Что пишет о войне в Украине мировая пресса: 25 марта

Великобритания. Первые полосы британских СМИ посвящены словам президента Джо Байдена о повышении ставок в отношениях с Россией и фигурируют во влиятельных СМИ.

The Guardian приводит предупреждение Байдена российскому руководству, поскольку в нем говорится, что он «поднял ставки».

The Times пишет, что слова президента США выглядят «казалось бы, двусмысленными», но предполагают, что западный альянс может использовать войска или другие военные средства, чтобы помочь Украине в случае химической атаки со стороны России. Газета сообщает, что источники в британском правительстве выразили разочарование из-за его выражения, предполагая, что лучше оставить президента Путина в догадках. Times приветствует единство, продемонстрированное НАТО, которое, по ее словам, было «оживленным» вторжением России. Но считает, что сохранение этого единства будет проблемой «перед лицом возможно затянувшейся кампании». В документах НАТО предлагается, чтобы НАТО стремилось к «скорейшему поражению» Путина, а не к «беспорядочному компромиссу и мирному соглашению, которые, похоже, поддерживают некоторые западные лидеры».

«Поцелуй его на прощание» — название Metro, в котором говорится, что Великобритания унизила одного из ближайших союзников Владимира Путина, наложив санкции на его гламурную падчерицу. Полине Ковалевой, падчерице министра иностранных дел России Сергея Лаврова, были заморожены ее активы и банковские счета вместе с 64 другими людьми, связанными с российским президентом, сообщает газета.

Daily Telegraph цитирует президента США Джо Байдена, который предупредил, что США ответят тем же, если Владимир Путин применит химическое оружие в Украине. Его слова прозвучали после того, как один западный чиновник ранее предположил, что НАТО не будет вмешиваться в военное вмешательство даже в ответ на такое нападение со стороны Кремля.

Financial Times приветствует шаги Международного уголовного суда по расследованию вероятных военных преступлений в Украине. Его лидер признает, что Путин «не скоро окажется на скамье подсудимых в Гааге». Но дальше говорится, что выдвижение ему обвинения «укрепит у украинцев чувство того, что они на правильной стороне истории, и, может быть, поможет убедить российских солдат в том, что они поддерживают и воюют за зло». На первой полосе материал «Байден давит на Китай» в связи с войной в Украине.

На фото встреча лидеров НАТО.

На первой полосе Daily Mail сообщается, что Борис Джонсон теперь рассматривается Кремлем как враг номер 1 из-за его попыток активизировать международную реакцию на вторжение Москвы.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Джонсона считают «самым активным участником антироссийской гонки».

Европа. Австрия. Газета «KURIER» разместила анонс статьи на первой полосе, придав ей заглавие: «Рублевый маневр Путина заставляет Европу защищаться.

Разборка на энергетическом рынке: ЕС вмешается или будет газовый бойкот?»

Анонсируется материал «Шматочек Ишлю в Украине», рассказывающий, что 250 лет назад австрийцы эмигрировали в Кенигсфельд в Украине и сохранили свою культуру до наших дней.

«Мероприятие сплачивается против России» заголовок в австрийском «Der Standart»

Фото подписано на первой полосе: «НАТО продемонстрировало единство на своем саммите, чтобы остановить агрессивную войну России. В то время как президент США Джо Байден был в центре группового снимка, канцлер Германии Олаф Шольц пришел слишком поздно». НАТО предостерегает Россию от использования химического оружия и требует от Китая осудить захватническую войну. Президент США Джо Байден считает НАТО «сильным и единым» против России. На заседании альянса в Брюсселе было принято решение об увеличении войск в Восточной Европе.

В Москву направили предупреждение: если Россия использует химическое оружие в Украине, то это будет «серьезные последствия». От Китая НАТО ожидает четкого осуждения российской захватнической войны в Украине. В тот же день Байден посетил саммиты G7 и ЕС. Там обсуждались дальнейшие санкции

Германия. Газета FAZ, Подпись фото на первой полосе: «Фото группы НАТО: перед генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, Кайя Каллас (Эстония), Джо Байденом (США), Эммануэлем Макроном (Франция) Борис Джонсон (Великобритания), Тайип Эрдоган (Турция) и Кир Мицотакис (Греция)

Главный материал на первой полосе: «Шольц: НАТО угрожает России «серьезными последствиями». «Оговорки от использования биологического или химического оружия / Зеленский хочет противокорабельных ракет»

Страны НАТО пригрозили России серьезными последствиями, если она использует биологическое или химическое оружие в Украине. «Мы ответим, если он (Путин) воспользуется этим, – сказал президент США Джо Байден после встречи на высшем уровне тридцати государств-членов, – и характер нашего ответа зависит от характера сделки». Allianz пообещал Украине защитные средства и лекарства.

Кроме того НАТО привело силы NBC своей команды интервенций в повышенную боевую готовность. «Мы повышаем готовность союзников реагировать в случае химических, биологических и ядерных атак», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Существует риск того, что люди в странах Н АТО могут пострадать, например, из-за инфекции или распространения химических веществ. Страны-члены продлили срок полномочий Столтенберга до сентября 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО поставлять тяжелое вооружение. В частности, обращаясь непосредственно к главам правительств, он упомянул о боевой авиации, танках, ракетных установках, тяжелых системах противовоздушной обороны и противокорабельном вооружении. Тогда Столтенберг сказал с осторожностью. С другой стороны, американская сторона заявила, что начались консультации с союзниками по поставке противокорабельных ракет. По словам высокопоставленного чиновника, есть «технические проблемы» с обсуждаемой доставкой. Федеральный канцлер Олаф Шольц впервые прокомментировал требование президента России Владимира Путина о поставках российских энергоносителей накануне в дальнейшем оплачивать в рублях. Есть фиксированные контракты, сказала канцлер, предусматривающая оплату в евро или долларах. «Это важно.» Кстати, санкции против Москвы были направлены, а поставки российских энергоносителей сознательно исключались. В интервью F.A.Z. многосторонний договор «о гарантиях мира и безопасности». Несколько стран, также имеющих военное значение, включая Америку, должны были бы предоставить Украине обязательные гарантии в рамках мирного соглашения, «чтобы эта война не повторилась». При этом важными целями является прекращение огня, вывод российских войск и сохранение территориальной целостности Украины.

«Разрушитель России» еще один материал на первой полосе.

Самый надежный слуга Путина обвинил Америку в желании унизить, разделить и уничтожить Россию. Этого, по словам бывшего президента Медведева, никогда не разрешат. Кто бы в этом сомневался? Путин и его ассистенты сделают все сами.

Они лишают Россию последнего следа достоинства. Лишь ослепленные россияне могут гордиться тем, что их армия вторгается в мирную соседнюю страну, где братский народ не хотел ничего другого, как самостоятельно решать свою судьбу. Россия ведет там завоевательную кампанию, которая приобретает признаки войны на уничтожение. Его жертвами стали десятки тысяч мужчин, женщин и детей, а также тысячи русских солдат. Миллионы людей убегают от российских бомб и ракет, которые Кремль использует, чтобы превратить целые города в руины. В России пропаганда и цензура до сих пор препятствуют распространению правды. Но и сейчас не все россияне могут сказать, что ничего не знали и даже не подозревали о воинственности своего лидера.

Путин разделил Россию задолго до того, как вторгся в Украину: на ту часть, которая поддерживает его режим и получает прибыль, и ту часть, которая имеет право давать пушечное мясо для военных кампаний. Путин разрешил олигархам грабить их дома, если они останутся вне политики. Те, кто, как и Ходорковский, нарушил это правило, потеряли все, в том числе и свободу.

Путин все больше уносит это у простых граждан. Он превращает Россию в тюрьму и богадельню. Санкции, по которым страна расплачивается за манию войны Путина, разрушают экономику, валюту и национальный бюджет. Доходы от экспорта нефти, газа и угля уменьшатся. Цепочки поставок в отрасли уже разрываются. Насколько Китай сможет занять место своих западных торговых партнеров, хочет ли он этого, и если да, то по каким ценам и условиям – вопрос открытый.

Дания. Знание Politiken: Джо Байден находится в Европе, чтобы заручиться поддержкой нового мирового порядка и новой холодной войны против России и Китая.

Италия. Газета La Stampa, заголовок на фото: Я, на мариупольском кладбище.

Заголовок основного материала: «Байден предупреждает Путина, что будет ответ на атаку химическим оружием».

Испания. Газета La Vanguardia, подпись фото на первой полосе: «Вчера в Брюсселе состоялся саммит НАТО под председательством президента США Джо Байдена и генерального секретаря Атлантического альянса Йенса Столтенберга».

Заголовок основного материала: «Байден берет на себя руководство сплоченным НАТО перед российским вызовом»

Нидерланды, газета «AD» вышла с заголовками на первой полосе:

Запад сбивает ряды против России

• Страны НАТО будут поставлять Украине еще больше оружия

• Плохие части и коррупция срывают продвижение армии Путина

• Беженцы из Украины продолжают прибывать. Кто они?

Подпись фото на первой полосе: «Премьер-министр Марк Рютте поздравляет президента США Джо Байдена перед началом саммита НАТО. Байден впервые принял участие в собрании общества»

Япония, США и Израиль. Газета The Japan Times подписала фото: «Президент Украины Владимир Зеленский выступил в прямом эфире, в частности во Франции, США, Германии и Японии» (по часовой стрелке сверху слева).

Заголовок на первой полосе «Виртуальный тур сил Зеленского».

Как профессиональный комик еще три года назад Владимир Зеленский умеет адаптировать свой материал для разной аудитории. Как президент нации, которая находится в состоянии войны, он применил этот навык, чтобы получить отличный эффект в виртуальном мировом турне, вдохновляя и позоря в равной степени.

В среду на огромных экранах Национального парламента Японии, а затем и Национальной ассамблеи Франции, Зеленский предложил законодателям связаться с трудным положением Украины, сыграв с их собственной историей и самочувствием, так же, как он поступал, по крайней мере, десять раз после вторжения России. Украина ровно месяц назад.

Для большинства лидеров выступать перед палатой другой демократии это честь, которая предоставляется раз в политической жизни. Зеленский вызвал овации даже в Берлине, несмотря на его резкую критику, вспоминая вину Германии во Второй мировой войне, когда он попросил Бундестаг прекратить ставить интересы бизнеса выше жизни украинцев, чтобы «не пришлось снова стесняться однажды».

Плохо превзойденная Россией на суше, в воздухе и на море, информационная война является единственной ареной, на которой Украина явно побеждает. Это во многом благодаря международному роуд-шоу Зеленского, что стало возможным только благодаря нормализации видеоконференций после пандемии, а также угрюмому звездному качеству небритых, одетых в цвет хаки — и, конечно, ярких — обращений Зеленского.

«Это просто что-то огромное», – сказал Аластер Кэмпбелл, когда, будучи главой коммуникаций бывшего премьер-министра Тони Блэра, организовал первое обращение британского лидера в законодательный орган Франции в 1998 году. «Мы потратили огромную сумму во время подготовки речи, французы вывели своих барабанщиков, и я не думаю, что я когда-либо видел Тони нервничающим». Зеленский много раз делал это несколько раз в неделю, добиваясь приглашений благодаря признанию своего имени и популярности среди избирателей в большей части демократического мира. Во вторник, когда он совмещал свои виртуальные выступления с разговором со своей собственной нацией, руководя военными усилиями и просто оставаясь в живых под русскими бомбардировками и вероятными покушениями, он выглядел уставшим.

«Зеленский использует – и я не имею в виду это не в негативном смысле – тот факт, что часть их месседжей заключается в том, что мы поддерживаем Украину», – сказал Кэмпбелл, имея в виду политиков, к которым он обращается. «Итак, часть его сообщений состоит в том, что очень спасибо вам за это, но мы хотим, чтобы вы сделали больше».

Того баланса между благодарностью и укором достичь трудно, но ему способствует необычная способность Зеленского казаться настоящим. Иногда кажется, что его призывы оказывали непосредственное влияние.

The Wall Street Journal вышел с заголовком «Байден хочет, чтобы G-20 выгнала Россию». Подпись фото на первой полосе: «Президент Байден встретился в Брюсселе в четверг с лидерами Североатлантического договора, а также с лидерами G-7 и Европейского Союза. Господин Байден подчеркнул, что НАТО и европейские союзники едины в поддержке Украины».

«Украина ударяет по порту, вражескому кораблю» название главного материала.

Фото: «На экране видео видно, как в украинском порту Бердянск выпотрошенный пламенем российский корабль» сопровождает материал.

Украина заявила, что в четверг нанесла удар по оккупированному Россией порту в приазовском городе Бердянск, вспыхнув большой пожар и поразив российский военный корабль на месте, ставшем основным логистическим центром для московских сил вторжения. На кадрах из местности видно, что у корабля вырывается дым и взрываются вторичные взрывы от детонирующих боеприпасов. На кадрах также видно, как два меньших российских корабля бегут из порта после взрывов, один из них горит.

Атака в Бердянске — 50 миль к западу от осажденного порта Мариуполя и почти в 100 милях от главной линии фронта на юге Украины является признаком того, что Киев сохранил значительные военные возможности в борьбе против больших российских сил, которые пытаются поддерживать линии поставки. в стране.

Российские чиновники не подтвердили нападение. Первоначально Киев заявил, что в результате удара был уничтожен десантный корабль ВМС России «Орск». Украинские новости назвали корабль-мишень «Саратов», тот же класс большого десантного корабля, что и «Орск». В позднейшем заявлении украинские военные заявили, что поразили российские десантные корабли в Бердянске, и что один из них был охвачен огнем. Бердянск, где регулярно вспыхивают проукраинские протесты, является одним из немногих украинских городов, захваченных Москвой через месяц после того, как президент России Владимир Путин вторгся в Украину 24 февраля. Украинские чиновники не раскрывают, как Украина совершила нападение.

Противокорабельные ракеты «Нептун» имеют дальность действия около 200 миль и до сих пор не использовались в конфликте. У Украины также есть баллистические ракеты с известной дальностью действия около 75 миль, хотя могут быть модификации с большей дальностью. Андрей Рыженко, бывший капитан ВМС Украины, теперь в Центре оборонных стратегий, киевский аналитический центр

Имея тесные связи с военными, он считает, что Украина использовала одну или несколько баллистических ракет Точка-У, чтобы нарушить цепь поставок России вдоль побережья Азовского моря.

«Для россиян это самый простой способ себ привезти и накормить свой контингент», – сказал Рыженко.

«Президент расширяет помощь, санкции, открывает двери для беженцев, союзники планируют следующие шаги в Украине» – еще один материал на первой полосе.

Президент Байден заявил, что Россию следует исключить из группы 20 крупных экономик и пообещал, что США примут до 100 000 беженцев, которые сбегут из Украины, когда он встретился с мировыми лидерами, чтобы обсудить новые санкции и гуманитарную помощь в ответ на вторжение Москвы.

Собрания в четверг в Брюсселе прошли на фоне беспокойства, что президент России Владимир Путин может дать приказ о применении химического или другого нетрадиционного оружия в Украине, что, по словам Байдена, вызовет реакцию.

Байден подчеркнул, что НАТО и европейские союзники объединены в своих усилиях. Соединенные Штаты наметили новый раунд санкций против политических деятелей, олигархов и оборонных компаний и 1 миллиард долларов на гуманитарное финансирование.

«Самое главное, чтобы мы оставались едиными, а мир продолжал сосредотачиваться на том, какой скот этот парень», – сказал г-н Байден, имея в виду г-на Путина. «И вся жизнь невинных людей, которые будут потеряны и разрушены».

Господин Байден также сказал, что, по его мнению, Россию следует изъять из G-20, добавив, что решение остается за группой. По его словам, этот вопрос обсуждался в четверг среди лидеров. По его словам, если невозможно устранить Россию, он выдвинул идею, что Украине следует разрешить участвовать во встречах и наблюдать.

«США и союзники объединяются против России на 3 срочных саммитах, пишет The New York Times. Фото на первой полосе: «Президент Байден разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, когда лидеры Группы 7 собрались в четверг в Брюсселе».

«Клятва по санкциям и помощи беженцам, но новые возможности оказываются ограниченными»

БРЮССЕЛЬ — Президент Байден и лидеры более 30 стран собрались в четверг, чтобы продемонстрировать объединенную оппозицию вторжению России в Украину, объявив о новых экономических санкциях, помощи беженцам, развертывании дополнительных сил в Восточной Европе и мрачных приготовлениях на случай применения Россией химической, биологической или ядерного оружия Но историческая встреча мировых лидеров в серии из трех саммитов в четверг подчеркнула, как Соединенные Штаты и их союзники в определенном смысле достигли своих ограничений в создании единого глобального ответа на самый большой европейский конфликт в большей части. чем полвека. В то время как они оттачивают инструменты, которые они используют против России, у них, похоже, мало новых, до которых можно дотянуться.

Господин Байден и его союзники двигались с неожиданной скоростью и властью в течение последних четырех недель, сплотив большую часть мира против президента России Владимира Путина. Однако ощущение тупика на поле боя теперь также ощущается в залах дипломатии, где делать новые драматические шаги для противодействия агрессии Путина оказывается трудно. Европейцы заявили, что не хотят нести на себе последствия новых ограничений российской энергетики, от которых они зависят. И Байден заявил, что не хочет вводить войска в Украину и рискует начать войну против России.

Господин Байден заявил, что США примут 100 тысяч украинцев

беженцев, и он и его коллеги объявили о новом раунде поставок оружия для Украины, но не истребителей, о которых умолял президент Владимир Зеленский.

Они в один голос выразили свою «решительность противодействовать попыткам России разрушить основы международной безопасности и стабильности». Но они снова отказались вводить в небе над Украиной запретную для полетов зону, что означало бы готовность сбивать российские самолеты.

Они пообещали ужесточить санкции против России, но европейцы не заблокировали импорт российской нефти и газа, как это было сделано Соединенными Штатами. Европа в значительной степени зависит от российской энергетики, выплачивая Путину огромные доходы, необходимые для поддержания его вооруженных сил, и давая ему власть совершать хаос в Европе, прерывая поставки.

«Я думаю, что мы видим скоординированные разногласия между Европейским Союзом и Соединенными Штатами», – сказал Муджтаба Рахман, управляющий директор Eurasia Group из Европы. «Нет разрыва или даже раскола. Скорее есть договоренность о том, что США будут действовать более агрессивно, чем ЕС. потому что они могут себе это позволить».

Беседуя с журналистами в четверг вечером, Байден сказал, что он попросил провести экстренные встречи — с лидерами НАТО, Европейского Союза и Группы 7 промышленно развитых стран — чтобы показать Путину, что союзники не «сломаются» их решимость продолжать экономическое давление на Россию в течение дней, недель, месяцев и т.д.

«Мы должны оставаться полностью, полностью, полностью объединенными», — сказал он, добавив, что выступает за исключение России из Группы 20 индустриальных государств и развивающихся стран.

«The Washington Post». Заголовок «Лидеры прибавляют российские санкции».

Фото: «Дом в Харькове, Украина, разрушен. Поскольку вторжение вступает в свой второй месяц, разрушения и кровопролития непрестанны».

Фото 2: одни людей ждут пересечения в Польшу 6 марта. Месяц войны с Россией заставил каждого четвертого украинца покинуть родительский дом. Другие оставшиеся адаптируются, но это тяжело»

Израиль. Газета The Jerusalem Post вышла с заголовком «Джо Байден находится в Европе, чтобы заручиться поддержкой нового мирового порядка и новой холодной войны против России и Китая»

Лидеры НАТО договорились в четверг усилить свою военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Решительный генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал мужество украинского руководства, заявив, что НАТО стоит на стороне своего народа. Не являясь членом НАТО, президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО через Zoom7 Генсек объявил, что альянс направит в регион больше солдат, реактивных самолетов, боевых кораблей и подводных лодок, но подчеркнул, что солдаты в Украину не попадут.

Газета «HAARETZ». Фото на первой полосе: «Украинский силовик стоит на страже во время ракетного удара в Киеве, четверг». Главный материал: «Почему Россия терпит неудачу. Старший офицер разведки рассказывает, почему он никогда не ожидал вторжения России»

КИЕВ – Каждый вечер после вторжения России в Украину Президент Владимир Зеленский выступает с видеообращением к нации на украинском языке. В среду вечером, когда первый месяц войны близился к концу, он вместо этого говорил по-английски, обращаясь к людям по всему миру. Он пытался убедить их, что «Россия пытается победить свободу всех людей в Европе, всех людей в мире», и призвал их присоединиться к акциям протеста и солидарности за Украину, где бы они ни жили. Зеленский вполне осознает кратковременное внимание мира и что после месяца напряженных боев, которым не видно конца, проблемы Украины могут больше не оставаться в центре глобальной повестки дня. Но Зеленского волнует не только мировое мнение, но вместе с ним и военная и дипломатическая поддержка, которую Украина получает от Запада. Ему нужно прежде всего убедить собственную общественность, которая только начинает привыкать к мысли, что теперь они смотрят на перспективу длительной войны, которая может длиться еще много месяцев, даже лет, что они и дальше пользоваться этой поддержкой в темные дни. Украинский народ удивил всех, держась вместе и противостоя значительно превосходящей русской армии. Но продолжать это делать после того, как пройдет первый приток успеха на поле боя, будет гораздо сложнее. В то время как Зеленский как президент является номинальным руководителем, существует целая команда людей, управляющих военными действиями, военными и разведывательными службами, гражданской инфраструктурой и экономикой.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ