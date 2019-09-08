Что покажут в театрах Одессы с 9 по 15 августа

Афиша спектаклей и мероприятий на ближайшую неделю.
Оперный театр
- 10 сентября, 18.30 — «Иоланта»
- 11 сентября, 18.30 — «Маскарад»
- 12 сентября, 18.30 — «Аида»
- 13 сентября, 18.30 — «Орфей и Эвридика»
- 14 сентября, 18.30 — «За двумя зайцами»
- 15 сентября, 18.30 — «Турандот»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Адрес: пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
Театр музкомедии
- 11 сентября, 18.30 — «Моисей»
- 12 сентября, 18.30 — «Лгунья»
- 13 сентября, 18.30 — «Без вины виновные»
- 14 сентября, 18.30 — «Сильва»
- 14 сентября, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайна ночного закулисья»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
Украинский театр
- 13 сентября, 19.00 — «Конотопская ведьма»
- 14 сентября, 19.00 — «Она его любила»
- 15 сентября, 19.00 — «Женитьба»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Адрес: ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
Русский театр
- 14 сентября, 19.00 — «Укрощение строптивых»
- 15 сентября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Адрес: ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
Театр на Чайной
- 14 сентября, 19.00 — «Тайна семейства Рэйвенскрофт»
- 15 сентября, 19.00 — «Наш городок»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Адрес: ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
Дом клоунов
- 11 сентября, 19.00 — «Дон Жуан»
- 12 сентября, 19.00 — «Дикарь Forever»
- 14 сентября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
- 15 сентября, 19.00 — «Одесский подкидыш»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Адрес: ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
Театр юного зрителя
- 13 сентября, 19.00 — «Красная каска»
- 15 сентября, 19.00 — «Лісова пісня»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Адрес: ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
Фото: localdramaqueen.moscow
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