Что покажут в театрах Одессы с 9 по 15 августа

Ко дню рождения Одессы Музкомедия приглашает на Мост дружбы Ко Дню рождения любимого города Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного приглашает на уникальный интернациональный концерт оперетты и мюзикла — Мост дружбы «Белая акация». ПОДРОБНЕЕ

Эксклюзивное интервью с солистками концерта-посвящения Алле Пугачевой «Примадонна» К юбилею великой Певицы компания Magicbox совместно с эстрадно-симфоническим оркестом под управлением И. Знатокова подготовили настоящий подарок для всех поклонников творчества Аллы Пугачёвой — концерт-посвящение «Примадонна»! ПОДРОБНЕЕ