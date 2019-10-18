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Новости Одессы и Одесской области

Что посмотреть в Одессе 19 и 20 октября: афиша концертов и спектаклей

Что посмотреть в Одессе 19 и 20 октября: афиша концертов и спектаклей

Подборка культурных мероприятий в городе на грядущие выходные.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

20 октября, 18.30 — «Любовный список»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

20 октября, 18.30 — «Свадьба Кречинского»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

19 октября, 19.00 — Фрик-кабаре «Dakh Daughters Band»

Стоимость билетов — от 290 грн.

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

19 октября, 19.00 — Рок-концерт группы «U.D.O.»

20 октября, 20.00 — «Мама хохотала»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Русский театр

ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).

19 октября, 19.00 — «Тектоника чувств»

20 октября, 19.00 — «Одесса у океана»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

19 октября, 19.00 — «Смешная академия»

20 октября, 19.00 — «Гармония»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

19 октября, 19.00 — «Дикарь Forever»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

19 октября, 19.00 — «Дядюшкин сон» 60

20 октября, 19.00 — «Лісова пісня»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Еврейский культурный центр «Beit Grand»

ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.

20 октября, 19.00 — «Приятного аппетита, или Кто кому любовник»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Кирха

ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.

20 октября, 18.00 — Наталья Молдован «Орган и ничего лишнего»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Urban Music Hall

ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.

19 октября, 19.00 — Группа «Adam»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Фото: buffspb.ru

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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