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Новости Одессы и Одесской области

Что покажут в театрах Одессы с 9 по 15 августа

Что покажут в театрах Одессы с 9 по 15 августа

Афиша спектаклей и мероприятий на ближайшую неделю.

Оперный театр

  • 10 сентября, 18.30 — «Иоланта»
  • 11 сентября, 18.30 — «Маскарад»
  • 12 сентября, 18.30 — «Аида»
  • 13 сентября, 18.30 — «Орфей и Эвридика»
  • 14 сентября, 18.30 — «За двумя зайцами»
  • 15 сентября, 18.30 — «Турандот»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Адрес: пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

Театр музкомедии

  • 11 сентября, 18.30 — «Моисей»
  • 12 сентября, 18.30 — «Лгунья»
  • 13 сентября, 18.30 — «Без вины виновные»
  • 14 сентября, 18.30 — «Сильва»
  • 14 сентября, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайна ночного закулисья»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

Украинский театр

  • 13 сентября, 19.00 — «Конотопская ведьма»
  • 14 сентября, 19.00 — «Она его любила»
  • 15 сентября, 19.00 — «Женитьба»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Адрес: ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

Русский театр

  • 14 сентября, 19.00 — «Укрощение строптивых»
  • 15 сентября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Адрес: ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).

Театр на Чайной

  • 14 сентября, 19.00 — «Тайна семейства Рэйвенскрофт»
  • 15 сентября, 19.00 — «Наш городок»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Адрес: ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

Дом клоунов

  • 11 сентября, 19.00 — «Дон Жуан»
  • 12 сентября, 19.00 — «Дикарь Forever»
  • 14 сентября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
  • 15 сентября, 19.00 — «Одесский подкидыш»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Адрес: ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

Театр юного зрителя

  • 13 сентября, 19.00 — «Красная каска»
  • 15 сентября, 19.00 — «Лісова пісня»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Адрес: ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

Фото: localdramaqueen.moscow

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