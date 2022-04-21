Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 21 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже почти два месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Главные темы: Испытание Сатаны 2 в России, как предупреждение Запада, защита Мариуполя и пять миллионов беженцев из Украин

Британия и Шотландия

«Daily Telegraph» сообщает об успешном испытании Россией новой ракеты, которую газета называет «самым смертоносным оружием в мире». В материале говорится, что президент Владимир Путин хвастался первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты, известной как Satan II, которая может нести дюжину ядерных боеголовок и способна поразить любую точку мира. Также газета сообщает, что Навратилова призвала Уимбелдонса пересмотреть дисквалификацию россиянина.

«FT» пишет об отказе игрокам из тенниса России и Беларуси на участие в Уимблдоне из-за войны в Украине. Рассказывается, каким игрокам из России и Беларуси запретили участвовать в турнире Большого шлема и реакцию Кремля на это в виде цитаты Пескова.

«Путинская ракета «Сатана-2″ это предупреждение Запада» с таким заголовком вышла «The Scottish Daily Express»

Заголовок в газете «Metro»: «Война в Украине – морские пехотинцы – подают сигнал SOS».

Заголовок над фото в газете The Herald «Прогулка непокоренных». Подпись под фото: «Украинские военные идут через разрушенные города в Ирпене возле Киева».

По данным The Scotsman, тысячи мирных жителей все еще находятся в ловушке в городе Мариуполь после очередной неудачной попытки эвакуации из города. Газета сообщает, что российские войска готовы захватить город, поскольку украинские боевики заканчивают боеприпасы.

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard» — Заголовок «Восстанавливай здесь, бойся там»

Ситуация в окруженном Мариуполе становится все более отчаянной Более пяти миллионов украинцев уже сбежали. Почти все внимание в войне в Украине сейчас приковано к Мариуполю, в частности, к сталелитейному заводу «АзовСталь», где сотни солдат и сотни мирных жителей все еще окружены российскими войсками, явно превосходящими их по численности. В драматическом призыве ответственный украинский командир призвал к безопасной эвакуации.

В то время как более пяти миллионов человек уже покинули страну, в окрестностях Киева начинается реконструкция. Население сталкивается с рядом серьезных проблем, как выяснил корреспондент STANDARD Джо Ангерер во время выездной проверки в районе Макарова (фото).

Колонка: «Ответ Путина»

Что означает «F…t you!» по русски? Президент Владимир Путин только что прокричал это «Западу» и всем, кто верит в его проницательность.

Не так, конечно, а путем присвоения 64-й ОМСБр 35-й Российской Армии почетного звания «Гвардейская» и поощрения «знания решительных действий» «военных спецопераций». Они «примерно проявили мужество и высокий уровень профессионализма».

Подразделение было дислоцировано в пригороде Киева Бучи, где сейчас международные эксперты расследуют ужасающие военные преступления. Около 400 убитых мирных жителей, мужчин, женщин, детей, систематические изнасилования.

Что пробует сказать нам Владимир Путин? Все просто: он прибавляет к насилию издевательства. Он сигнализирует, что вам даже не нужно говорить с ним о военных преступлениях. Во-первых, их не было, во-вторых, зверства все равно совершали или инсценировали сами украинцы, в-третьих: Ничего… ничего не значит. Или, может быть, мне все равно. Я способен на все. Я недоступен для ваших детских представлений о цивилизации. Вот как я веду войну. А пока идет наступление, которое должно привести к решению на юго-востоке. Больше военных преступлений — это опустошение целых городов — гарантировано.

Газета «de Volkskrant» – подпись под фото: «Очевидцы из Мариуполя о том, что пережили в ныне разрушенном городе».

Бельгия. Газета «DeMorgen». Заголовок: «Нужно дополнительное оружие для помощи Киеву на Донбассе».

Поскольку конфликт на востоке Украины разгорается, наше правительство рассматривает возможность передачи Киеву тяжелой военной техники. Испытанием ядерной ракеты большой дальности Кремль предлагает своим врагам «информацию к размышлению»

Дания. Издание «Morgenavisen Jyllands-Posten». Заголовок анонс: «Ожидается, что Битва на Донбассе в Украине станет самым большим и жесточайшим столкновением танков со времен Второй мировой войны.

Ирландия. Газета «The Irish Times» — «Более 50% обязательств по украинским беженцам не выполняется».

Красный Крест говорит, что более половины из 24 000 обещаний не выполняются

Пункт неотложной помощи на Милл-стрит впервые используется для приема прибывающих.

Более половины из 24 000 обещаний предоставить жилье украинским беженцам до сих пор не реализованы либо потому, что собственник жилья отозвал свое предложение, либо с ними невозможно связаться.

Правительство изо всех сил пытается найти жилье для людей, спасающихся бегством от нападения России на Украину, поскольку вчера впервые начали использовать объект экстренной помощи, на Милл-стрит-Арена в Ко-Корке.

Вчера вечером Кабинету министров сообщили, что до конца следующего месяца может быть от 29 000 до 33 000 человек, нуждающихся в жилье, и что люди могут ждать недели, прежде чем получат жилье, если не будут найдены еще тысячи коек.

Мишель Мартин вчера рассказал о проблемах, связанных с прибытием беженцев в Ирландию, и выразил надежду, что обещания по предоставлению жилья могут быть выполнены быстрее.

Его слова прозвучали после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в аэропорту Шеннон, где они обсудили войну и гуманитарный кризис.

Ирландский Красный Крест собирает предложения по размещению от населения и на сегодняшний день получил обещания о 5 714 свободных и 18 322 общих домах.

Однако последние данные организации показывают, что чуть больше половины из 24 036 предложений не были реализованы.

Около 3 465 предложений было полностью отозвано, а еще 9 184 собственника собственности оказались недоступными — всего 12 649 человек. Были предприняты неоднократные попытки связаться с людьми, с которыми невозможно связаться, в том числе по вечерам и в выходные дни.

Люди, покидающие Украину, по прибытии в государство в основном размещались либо у родственников и друзей, либо в гостиницах. Нехватка мест в отелях означает, что в настоящее время начинают использоваться средства экстренного размещения. Прошлой ночью до 70 беженцев должны были отправиться на арену Green Glens Arena на Милл-стрит, где могут разместиться 320 человек.

Подробная информация о почти 700 заложенных объектах недвижимости была направлена ​​местным властям, а 100 объектов – другим органам по размещению беженцев. До конца этой недели ожидается, что около 200 человек заселятся в заложенные свободные помещения.

В документе, подготовленном для министров, изложено, как моделирование показало, что к концу мая может возникнуть нехватка 8300 коек. Если не найдено жилье, люди могут ждать до 27 дней.

Министрам сообщили, что существует «высокий риск нехватки срочного и краткосрочного жилья в ближайшей перспективе».

На следующей неделе правительству будет представлен большой меморандум с изложением полной оценки рисков по всем аспектам гуманитарного реагирования.

Источник в правительстве сказал, что подход заключался в том, чтобы добраться «куда мы можем добраться», и теперь ожидается, что соглашение о приобретении всего комплекса Citywest, включая гостиницу на 700 номеров, будет завершено до конца этого года. неделю.

Было получено 10 500 гостиничных кроватей, и более 1200 человек уже находятся на койках экстренной помощи, которые используются местными властями по всей стране на разовой основе в таких местах, как общественные центры.

Тем временем Центральный банк сообщил правительству, что российские активы в Ирландии на сумму свыше 1 миллиарда евро были заморожены до прошлой недели.

Германия. Газета «FAZ». «Страны НАТО передают Киеву тяжелое вооружение»

Байден готовит еще один пакет помощи

Мютцених защищает Шольца

Американское правительство готовит дальнейшую военную помощь Украине. Согласно внутренним источникам, пакет должен включать 800 миллионов долларов, а также тяжелое вооружение. Президент Джо Байден должен был встретиться с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли в Белом доме в среду. Во вторник, после телефонной конференции с западными союзниками, он подтвердил намерение поставить Украине артиллерийские системы перед наступлением России на Донбассе. Помимо США о поставках тяжелого вооружения Украине заявили также Великобритания, Канада и Нидерланды. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо также пообещали артиллерийские системы, а премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал тяжелую технику, включая бронетехнику.

В Берлине в среду активизировались дебаты по поставкам тяжелого вооружения. Политик от зеленых Антон Хофрейтер подверг критике тот факт, что канцлер Олаф Шольц (СДПГ) замедляется. Если в результате война затянется, вырастет опасность, что другие страны будут атакованы, и тогда мы в конце концов скатимся к затяжной, де-факто, третьей мировой войне, — заявил глава Европейского комитета в Бундестаге по ZDF. Политик ВДП Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что у Шольца пока «недостаточно конкретной информации» о снабжении оружием. С другой стороны, лидер Партии зеленых Омид Нурипур сказал, что хорошо, что Шольц ясно дал понять, что Украине помогают в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО. Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених также выступил против критики канцлера партнерами по коалиции. В письме к своей парламентской группе Мютцених сказал, что считает «ожесточенными» отдельные комментарии и выступления коалиционных партий в дебатах о поставках оружия. Во вторник Шольц пообещал восточноевропейским партнерам по НАТО, поставляющим Украине оружие советской разработки, с немецкими заменителями в рамках своего рода обмена вооружением.

Колонка: «Более пяти миллионов сбежали из Украины»

Число беженцев из Украины с начала российской захватнической войны 24 февраля превысило отметку в пять миллионов. Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Женеве рассказал в среду о 5 034 439 человек, пересекших границы с соседними странами. Большинство, 2,8 миллиона, первыми бежали в Польшу. По данным УВКБ ООН, за последние восемь недель границу с Россией пересекли около 550 тысяч человек из Украины. До войны в Украине проживало около 44 миллионов человек.

Издание «Der Tagesspiegel».

Заголовок: Правительство не видит дефицита в вооружении Киеву

Германия доставляет «непрерывно» в Украину.

Эвакуационный коридор для мирных жителей Мариуполя

Газета Neue Westfälische. Подпись возле фото: «Умереть в Украине

Буча. Вову (10 лет) занимает его отец Иван, а двое мужчин несут гроб с телом его матери. Марина умерла, спрятавшись в холодном подвале больше месяца во время оккупации русскими военными.

Согласно собственным заявлениям, Россия направила Украине письменное предложение по урегулированию войны путем переговоров. «Сейчас украинской стороне передан наш проект документа, в котором абсолютно четкие и отшлифованные формулировки», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подробностей он не сообщил.

Газета «Potsdamer Neueste», Подпись на фото: «Для теплой еды

Продукты на треть дороже, чем годом ранее. Многие люди попадают в неприятности – тоже в Потсдаме. Поскольку спешка обслуживать Потсдамский Тафель становится все больше, город из среды отдельно обеспечивает беженцев Украины едой».

Газета «Passauer Neue Presse». Заголовок: «ЕС: Конференция доноров для Украины.

Председатель совета Мишель в Киеве

Зеленский добивается членства в ЕС

Драматический призыв о помощи из Мариуполя

Подпись под фото: «Во время неожиданного визита в Киев президент Совета ЕС Шарль Мишель (слева) пообещал европейскую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому.»

Швейцария, издание «Tages-Anzeiger». Заголовок над рисунком:

«Соммаруга жалуется ядерной администрации в Вене»

Война в Украине ужесточила опасения ядерной аварии. Поэтому Россия и Украина должны заключить соглашение, которое обеспечит безопасность ядерной энергии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пытается выступить посредником, но пока безуспешно. Ситуация также носит процессуальный характер, потому что независимость власти ставится под сомнение, в том числе высшим швейцарским государственным органом, как теперь известно. Федеральный советник Симонетта Соммаруга попросила генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси обеспечить, чтобы его заместитель, россиянин Михаил Чудаков отказался от задач, связанных с Россией или Украиной.

США

«The New York Times». Подпись под фото: «Подвальное помещение в Авдеевке на востоке Украины. Многие жители переселились под землю, чтобы избежать обстрелов».

На Московском Пути жизнь перемещается в подвалы

Предупреждение: Кремль испытывает новую межконтинентальную баллистическую ракету

Издание «Chicago Tribun»

Когда 30 марта количество украинских беженцев достигло 4 миллионов человек, результат превзошел пессимистические прогнозы ООН. К среде это стало самым большим кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Подпись под фото: Автобус перевозит украинских беженцев в Польшу 28 марта после вторжения России. По состоянию на среду из Украины сбежало более 5 миллионов человек, а еще 13 миллионов человек, как считают, находятся в ловушке в пострадавших от войны районах страны».

Подготовил Сергей ЧЕРЯВСКИЙ