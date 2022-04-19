Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 19 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже почти два месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Во всех странах пишут, что началось наступление России на востоке Украины. Также в Британии пишут об обмене заложников, в Германии критикует канцлера за нерешительность в поставке оружия и требуют расследования Северного потока-2. В Израиле пишут, что Россия требует передать ей церковь/собор

Британия и Шотландия

«The Guardian» вышла с материалом: «Нам нужны ответы» Семьи ищут пропавший экипаж «Москвы»

Через несколько дней после того, как крейсер «Москва» затонул в Черном море, Юлия Цивова отчаянно искала информацию о своем сыне Андрее.

Как и сотням других российских семей членов экипажа, ей не сказали, выжил ли он после ракетной атаки Украины, в результате которой был потоплен российский флагман.

Затем вчера утром ей позвонили по телефону из Министерства обороны России. Ее сын был мертвым. «Ему было всего 19 лет, он был призывником», — плакала Цивова по телефону. «Больше мне ничего не сказали, никакой информации о том, когда будут похороны. Я уверен, что он не единственный, кто погиб.

Семьи моряков, служивших на борту Москвы, требуют ответов, поскольку министерство пыталось скрыть информацию о случившемся с кораблем или его экипажем из 510 человек.

Общее число погибших, раненых и пропавших без вести остается государственной тайной. Смерть Цивова, о которой ранее не сообщалось, только вторая подтверждена с боевого корабля. Она говорит, что не располагает информацией о том, как погиб 19-летний призывник и когда пройдут его похороны.

Подпись под фото: «Мальчик среди уничтоженной военной техники под Черниговом, когда восток Украины готовится к полномасштабному штурму».

Президент Владимир Зеленский заявил, что начал следующий этап войны с Россией, сообщает The Times. В документе говорится, что российские военные ужесточили нападения на восток страны, поскольку Кремль сосредоточил внимание на «масштабном» нападении на Донбасс. Фокусируясь на новом наступлении России на востоке, украинские силы удерживают оборону, несмотря на то, что потеряли контроль как минимум над одним городом.

«Нигде не безопасно», — говорит заголовок на первой полосе «І» над изображением тлеющих без крыш в западноукраинском городе Львове зданий, после обстрела российскими ракетами. В газете говорится, что нападение вызвало новые опасения у гражданских лиц, которые считали его безопасным убежищем. В газете сообщается, что Россия усиливает свои нападения в Украине, обеспокоенность путями избежать беженцев, поскольку город Львов на западе страны «взрывается бомбами». Мэр города предупредил, что «нет места где безопасно» и обвиняет Россию в геноциде, сообщает газета.

Как сообщает «Daily Express», войска Путина захватили британцев и их показывают на телевидении, с просьбой их уволить.

Путин требует на обмене пленными, сообщает The Telegraph. Газета печатает фото с подписью: «Шон Пиннер слева и Эйден Аслин на дерутся в украинской армии фото перед тем, как показаться россиянам. Они были выставлены на российском телевидении с просьбой к Борису Джонсону, чтобы обменять их на удерживаемого в Украине друга Путина».

«FT» вышла с заголовком на первой полосе: «В результате российских ракетных ударов по Львову погибли 7 человек, мариупольцы скрылись в сталелитейном заводе»

The Herald сообщает, что Россия «выставила напоказ» двух захваченных в плен британцев на телевидении с просьбой о помощи к премьер-министру. По данным газеты, они просят обменять их на прокремлевского политика.

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard» — Заголовок «Пять миллионов человек покинули Украину.»

Морское наступление в Мариуполе опасается смерти от российских ракет во Львове.

Киев. Более 4,9 миллионов украинцев покинули свою страну после вторжения российских войск. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в понедельник. При этом женщины и дети, в частности, пересекли границу страны, а мужчины-срочники вынуждены оставаться в Украине. По данным Международной организации по миграции (МОМ), почти 215 000 граждан третьих стран также покинули раздираемую войной страну.

По данным украинских источников, русская армия готовится к масштабному наступлению на востоке страны. Прежде всего, нужно взять Донецк, Луганск и стратегически важный город-порт Мариуполь. После того, как украинские войска там не сдались, российская сторона также атаковала город на Азовском море сверхзвуковыми бомбардировщиками. Пять ракетных обстрелов также были нанесены городом Львову на западе страны, который фактически считается безопасным. По меньшей мере, семь человек погибли.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен требует увеличить поставки оружия от стран-членов ЕС.

Газета «KURIER». Заголовок: «Инфляция: это то, что мы можем ожидать Четыре сценария прогнозируют эксперты Wifo. Война в Украине сделает жизнь еще более дорогой. Однако для многих продуктов повышение цен происходит только с задержкой.

Заголовок материала: «По данным Киева, Россия начала масштабное наступление на Донбасс. Точная цель президента России до сих пор неясна».

По данным украинского генштаба, российские войска в понедельник начали наступление на Донбассе и взяли под контроль небольшой населенный пункт. С российской точки зрения условия для этого не слишком благоприятны: осадки превращают землю в топкое болото — существенный недостаток для движения танков. Кроме того, город Мариуполь продолжает оказывать упорное сопротивление, еще больше сковывая российские силы.

Однако, по словам советника президента Украины Алексея Арестовича, россияне продвигались в Гуляйполь в Запорожской области на юго-востоке. Сообщается, что в боевых действиях участвует около 10 000 русских солдат. Пока остается под вопросом, намерен ли президент России Владимир Путин своей атакой захватить все районы восточнее Днепра, ограничится ли он окружением около 30 000 украинских солдат на Донбассе.

Газета Kleine Zeitung вышла с заголовком: «Зона конфликта Космос».

Война в Украине также приводит к напряженности в космических путешествиях. Сотрудничество между Западом и Россией уже прекратилось, только сотрудничество на международной космической станции МКС по-прежнему идет гладко.

ТЕМА ДНЯ

Как русский критик войны покинул родину.

Издание «Salzburger Nachrichten». Подпись под фото: «Молодая женщина и ее дочь ждут автобуса в Славянске, чтобы убежать от российских атак».

Материал: «Россия начинает наступление на востоке Украины»

По словам украинского Генштаба, Россия приступила к ожидаемому наступлению на востоке страны. «Признаки начала наступления в Восточной зоне оперативной деятельности устанавливаются», – сообщили в Генштабе в Киеве в понедельник вечером. Были выделены Харьковская и Донецкая области. Из Изюма Харьковской области ожидается продвижение на Барвенково и Славянск Донецкой области.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай также рассказал о нападениях России. «Контроль над городом Кременная только что потерян. Происходят уличные бои». Эвакуировать маленький городок уже невозможно. «Ситуация ухудшается с каждым часом.» В Кременной из 18 000 жителей до войны около 4 000 держатся.

Советник президента Украины Алексей Арестович ранее сообщал о продвижении России в направлении Гуляйполя Запорожской области на юго-востоке. Отмечается, что в бою находятся около 10 тысяч русских солдат.

Многие беженцы с востока искали защиты на западе, особенно во Львове (Лемберг). Город у польской границы является местом убежища и транзитной станцией для беженцев со всей Украины. Но и там в Пасхальные выходные были мощные ракетные обстрелы. По меньшей мере, семь человек погибли, это были первые там погибшие. Возобновились ракетные обстрелы Киева.

Российской бригаде, обвиненной в военных преступлениях и массовых убийствах в Буче, президент России Владимир Путин присвоил звание «Гвардейская». По данным Кремля, указ Путин подписал в Пасхальный понедельник. Награда оправдывается «героизмом и храбростью, решительностью и мужеством» участников.

Италия. Газета «La Repubblica», вышла с заголовком на фото: «Двойная битва».

Заголовок: «Путин: Мы противодействуем санкциям. Но рубль больше не является конвертируемой валютой».

Газета «de Volkskrant» – подпись под фото: «Пожилая пара находит гроб с телом любимого в морге Чернигова под Ягодным».

Заголовок: «Поиски пропавших без вести соседей и родственников

Почти месяц жители Западного замкнуты в подвале сельской школы. Теперь, когда россияне отошли, они ищут в украинском селе пропавших родственников. По словам корреспондента Тома Венинка, судмедэкспертов там нет. Тогда жильцы решили копать сами. – Ты чувствуешь этот запах? – спрашивает издание.

Издание «Trouw», Заголовок на фото: «Началось наступление на востоке»

Анонс материала: «Война в Украине сегодня».

Польша. Газета «Gazeta Wyborcza» — «Кремль молчит о жертвах «Москвы».

Испания. Газета «ARA». Заголовок: «Россия начинает последнее наступление на Донбассе.

За один день они выпустили вдвое больше ракет и шаров, чем 315 артиллерийских обстрелов за последние недели.

Издание «La Vanguardia» – подпись под фото: «Женщина оплакивает смерть своего отца вчера в Харькове после ракетного обстрела России».

Заголовок: «Россия начинает «великую битву» за Донбасс»

Зеленский подтверждает, что российское наступление на восток Украины вчера получил один из худших воздушных ударов с начала войны. Основные города страны являлись объектами ракетного дождя, оставившего десятки жертв.

Франция. Газета: «Libération» Заголовок: «Свидетельство: В Украине изнасилование как оружие войны»

Ирландия. Газета «The Irish Times» — «Ковени заявил ООН, что Россия должна ответить за «зверства»

Голос Ирландии будет использован, чтобы потребовать «ответственности» за военные преступления России в Украине, пообещал министр иностранных дел Саймон Ковени.

Господин Ковен сегодня выступит перед Советом Безопасности ООН, членом которого является Ирландия, по поводу нападения России на Украину, заявив, что он будет настаивать на том, чтобы Россия ответила за зверства, совершенные с начала вторжения 24 февраля.

«Украинский народ нуждается и заслуживает полной поддержки, чтобы найти ответственных и наказать их за зверства, которые продолжают раскрываться каждый день», — сказал он.

«Я буду использовать голос Ирландии в Совете Безопасности, чтобы подчеркнуть это.

«Я также выскажу наши серьезные опасения по поводу того, что мы сталкиваемся с новыми атаками России на востоке Украины, когда на карту поставлены сотни тысяч жизней.

«Гуманитарные потери мирных жителей в результате этой войны бессовестны. Две трети украинских детей сейчас вынуждены покинуть свои дома. «Это безумие может прекратиться сегодня, если Россия согласится на немедленное прекращение огня, уход на позиции, существовавшие до 24 февраля, и готовность к диалогу.

«Я высоко оцениваю усилия Турции по проведению переговоров между сторонами в Стамбуле и призываю все государства-члены ООН поддержать дипломатические усилия».

В прошлый четверг господин Ковени стал первым министром иностранных дел члена Совета Безопасности, посетившим Киев с начала войны.

Он также является первым министром иностранных дел, который посетил осажденный город Буча и увидел разрушения гражданской инфраструктуры и массовые.

Выступая перед своим выступлением, господин Ковени сказал: «Во время моих встреч с министром Кулебой [министром иностранных дел Украины] и министром [обороны] Резниковым в Киеве я дал обещание Ирландии продолжать использовать наш голос на самом высоком уровне в ЕС и в Совете Безопасности ООН, чтобы призвать за немедленное прекращение российской агрессии в Украине и за настоящую приверженность урегулированию путем переговоров. Я использую для этого первую возможность в Совете Безопасности».

Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет «битва за Донбасс». Российские силы собираются в этом районе, в частности в осажденном Мариуполе, уже больше недели.

Украинские лидеры поклялись «бороться до конца» в Мариуполе, где в разросшемся сталелитейном заводе скрывается последний известный очаг сопротивления порту.

Германия. Газета «FAZ». Подпись под фото: «Расширение зоны боевых действий: в понедельник над Львовом на западе Украины плывут клубы дыма».

Колонка справа: «Помощники Путина в Шверине»

Берлин и Ганновер не единственные места, где паутина, натянутая добровольными помощниками Путина в Германии, переплеталась с частями правительственных кадров СДПГ. То, что подозревалось за несколько месяцев до начала агрессивной войны с Россией, стало очевидным. Известные документы правительства земли Мекленбург предполагают, что компания Nord Stream 2 AG, управляемая бывшим канцлером СДПГ и близким другом Путина Герхардом Шредером и финансируемая Газпромом как мажоритарным собственником, могла влиять на решение правительства в Шверине.

Шредер и его команда сыграли решающую роль в предыстории хитроумного создания правительством штата и парламентом независимого фонда защиты климата и окружающей среды для эксплуатации газопровода.

Тяжело обременена премьер-министр Мануэла Швезиг, которая до недавнего времени не боролась за «Северный поток — 2» по-северогермански хладнокровна.

По-прежнему славится как влиятельная женщина в СДПГ после триумфальной победы СДПГ осенью на выборах, Швезиг теперь вынужден жить с репутацией муртада Путина. Ее стратегия защиты, согласно которой она никогда не разговаривала с правителем в Кремле, кажется невинной из-за множества пророссийских заявлений, сделанных перед нападением на Украину, и конфиденциальных встреч с приспешниками Путина, такими как Шредер.

Неудивительно даже признание того, что, как и многие другие немецкие политики, он ошибался в отношении Путина и впоследствии критиковал строительство многомиллиардного трубопровода через Балтийское море как ошибку, а не как освободительный удар.

Это заставляет сесть и обратить внимание, так это то, что ведущие Зеленые, как партнеры светофора в Берлине, требуют неустанных разъяснений и парламентского комитета по расследованию. Тогда Швезигу может быть тяжело.

Главный материал: Киев видит новую фазу российского наступления на востоке Украины.

Ракетные удары также по Львову (Лембергу) / Дальнейшая критика канцлера Шольца

Российские войска ужесточили атаки на несколько небольших городов на востоке Украины. По данным украинских властей, в Луганской области с тяжелыми боями удалось захватить город Кременная. Советник президента Владимира Зеленского назвал атаки в понедельник началом нового этапа наступления России на востоке Украины. Сообщается, что украинские контратаки имели место на востоке. Кроме того, российские войска нанесли воздушные удары по нескольким крупным городам страны. Западноукраинский город Лемберг (Львов) также подвергся ракетным обстрелам. Было семь погибших, вероятно, первые жертвы в этом городе, и несколько раненых, некоторые серьезно. Как стало известно в понедельник вечером, президент России Владимир Путин присвоил почетное звание бригаде, обвинившей Украину в «военных преступлениях» и массовых убийствах в городе Буча.

Зеленский призвал президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона посетить Украину в беседе, транслировавшейся в воскресенье на канале CNN. На прошлой неделе Макрон посоветовал не называть резню россиян в Украине «геноцидом», а Байден назвал использование этого термина очевидным. Он разделяет позицию Байдена, заявил Зеленский. На прошлой неделе он разговаривал с Макроном и понимает его нежелание искать дипломатические решения. «Я сказал ему, чтобы он понял, что это не война, а не более чем геноцид. Я пригласил его прийти, если у него будет возможность. Он придет и увидит, и я уверен, что он поймет».

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (СВДП) в понедельник вновь раскритиковала канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и призвала его взять на себя обязательства по поставке тяжелого вооружения Украине. Канцлер до сих пор действительно не говорит, чего он хочет, «и я очень жалею об этом», — сказал политик телекомпании «Вельт». Вы не можете сказать, где это было неправильно. «Я просто думаю, что у нас просто нет времени на эту дискуссию.» Речь идет об Украине, но также и о нас в Европе. Глава ХДС Фридрих Мерц снова обвинил канцлера Шольца в нерешительности по поставкам оружия.

Еще один материал: «Зеленые оказывают давление на Швезига

Лидер партии Нурипур: Предварительных заявлений по «Северному потоку – 2» «просто недостаточно»

Давление на премьер-министра Мануэлу Швезиг (СДПГ) из-за ее приверженности российско-немецкому газопроводу «Северный поток — 2» растет. Ведущие зеленые политики заявили F.A.Z. явная критика социал-демократов. «Связи между правительством штата Шверин и российской государственной компанией «Газпром» всегда были разрушительными, и теперь с ними наконец-то необходимо разобраться», — заявил лидер Партии зеленых Омид Нурипур. Предварительных заявлений Швезига «просто недостаточно». Нурипур добавил: «Ой, должно быть, это была ошибка» не годится».

Зеленый политик Антон Хофрейтер призывает подробное расследование. «Необходимо срочно выяснить, как правительство Мекленбурга стало приспешником «Северного потока — 2″ для того, чтобы способствовать строительству трубопровода по Балтийскому морю», — сказал Хофрайтер из FAZ. Комиссия по расследованию «совершенно нужна». Политик ХДС Норберт Рэтген ранее потребовал его отставки.

«Если обстоятельства, недавно описанные в СМИ, соответствуют действительности, то госпожа Швезиг не может оставаться на своей должности; об этом совсем не может быть и речи», — сказал Ретген редакционной сети Германии.

Хофрайтер сказал, что необходимо заняться «неудачной политикой Германии по отношению к России». «Оглядываясь назад, можно сказать, что тот факт, что мы решили построить «Северный поток — 2» только через год после аннексии Крыма, и таким образом хотели увеличить нашу зависимость от России за счет поставок ископаемого топлива — это невероятный скандал». «Но с сегодняшней точки зрения мы протестовали против этого очень тихо», — сказал Хофрейтер. «Это также касается меня как бывшего лидера парламентской группы в Бундестаге», — сказал политик «зеленых».

Швезиг и правительство ее штата в последнее время оказались под растущим давлением после того, как стали известны документы, которые, согласно сообщениям, создавали впечатление, что Nord Stream 2 AG оказал большое влияние на создание государственного климатического фонда. Фонд также должен обеспечить завершение проекта газопровода. Швезиг отверг обвинения как ложные. ХДС, Зеленые и ВДП в Шверине объявили о создании комиссии по расследованию.

Нижняя колонка справа: «Музыка козлов отпущения»

В феврале 2018 года, как раз к четырехлетней годовщине аннексии Крыма Россией, по Мюнхену разносились возгласы осанны: «Продление контракта с маэстро Георгиевым — это для нас удача», — сказал мэр Дитер Райтер после того, как дирижер дал свое согласие остаться председателем. Через четыре года Георгиев был отстранен от должности без всяких извинений с его стороны. То же и с Анной Нетребко, которую разгружали везде, где ее раньше приглашали петь.

Везде действовали так, будто прежние обязательства обоих художников перед Путиным стали чем-то другим, чем до войны. В то же время можно было быть уверенным, что их высказывания о прошлом означали, что они одобряют настоящую войну только потому, что молчат о ней. После того, как Серж Дорни выбросил обоих из Баварской государственной оперы, цифровая мафия перешла к бичеванию: «Ложная, алчная дева!»

Потом обязанность признаться была распространена на артистов русского происхождения, как бы они ни стояли за Путина. Пианисту Александру Малофееву, которому было всего двадцать лет, не разрешили гастролировать по Канаде, потому что он не дистанцировался от войны против Украины. Юлианна Авдеева, победительница Шопеновского конкурса 2010 года, должна была быть вынуждена в Польше выступить против войны, хотя ее родители до сих пор живут в Москве. Родителям, возможно, пришлось бы заплатить за поведение дочери, если бы она уступила давление.

Лоуренсу Фостеру запретили в Катовицах дирижировать Третьей симфонией русского композитора Петра И. Чайковского, названной «Польской». Опера-сказка Чайковского «Туфельки» была отменена в Пражской государственной опере. В то же время были приглашены руководители государственных учреждений, таких как директор московского Геликон-Опера Дмитрий Бертман, который должен был руководить Немецкой оперой на Рейне.

Вынуждая артистов сделать выбор в пользу России или Запада, Москва также снова открыла для себя старый способ народного образования: Светлана Рипс, руководитель Российского национального оркестра, была уволена, по-видимому, поручением главного дирижера Михаила Плетнева. Она живет в Швейцарии и четко не позиционирует себя по путинской «спецоперации».

Теперь они сосредоточились на греческом дирижере Теодоре Курентзисе. Его хор и оркестр Musica Aeterna поддерживаются банком ВТБ, вторым по величине банком в России как главный спонсор. Банк находится в списке санкций Запада. Ансамбль расположен в бывшем Доме радио в Санкт-Петербурге, принадлежащем медиакомпании, в правление которой входит Алина Кабаева, предполагаемая любовница Путина. Говорят, что авторы, внезапно обнаружившие, как получать клики в Интернете с помощью классической музыки, не принимают для западных партнеров работу с учреждениями, финансируемыми российским государством или находящимися под санкциями олигархами.

Но как иначе могли финансироваться оркестры, хоры и театры в России, кроме государства или олигархов? Они не имели свободы выбора. А как чисты оперные театры, фестивали и оркестры в Германии и Австрии?

Мы все зависим от российской нефти и газа: частные домохозяйства, производители бумаги, фармацевтические компании, металлурги. Ископаемое топливо из России способствовало развитию экономики Германии, финансированию черного нуля Шойбле, увеличению налоговых поступлений, государственных культурных субсидий, частных спонсорских денег и доходов от рекламы, а также возможны трансфертные платежи в Восточную Европу и страны Балтии. через Германию, крупнейшего нетто-донора в ЕС. С другой стороны, российский газ по-прежнему идет через Украину. Россия надежно платит за это транзитное собрание, поэтому финансирует украинское сопротивление против своих войск сама. Глобальная экономика настолько сложна, что порой абсурдна.

Если люди в мешках для трупов ложатся перед посольством Германии в Таллинне в знак протеста против политики федерального правительства, это так же лицемерно, учитывая годы добровольно собираемых трансфертных платежей, как и указывать пальцем на музыкальный бизнес. заниматься нравственным насосом. Все наше процветание, а не только Большой театр или Musica Aeterna, десятилетиями зависело от вклада России.

Чайковский ничего не может с этим поделать. Но судьи, которые сейчас ищут козлов отпущения, являются спекулянтами на тех же соглашениях, которые они сами осуждают.

Издание Neue Westfälische. Подпись возле фото: «Пасха велосипеды вдохновляют. По данным полиции, «значительно» более 20 000 человек посетили пасхальный велопробег в Люде, Липпи. Пасха Пасха с сине-желтым фейерверком на склоне горы была посвящена солидарности с Украиной. Впервые с 2019 года шесть деревянных колес, наполненных соломой, после тьмы скатились по склону в долину Эммер (фото). Пасхальный ритуал приветствия весны был прекращен на два года из-за пандемии короны. С 2018 года многовековой обычай внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.

Заголовок: «1100 немецких врачей добровольно работают в Украине»

Президент Палаты Билефельда Клаус Рейнхардт говорит о большой солидарности. Большое русское наступление на востоке Украины, вероятно, началось.

Газета «Potsdamer Neueste» Заголовок: «Россия обстреляла город беженцев Львов»

Несколько погибших во время авиаударов вблизи польской границы / большое наступление на востоке Украины, очевидно, неизбежно

Газета «Augsburger Allgemeine». Подпись под фото: «Масштабные разрушения в украинском портовом городе Мариуполь. Украинский Генштаб также сообщил о ракетах на Пасху»

Заголовок: «Атмосфера Судного дня в Мариуполе Украина Россия грозит защитникам города уничтожением».

Газета «Passauer Neue Presse».

Подпись под фото: «Говорят, что на огромной площади Азовстали в Мариуполе все еще находятся 2500 военных, а также многие мирные жители».

Главный материал: «Споры об оружии идут по кругу»

Украина быстро требует помощи – ВДП и Зеленые критикуют канцлера Шольца

Мэр Киева Виталий Кличко призывает к срочной доставке тяжелого вооружения из Германии в Украину. «Нам срочно нужно тяжелое вооружение из Германии», — сказал он вчера газете «Бильд». «Любое промедление стоит жизни. Это должно быть понятно каждому. Я не могу понять этот спор».

Президент Украины Владимир Зеленский также подверг критике задержки с поставкой оружия в его страну в своем ежедневном видеообращении в понедельник вечером. Он не назвал ни одной страны.

Пока правительство Германии не поставило тяжелое вооружение Украине. Как оправдание, она ссылается на необходимые договоренности со странами-партнерами и на то, что украинские солдаты не обучены работе с устройствами. В то время как члены Зеленых и ВДП, в частности, выступают за поставку тяжелых вооружений коалиции светофора, СДПГ канцлер Олаф Шольц настроен довольно скептически.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн раскритиковала Шольца и потребовала обязательств по поставке тяжелого вооружения. Канцлер до сих пор не говорит, чего хочет, «и я очень жалею об этом», – сказала она.

«Зеленый» политик Антон Хофрейтер также заявил, что деньги «не могут заменить скорую доставку тяжелого вооружения».

Издание: «Südwest Presse». Подпись под фото: «Женщина нашла свой свадебный альбом под завалами своего дома под Киевом.

Заголовок: «Россия начинает наступление на востоке Украины»

Войска продвигаются в большие города Харькова и Донецка. Львов на западе страны обстрелял пятью ракетами, погибли люди.

Швейцария, издание «Tages-Anzeiger». Заголовок: «Большинство украинок хотят работать, но многие из них имеют сверхвысокую квалификацию»

Опрос около 1600 украинских беженцев, проведенный рекрутинговым агентством Jobcloud, впервые показывает их образование и проблемы, с которыми они сталкиваются при поиске работы.

Израиль. «HAARETZ». «Между Давидом и Голиафом: еврейские семьи застряли в Украине.

Подпись под фото: «Семья Гордеевых прячется во львовской синагоге Beis Aharon V’Yisroel».

ЛЬВОВ, Украина – «Мы не можем развестись», – говорит она, плача. «Тора запрещает нам это делать, поэтому мы должны остаться здесь».

Елена Гордеева, 34 года, ортодоксальная еврейка из Киева, смотрит на своего мужа, 44-летнего Нагона Гордеева. Нахон – «военный возраст», то есть украинские пограничники не выпустят его в безопасность ЕС. Семья застряла во Львове.

В разрушенной войной Украине еврейские общины оказались в бедственном положении. Мужчины не могут пересекать границу в безопасность, если им не исполнилось 18, старше 60 или не имеют тяжелого состояния здоровья. Спасаясь от российского вторжения, многие еврейские семьи не желают покидать своих родителей, мужчин и сыновей, поэтому вынуждены искать убежища в исторически антисемитской Западной Украине, куда Россия еще не вторглась.

Гордею нашли убежище во львовской синагоге «Бейс Аарон В’Ісроель», одной из старейших в Западной Украине и одной из двух синагог в городе, переживших Холокост.

Львов, самый большой город западной Украины, находится всего в двух часах езды от польской границы. Близость сделала город привлекательным для беженцев, или проезжающих через Львов, или остаются там. Несмотря на российские ракетные удары, Львов остается более безопасным, чем линии фронта на востоке страны. Из-за этого город с населением около 720 тыс. за последний месяц принял более 200 тыс. беженцев.

Синагога обходится с помощью организаций со всего мира, хранящейся во всех возможных уголках здания. Когда беженцы попадают туда, им дают любое свободное место, как правило, уголок какого-нибудь офиса – или, в случае Гордеевых, женский балкон, выходящий на мужские скамьи. Во время Шабата и праздничных дней мужчины освобождают территорию в главный молитвенный зал ниже.

Члены синагогального общества, несмотря на трудности жизни на границе зоны боевых действий, все еще пытаются сохранить традиции. Субботние службы продолжаются каждую пятницу вечером, как обычно, хотя найти достаточно галахически евреев для миньяна из 10 человек иногда невозможно.

Газета The Jerusalem Post — Украина сообщает о первых жертвах мирных жителей во Львове; Мариуполь держится»

Материал: «Путин требует, чтобы Россия получила контроль над Иерусалимской церковью»

Президент России Владимир Путин требует, чтобы Израиль предоставил его стране контроль над Александровским двором в Иерусалиме, как обещало предыдущее израильское правительство в письме, переданном премьер-министру Нафтали Беннету в воскресенье.

Письмо Путина поступило только через день после того, как министерство иностранных дел в Москве раскритиковало министра иностранных дел Яира Лапида за обвинение России в военных преступлениях в Украине, заявив, что Израиль использует Украину для прикрытия собственного конфликта с палестинцами. МИД России также вызвал в воскресенье посла Израиля Александра Бен Цви для выговора.

Передача права собственности на церковную землю может привести к дипломатическим проблемам для Израиля, когда его западные союзники вводят санкции против России за ее вторжение в Украину.

Александровское подворье, также известное как церковь Александра Невского и собор Святой Троицы, находится в Христианском квартале Старого города Иерусалима.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал Путину, что Россия может взять на себя этот памятник в 2020 году, что стало одним из жестов, призванных помочь уволить Нааму Иссахар, израильтянку.

Колонка: Тонкая балансировка Израиля все еще недостаточно для Москвы

С начала войны России с Украиной Израиль пытается балансировать: на цыпочках балансирует между тем, чтобы угодить своим западным союзникам, и тем, чтобы держать в узде своего могущественного соседа, находящегося под влиянием России, на своей северной границе, Сирии.

Сегодня кажется, что попытка Израиля оставаться максимально нейтральной в конфликте между Россией и Украиной – например, Израиль не присоединился к санкциям западных стран против России и отказался продавать оружие Украине – не смогла угодить Москве.

Ранее в этом месяце Израиль проголосовал на Генеральной Ассамблее ООН, за исключением России из Совета ООН по правам человека. «Состоялась плохо замаскированная попытка воспользоваться ситуацией в Украине, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из старейших неурегулированных конфликтов — палестино-израильского», — говорится в сообщении МИД России, опубликованном в минувшие выходные в ответ на заявление Израиля.

Азия

Япония. Газета «The Japan Times». Подпись под фото: «Жилой дом, разрушенный во время украинско-российского конфликта в южном портовом городе Мариуполь, Украина, в воскресенье»

Заголовок: «Тела на улицах Мариуполя». Россия перефокусировала свое наземное наступление на украинский Донбасс.

США и Канада

«The New York Times». Подпись под фото: «Копание могил в понедельник на кладбище в Ирпене, пригороде Киева, Украина. Начался ожидаемый напор России на Донбасс».

Колонка справа: «РАКЕТНЫЙ ДОЖДЬ, РОССИЯ НАЧИНАЕТ НАЧАЛО НА ВОСТОКЕ

Киев сообщает об обстрелах на 300-километровом фронте — на западе нанесен удар по Львову»

Статья: «Бремя санкций в отношении Москвы начинает проявляться»

Глава российского центрального банка предупредил в понедельник, что последствия западных санкций только начинают сказываться, а мэр Москвы заявил, что только в российской столице под угрозой оказались 200 000 рабочих мест, что является решительным признанием, опровергающим заявление президента Владимира Путина о том, что санкции не смогла дестабилизировать российскую экономику.

Мрачные оценки двух высокопоставленных чиновников согласуются с прогнозами многих экспертов о том, что России грозит резкий экономический спад, поскольку запасы импортных товаров и комплектующих иссякают. Как россияне реагируют на возникшие в результате финансовые трудности

Оценки официальных лиц противоречат радужным перспективам Путина. Вторжение Путина в Украину частично определит, сможет ли что-нибудь ослабить власть российского лидера или лишить его поддержки войны. Сейчас российской экономике удалось избежать разрушительного коллапса, но будут новые санкции, которые еще больше усилят экономическую боль. Евросоюз разрабатывает план по запрету импорта российской нефти. Ожидается, что Министр финансов Джанет Л. Йеллен призывает американских союзников усилить экономическое давление на Россию на весенних встречах Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне на этой неделе, по словам представителя министерства финансов.

Оценки интернациональных денежных организаций сокращения русской экономики колеблются от 10 до 15%. В понедельник российский центральный банк сообщил на своем сайте, что потребительские цены в среднем на 16,7% выше, чем год назад.

Уолли Адейемо, замминистра финансов США, предусмотрел на экономической конференции в понедельник, что инфляция в России резко возрастет, а импорт резко упадет

Издание The Washington post. Подпись под фото: «Женщина оплакивает тело своего отца после артиллерийских обстрелов Харькова, Украиной, в понедельник. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские войска атаковали вдоль линии фронта в Донбассе и в Харькове».

Главное название: «Россия начинает вторжение на восток, заявила Украина

Колонка: «Удары по СТРАНЕ усиливаются 7 человек убиты во Львове, поскольку относительное спокойствие на Западе нарушено»

Россия появилась в понедельник, чтобы начать свое ожидаемое наземное наступление на востоке Украины, поскольку Москва активизировала ракетные и артиллерийские удары по всей стране в рамках самых масштабных атак за последние недели.

«Теперь можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому они готовились давно», — заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, имея в виду оспариваемый восточный регион, который, по мнению многих аналитиков, увидим некоторые из самых кровавых боевых действий войны. «Большинство всей российской армии сейчас сосредоточено на этом наступлении».

Газета «WSJ». Заголовок «Россия начинает наступление на Востоке».

Издание «The Los Angeles Times» – Заголовок: «Россия начинает наступление на востоке»

Фото 1: «Пожарные бригады работают на гражданском объекте после российского удара по Львову, Украина, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек».

Фото 2: «УКРАИНСКИЙ солдат с осколками российской ракеты, попавшей в Краматорск. Мэр города с трудом убедил последних несогласных уйти».

Канада. «The Globe and Mail» — Заголовок: «Украинцы, бегущие из Мариуполя, покидают город в развалинах».

Российские войска стремятся разгромить последние очаги сопротивления, начать новые атаки в городах по всей Украине

Подпись под фото: «Украинская беженка занимает своего ребенка после того, как в понедельник прибыла на пограничный пункт Сирет между Румынией и Украиной».

Газета «Toronto Star». Подпись под фото: «На снимке, сделанном из дрона в понедельник, виден сильно поврежденный жилой дом в Ирпене на окраине Киева.

Заголовок: «ЗА ДОНБАС НАЧАЛОСЯ БИТВА»

Россия начинает долгожданное наступление, чтобы захватить восточный регион. «Независимо от того, сколько российских войск… мы будем драться», – говорит Зеленский.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ