Что пишет о войне в Украине мировая пресса: 23 марта

Британия. Продолжающиеся разрушения и война в Украине продолжают доминировать в мировых сми.

«Опасность наземных мин в Украине на протяжении десятилетий» — предупреждение на первой полосе «I», в котором говорится, что стране предстоят годы трагедий из-за неразорвавшихся боеприпасов. Появляется все больше свидетельств того, что обе стороны устанавливали мины для защиты территории, сообщает газета.

Украинский порт превратился в «пепел мертвой земли», так назвал Мариуполь украинский чиновник, эти слова стали главным заголовком «Guardian». В нем говорится, что до 200 000 человек остаются в подвалах и убежищах города, опустошенного российской артиллерией. Около 780 из тех, кто сбежал, вчера прибыли поездом в западный город Львов, говоря о постоянных обстрелах и трупах на улицах. Фото на первой полосе подписано: «Девочка плачет во время прощания с отцом на львовском вокзале. Город на западе Украины — место относительной безопасности для украинцев, бегущих на восток, и путь к убежищу за пределами страны». Еще один материал на первой полосе: «Раскрытый Усманов «пожертвовал» активы в семейный траст». Алишер Усманов, российский олигарх, которого когда-то называли самым богатым человеком в Великобритании, утверждает, что передал сотни миллионов фунтов своих активов в безотзывный траст, что потенциально может оставить их за пределами санкций, установленных западные правительства. Магнат — бывший владелец 30% акций футбольного клуба «Арсенал», который также вложил миллионы в спонсирование команды Премьер-лиги «Эвертон» и находится под санкциями — сегодня может быть раскрыт как связанный как минимум с шестью роскошными объектами недвижимости в Великобритании и одним офисом в центре Лондона. здание общей стоимостью более 170 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащее сложной сети офшорных компаний и членов семьи.

«Daily Telegraph» сообщает, что украинцы возвращают себе ключевую территорию, поскольку в нескольких районах российские силы были отбиты. Министерство обороны Украины заявило, что отбило Макаров, город к западу от Киева, восстановив контроль над важнейшей магистралью, ведущей в столицу и не позволили российским войскам окружить столицу, пишет газета.

В нем говорится, что успех в городе Макаров означает, что украинцы восстановили контроль над важной магистралью Высокопоставленный американский чиновник сообщил газете, что украинцы не только хорошо обороняются, но и прилагают все усилия, чтобы вернуть утраченные территории.

Но «Financial Times» менее позитивно оценивает ситуацию с украинскими военными, поскольку утверждает, что у их войск заканчивается оружие необходимое для уничтожения российских танков и самолетов. Газета сообщает, что Германия и Франция не посылают обещанную военную помощь. В нем говорится, что сопротивление страны удивило западных лидеров, но это означает, что она израсходовала больше боеприпасов, чем ожидалось. Но западный источник сказал, что нет никаких доказательств того, что у украинцев заканчивается оружие или что страны НАТО допустили бы это. Глава украинской диаспорской организации заявил, что некоторые страны, включая Францию и Германию, не доставляют грузы достаточно быстро.

Австрия. Издание «Der Standard» заголовок над фото «Находящийся в заключении критик Кремля Алексей Навальный был вновь признан российским судом виновным и приговорен еще к девяти годам лишения свободы. Во вторник суд рассмотрел обвинения в крупном мошенничестве и неуважении к суду. Приговор признан политически мотивированным. 45-летний мужчина, уже отбывает наказание в колонии строгого режима. Несмотря на свое заключение, Навальный неоднократно призывал к протестам против российского вторжения в Украину через третьих лиц».

Материал на первой полосе под фото вышел с заголовком:

«Генсек ООН: «Россия не может победить в этой войне»

Более 3,5 млн человек покинули Украину. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш убежден, что Россия не может победить в своей агрессивной войне на Украине. «Украину нельзя завоевывать город за городом, улица за улицей, дом за домом», — заявил Гутерриш во вторник в Нью-Йорке по поводу

продвижение русских войск остановилось во многих районах страны. В то же время он призвал к немедленному перемирию.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Украину покинули более 3,5 млн человек.

Украинские власти сообщили об очередной неудавшейся попытке покушения на президента Владимира Зеленского. Согласно информации, задержана группа российских преступников.

Газета в траурной рамке дает заголовок «Нет фото из Мариуполя». Далее издание пишет.

Завтра Европа должна отпраздновать ужасный день месяца: четыре недели назад Россия вторглась в Украину. Прелюдия к этой преступной бойне — предостережения из США и беспомощное недоверие, которое они иногда вызывали в самой Украине, — похоже, произошла в другую эпоху.

Мир узнал много нового об истории России и региона, мировоззрении Путина и его видении того, что он считает восстановлением исторического величия России. Но вы все равно не можете понять, что происходит в Украине, что там происходит с людьми. И это в какой-то степени верно: это будет до и после украинской войны в европейской истории.

И даже спустя тысячи газетных страниц и минут теле- и радиопередач на эту тему остается без ответа главный вопрос: чего хочет Владимир Путин, какова его цель и что может заставить его прекратить это безумие?

Мир узнал много нового об истории России и региона, мировоззрении Путина и его видении того, что он считает восстановлением исторического величия России. Но вы все равно не можете понять, что происходит в Украине, что там происходит с людьми. Какие есть у Путина планы на эту страну и ее людей?

Газета «KURIER» разместила начало статьи про Одессу на первой полосе, дав ей заголовок: «Герцог нуждается в защите от гранат»

Нет ни одного крупного украинского города, который в эти страшные дни не подвергался бы обстрелу российской артиллерии -пишет издание. Это относится и к Одессе, когда-то мультикультурному, космополитическому городу-порту на Черном море: здесь мало того, что люди всеми средствами пытаются защититься от нападений, так еще и вокруг статуи герцога Ришелье нагромождены мешки с песком. Французский дворянин когда-то служил царице Екатерине Великой. Правитель много сделал для Одессы. Сегодня другой русский правитель разрушает его в бессмысленной войне, которая все больше оборачивается катастрофой для русской армии. Все больше и больше мертвых солдат, все меньше и меньше продвижения. Вот почему они становятся все более жестокими».

Фото на первой полосе: «Прогулка с собакой в портовом городе Одессе. Здесь статуи тоже защищены мешками с песком»

Германия. Главное фото газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Куда дальше? Украинки отдыхают в школьном спортзале в приграничном польском городе Перемышль».

Главный материал газеты: «Надо ввести квоты для украинских беженцев в ЕС». Местные власти призывают к европейской системе квот для беженцев из Украины. Президент Немецкой окружной ассоциации Райнхард Загер заявил FAZ, что чем больше прибывает беженцев и чем дольше беженцам приходится оставаться за пределами своей родины, тем заметнее будут различаться уровни обслуживания беженцев. «На европейском уровне мы должны прийти к обязательным квотам и противодействовать неконтролируемой вторичной миграции». Муниципалитеты в Германии ожидают, что федеральные земли возьмут на себя все расходы на проживание, уход и интеграцию. Загер также призвал зарегистрировать беженцев. Многие беженцы нашли частное жилье. Чтобы добиться более равномерного распределения между странами, необходимо «прописать лиц, не состоящих на учете, и учесть их в квоте приема для соответствующей страны». Было бы полезно, сказал Загер, «если бы мы уже регистрировали людей на границе или уже в Польше и включали их в распределение». Чтобы иметь возможность справиться с большим количеством беженцев, нужно «привести все в движение и использовать все возможности для обеспечения регистрации». Агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН теперь предполагает, что около десяти миллионов человек бежали от нападения России на Украину. По текущим данным, Украину уже покинули более 3,5 млн человек, еще 6,5 млн бегут внутри страны. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве. По данным Федерального министерства внутренних дел, в Германии уже зарегистрировано более 230 тысяч украинских беженцев. Поскольку многие люди не зарегистрированы, предполагается, что реальные цифры значительно выше. На предстоящем саммите ЕС намерен принять решение о фонде солидарности для Украины. Это следует из проекта окончательной декларации. В нем говорится: «Учитывая разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать помощь правительству Украины в его неотложных потребностях и в восстановлении после окончания российского наступления, чтобы поддержать демократическую Украину».

Бельгия. Газета «Der Morgen» назвала фото «Путин снова получил знак как объединилась Европа и НАТО». В Норвегии сейчас НАТО проводит учения Cold Response 2022, в которых участвуют 30 тысяч военнослужащих из разных стран.

Основной материал газеты :«Зеленые требуют прекратить ввоз, в нашу страну и ЕС, кровавых алмазов». В федеральном правительстве все больше и больше голосов призывают прекратить ввоз российских алмазов в нашу страну. Эти алмазы поступают от Алросы, российской государственной компании, которая финансирует военную машину Владимира Путина вне сферы действия европейских санкций против России. Но это может скоро измениться. «Зеленые» и PS призывают бойкотировать российскую фирму, связанную с Путиным. «Зеленые» хотят, чтобы федеральное правительство ходатайствовало перед Европейским Союзом о запрете на импорт российских необработанных алмазов теперь, когда стало ясно, что наша страна финансирует войну в Украине за счет алмазов. Социалисты также считают, что необходимо принимать меры.

Более четверти всех необработанных алмазов, проходящих через алмазный район Антверпена, поступает от Алросы, российской государственной компании, имеющей прямые связи с Кремлем. Генеральный директор Сергей Иванов — сын Сергея Борисовича Иванова, близкого доверенного лица Владимира Путина. Поскольку АЛРОСА на треть находится в руках российского государства, продажи алмазов пополняют военные сундуки Путина. Исследование Het Laatste Nieuws показало, что АЛРОСА также тесно связана с российским военным устройством. А еще есть связи с российским агентством по атомной энергии «Росатом», которое разрабатывает ядерное оружие.

Национальная алмазная промышленность направляет бельгийские деньги в Россию для финансирования взрывов в больницах. «В нашей стране не должго быть русских кровавых алмазов»

«Если АЛРОСА занимается военной промышленностью, нет смысла продолжать ее деятельность, и мы должны посмотреть, как мы можем действовать», — сказал вице-премьер PS Пьер-Ив Дермань.

Испанская газета «La Vanguardia» фото на первой полосе: «Нехватка потребительских товаров, таких как молоко, начинает замечаться в торговых точках, таких как на изображении, в Сарагосе» — это связано с энергетическим кризисом. Анонс материала: «Россия скрывает свои потери в войне на Украине, которые могут достигнуть 10 000 человек». Единственная официальная цифра потерь России в войне на Украине — 500 человек. Но есть и многое другое. Газета «Комсомольская правда» вчера указала цифру около 10 000, прежде чем стереть ее.

Италия. Газета La Stampa. Заголовок: «Представьте себе Геную, если бы это был Мариуполь». Заголовок на фото «Две тысячи детей беженцы»

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Poste»

СМИ на линии огня обвиняют Россию в преднамеренных атаках.

Подпись под фото: «Несколько представителей прессы погибли в Украине с начала российского вторжения. Медийщики переходят Ирпень под сломанным мостом»

Швейцария, газета из Цюриха «Tages-Anzeiger»: «Журналистам удалось сбежать из ада» надпись на фотографии.

Мстислав Чернов и Евгений Малолетка (на фото) из информационного агентства «АП» были последними журналистами, которые вели репортаж из блокадного Мариуполя. задокументировано там также нападение русских на родильный дом, вызвавшее ужас во всем мире. Чтобы не разоблачаться как профессионалы из СМИ, Чернов и Малолетка переоделись врачами. А после выхода из строя сети мобильной связи они использовали спутниковый телефон в качестве последней связи с внешним миром.

Еще один материал на первой полосе: «Русская государственная телекомпания

Должна быть заблокирована. Федеральный совет должен решить, последует ли Швейцария за ЕС и заблокирует ли веб-сайты RT и Sputnik»

Турция. «Daily SABAH». Два материалы на первой полосе рассказывают про события связанные с Украиной и один материал про войну.

«Президент принял премьер-министра Нидерландов Рютте для обсуждения отношений с Украиной».

«Художники используют NFT, чтобы поддержать Украину против российского вторжения»

«Украина вернула ключевой пригород Киева на фоне массовых разрушений»

Турецкая газета OLAY: «Заголовок на первой полосе фотоколлажа: «Первый шаг из Киева. Украинский лидер Зеленский заявил на первой встрече со своим российским коллегой Путиным, что готов вести переговоры по вопросу оккупированного Крыма и Донбасса».

США и Израиль. The Wall Street Journal вышел с заголовком «Поток беженцев напрягает европейских соседей». Фотографии подписаны:

«Эвакуированный украинец обнимает ребенка на вокзале в Перемышле, Польша, во вторник»;

«Беженцы ждут, чтобы обратиться за помощью в Праге»;

«Женщины из Харькова воссоединились с подругой из Чернигова в Сирете, Румыния».

Материал на первой полосе: «Украинцы бегут из-за усиления обстрела»

Жители описывают бои на улицах, когда российские войска опустошают Мариуполь Украина. Бои за южный портовый город Мариуполь обострились: бегущие мирные жители рассказывали, как российские и украинские войска ведут боевые действия на улице за улицей в центре города, когда авиаудары Москвы опустошают целые кварталы.

Спустя почти месяц после того, как Россия вторглась в Украину, она вот-вот займет Мариуполь, который станет первым крупным городом, который попадет под ее контроль. Но Мариуполь — разбитый приз.

«Все развалилось», — сказала Наталья Полуйко во вторник, через несколько часов после прибытия в Запорожье, примерно в 150 милях к западу, со своей 8-летней дочерью и пятью другими родственниками. «У нас был выбор: ждать там, пока бомба не упадет на наш дом, или рискнуть попытаться выбраться».

Семья бежала из Мариуполя на двух машинах с вещами, привязанными к крыше, и иконой на приборной доске, молясь о безопасном проезде.

Еще один материал, про бренды, которые по прежнему продаются в России. Он называется: «Фирмы борются с лейблом Essential в России»

Крупнейшие в мире производители товаров для дома пообещали прекратить продавать в России все, кроме самого необходимого.

Картофельные чипсы Lay’s, Gillette бритвы и ароматы для дома Air Wick по-прежнему продаются в России, а также несколько марок мороженого, линия детской косметики и натуральные очищающие средства для лица. Материнские компании PepsiCo Inc., Procter & Gamble Co., Reckitt Benckiser Group PLC и Unilever PLC заявили, что приостановили продажу в России всех продуктов питания и других товаров, кроме основных. Компании по производству потребительских товаров находятся под давлением политиков, инвесторов, активистов и потребителей, призывающих их затем сократить продажи и производство в стране после вторжения России в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе публично назвал Unilever и Nestlé SA, назвав «крупные корпорации, которые все еще спонсируют Россию».

«Украина готовит контратаки, пока Россия обстреливает города» пишет The New York Times. Фото на первой полосе: «Медсестры ухаживают за маленьким пациентом во вторник в комнате, укрепленной мешками с песком, в Запорожье, городе на юго-востоке Украины».

Материал справа «Стратегический город снова взят Киевом — Москва борется с инакомыслием дома

Украинские силы стремились помешать российскому вторжению, предприняв контрнаступления на нескольких фронтах и отвоевав город под Киевом во вторник, в то время как более хорошо вооруженные русские, пока не сумевшие одержать решающее преимущество, пытались заставить украинские города и население подчиниться. .

В то время как бои вокруг Киева колебались, украинские военные заявили, что солдаты одержали победу в Макарове, ключевом перекрестке на западных подступах к городу, в то время как на юге Украины они стремились вернуть себе Херсонскую область. Однако южный порт Мариуполя все еще подвергался жестокой осаде, и правительство заявило, что около 100 000 мирных жителей остались в ловушке в этом разрушенном городе без еды, воды, электричества или тепла.

«Эта война не закончится легко или быстро», — заявил журналистам Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, накануне отъезда президента Байдена на саммит НАТО в Европу.

На этой неделе г-н Байден намерен ввести санкции в отношении сотен членов Государственной Думы, нижней палаты российского парламента, по словам человека, знакомого с запланированным объявлением.

В России правительство президента Владимира В. Путина, которое, по-видимому, ожидало молниеносного завоевания, отреагировало на свои неудачи на Украине и резкое падение своей репутации на Западе, расширив свои недавние репрессии против инакомыслия, превратив его в преступника — стремление дискредитировать деятельность всех госорганов, работающих за границей, вроде посольств. Российский суд приговорил находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея А. Навального, выступающего против войны России с Украиной, еще к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

Второе фото на первой полосе: «Подбитый российский танк под Киевом. Плохая работа российских войск удивила многих»

Еще один материал про украинских пилотов:

«Украинские пилоты превосходят мастерством технику, которой вооружены, но Россия не правит небом.»

Каждую ночь украинские пилоты, такие как Андрей, слоняются в неизвестном авиационном ангаре, ожидая, ожидая, пока напряжение не будет снято кричащей командой из одного слова: «Воздух!»

Андрей забирается в свой сверхзвуковой самолет Су-27 и поспешно выруливает на взлетно-посадочную полосу, максимально быстро поднимаясь в воздух. Он взлетает так быстро, что еще не знает своей миссии на ночь, хотя общая картина всегда одна и та же — сразиться с российскими ВВС, которые значительно превосходят в численности, но до сих пор не смогли завоевать контроль неба над Украиной.

«Я не провожу никаких проверок», — сказал Андрей, пилот ВВС Украины, которому в качестве условия интервью не разрешили назвать свою фамилию или звание. — Я просто взлетаю.

Спустя почти месяц боевых действий одним из самых больших сюрпризов войны на Украине стало то, что Россия не смогла победить украинские ВВС. Военные аналитики ожидали, что российские войска быстро уничтожат или парализуют средства ПВО и военную авиацию Украины, но этого не произошло. Вместо этого над страной бушуют воздушные бои в стиле Top Gun, редкие в современной войне.

«Каждый раз, когда я лечу, это настоящий бой», — сказал Андрей, которому 25 лет и он совершил 10 боевых вылетов. «В каждом бою с российскими самолетами нет равенства. У них всегда в воздухе в пять раз больше самолетов».

Еще один материал: «Атака Москвы застопорилась, и начинается игра с обвинением»

Начинаются обвинения действующих и отставных российских офицеров, которые заявили, что вторжение в Украину будет «бессмысленным и чрезвычайно опасным». По их словам, это убьет тысячи людей, сделает русских и украинцев врагами на всю жизнь, рискует войной с НАТО и поставит под угрозу «само существование России как государства».

Многим россиянам это казалось надуманным сценарием, поскольку мало кто представлял, что вторжение в Украину действительно возможно. Но два месяца спустя, когда наступление России на Украине застопорилось, пророчество вырисовывается. На этой неделе удалось связаться по телефону с отставным генералом Леонидом Ивашовым, который сказал, что поддерживает его, хотя и не может свободно говорить из-за российской цензуры военного времени: «Я не отрекаюсь от того, что сказал».

В России медлительность и тяжелые потери в войне президента Владимира В. Путина с Украиной вызывают вопросы о способности его вооруженных сил к планированию, его доверии к своим главным шпионам и лояльному министру обороны, а также о качестве уровень интеллекта, достигающего

ему. Это также показывает подводные камни путинского управления сверху вниз, при котором чиновники и военные имеют мало возможностей для принятия собственных решений и адаптации к событиям в режиме реального времени.

Провалы кампании г-на Путина очевидны в поразительном количестве высокопоставленных военачальников, которые, как считается, были убиты в ходе боевых действий. Украина заявляет, что убила как минимум шестерых российских генералов, а Россия признает смерть одного из них, а также заместителя командующего ее Черноморским флотом. Американские официальные лица говорят, что не могут подтвердить число погибших российских военнослужащих, но план вторжения России, похоже, был сорван плохими разведданными.

«The Washington Post». Заголовок «Оборона Украины выдерживает ожесточенный натиск». Чтобы укрыться от войны наверху, семьи ушли в подполье. Харьков, Украина — Букет тюльпанов стоит на окне вагона метро, в котором Владлена Игоревна, ее мать и двое маленьких сыновей спали более трех недель. Это небольшое напоминание о внешнем мире в почти полностью подземной жизни. Поездки на эскалаторах на свежий воздух редки и непродолжительны. Их глаза, так привыкшие к новому сумрачному окружению, болели на солнце. Ее сыновья Назар, 6 лет, и Макар, 3 года, боятся выходить на улицу. «Дети слышат, как взрываются бомбы, и хотят снова спуститься», — объяснила 31-летняя Игоревна.

Материал сопровождается фотографиями на первой полосе: «Станция метро в Харькове, Украина, которая была спроектирована в советское время, чтобы выдержать ядерную войну, вверху, теперь укрывает людей от российских бомбардировок, в том числе Татьяну, Сергея Хана и их собаку Джессику, вверху»

Статья «Байден стремится укрепить союз с ЕС поездкой в Европу» говорит о том, что Президент Байден самым непосредственным образом столкнется с растущим кризисом украинских беженцев еще на этой неделе, когда он посетит Польшу, где он пообещает увеличить американскую помощь для облегчения человеческих страданий, обсудит чрезвычайную ситуацию с польскими лидерами и, возможно, встретится с украинцами, бежавшими с родины.

В колонке справа с заголовком: «Город взят, говорят местные силы»

Рассказывается, что украинские силы заявили во вторник, что вернули себе контроль над стратегически важным городом за пределами Киева, что является зарождающимся признаком того, что они могут дать отпор жестоким многонедельным попыткам России захватить столицу, в то время как Кремль усиливает свои атаки по всему миру

Газета «HAARETZ» пишет: Украина опасается, что «последний диктатор Европы» скоро вступит в войну. Украинская армия готовится к скорому вторжению Беларуси на ее территорию. Если Беларусь присоединится к войне России против Украины, ее силы, вероятно, примут участие в попытке окружить и захватить столицу Киев, который находится всего в ста километрах от белорусской границы. Президент Беларуси Александр Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина. Беларусь использовалась русскими с начала вторжения почти четыре недели назад в качестве базы и плацдарма для своих войск, двигавшихся на юг, в сторону Киева. Российские истребители взлетают с белорусских аэродромов, чтобы бомбить цели на Украине, а Беларусь служит стартовой площадкой для ракетных ударов и местом размещения российских штабов и логистических узлов, а также полевых госпиталей и моргов, куда привозят с поля боя раненых русских солдат и тела. Министерство обороны Украины во вторник оценило белорусское вторжение как «высокая вероятность», а организации, которые в настоящее время работают в Украине над спасением гражданских лиц из зон боевых действий, сообщили «HAARETZ», что правительство уведомило их о приоритетах в таких городах, как Чернигов на севере Украины, которые могут оказаться на пути сил, вторгающихся из Беларуси. Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции в изгнании, также заявила во вторник, что белорусская армия готовится к вторжению. Признаком скорого вторжения стало закрытие белорусского посольствав Киеве в субботу. Белорусская армия была на маневрах с российскими военными в течение нескольких недель, предшествовавших вторжению, и, по разным оценкам, у него все еще есть пять боевых групп на границе с Украиной, которые готовы к атаке.

Подготовил Сергей Чернявский