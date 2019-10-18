Что посмотреть в Одессе 19 и 20 октября: афиша концертов и спектаклей

Подборка культурных мероприятий в городе на грядущие выходные.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
20 октября, 18.30 — «Любовный список»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
20 октября, 18.30 — «Свадьба Кречинского»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
19 октября, 19.00 — Фрик-кабаре «Dakh Daughters Band»
Стоимость билетов — от 290 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
19 октября, 19.00 — Рок-концерт группы «U.D.O.»
20 октября, 20.00 — «Мама хохотала»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
19 октября, 19.00 — «Тектоника чувств»
20 октября, 19.00 — «Одесса у океана»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
19 октября, 19.00 — «Смешная академия»
20 октября, 19.00 — «Гармония»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
19 октября, 19.00 — «Дикарь Forever»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
19 октября, 19.00 — «Дядюшкин сон» 60
20 октября, 19.00 — «Лісова пісня»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Еврейский культурный центр «Beit Grand»
ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.
20 октября, 19.00 — «Приятного аппетита, или Кто кому любовник»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Кирха
ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.
20 октября, 18.00 — Наталья Молдован «Орган и ничего лишнего»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Urban Music Hall
ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.
19 октября, 19.00 — Группа «Adam»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Фото: buffspb.ru