Что посмотреть в Одессе 19 и 20 октября: афиша концертов и спектаклей

Одесситов зовут на детский интерактивный спектакль по рассказам гения абсурда 19 октября Одесский альтернативный театр Марии Кругленко приглашает посетить интерактивный спектакль «Хармс: Гений». Труппа из шести актеров воплотит на сцене действия из 20 рассказов гения абсурда — Даниила Хармса. ПОДРОБНЕЕ

Без дыма и огня: что происходит в Украинском театре Одессы? О дыме и огне — это сегодня для Одесского украинского музыкально-драматического театра им. В.Василько не просто актуально. Ну, в самом деле, топ-тема: в театре чрезвычайниками обнаружено аж 56 нарушений противопожарной безопасности. ПОДРОБНЕЕ