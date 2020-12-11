Что подготовила одесситам погода 12 декабря?

Завтра, в субботу, 12 декабря, в Одессе облачно. Небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 7-9 °С выше нуля.

По Одесской области облачно. Местами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 ° тепла, днем 7-12 °С тепла, на севере 2-4 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость, 200-500 м, гололедица.

Ранее в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана.