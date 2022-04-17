Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 16 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже полтора месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Британия

Основная статья газеты «Times» сосредоточена в Украине, где, как сообщается, войска САС тренируют местные силы. The Times сообщает, что украинские командиры говорят, что британский спецназ проводил инструктаж солдат под Киевом еще на прошлой неделе. Военные британской Особой воздушной службы (SAS) в последние недели помогали украинским военнослужащим с подготовкой в ​​Киевской области, утверждают источники «The Times».

Газета пообщалась с офицерами двух украинских батальонов, которые заявили, что британские спецназовцы якобы были в Украине на прошлой и позапрошлой неделе. По словам украинцев, они учили пользоваться британским противотанковым комплексом NLAW.

Это первое сообщение о присутствии военных Великобритании (в отличие от добровольцев) в Украине во время войны с Россией. Британское Министерство обороны не подтвердило эту информацию.

Кремль грозит ударить ракетами по Киеву после сообщения, что крейсер затонул, заголовок FT.

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard» – «Пасха без мира».

Ярослав и Данило родом оттуда, где идет война. Они нашли убежище со своими матерями в Австрии и немного пасхального покоя. В Украине боевые действия не слабеют, фронты укрепились, и обе стороны далеки от решения путем переговоров.

Статья: «Россия начинает новое наступление в Украине». Атаки на Киев после затопления «Москвы».

Киев/Москва – Ожидаемое большое наступление российских войск на востоке Украины, скорее всего, будет неизбежным. В пятницу обстрелы сначала были сосредоточены в Луганской области, по украинской информации, особенно сильно пострадали города Попасная и Рубищное. Между тем, в охваченном боем портовом городе Мариуполе, как сообщается, в руки российских войск попал стратегически и экономически важный металлургический завод – последний важный бастион украинских защитников в городе. Завод был «полностью освобожден от украинских националистов», заявил представитель Минобороны в Москве. Киев поначалу не подтвердил это.

После потопления своего флагмана «Москва» российская армия в пятницу обстреляла ракетный завод под Киевом и объявила о дальнейших атаках на украинскую столицу. Наблюдатели предусматривают возмездие за гибель военного корабля, в котором Москва официально говорит об аварии.

Между тем МИД России снова предостерег Швецию и Финляндию от вступления в НАТО. По его словам, это отразится на двусторонних отношениях. В четверг Кремль объявил, что разместит ядерное оружие в Калининграде, если две страны присоединятся к оборонному альянсу.

Газета «KURIER». «Маленькая надежда на Пасхальный мир».

Репортаж из приграничного города. Более 100 000 перемещенных украинцев сейчас застряли в Ужгороде, недалеко от Словакии.

Между тем, в Москве ходят слухи об арестах высокопоставленных военных.

Подпись под фото: Вероника (14 лет) и ее сестра Лиза (6 лет) сбежали со своей матерью из Киева в Западную Украину. Их отец находится на войне и воюет против России

Издание «Vorarlberger Nachrichten». Анонс-заголовок: «Наплыв украинских беженцев в Форарльберг уменьшился»

Италия. Газета «La Stampa», вышла с заголовком на фото: «Путь Креста».

Эстония. Газета «Õhtuleht» — «СВЕТЛАНА ЯНТЧЕК, директор Российского театра: злоба и ненависть между россиянами и украинцами будут тлеть веками».

Дания. Издание «Morgenavisen Jyllands-Posten».

«Дорогой враг» показывает парадоксы войны.

Подпись под фото: «Вражда похожа на укус комара — так приятно почесать», — говорит художница Биргит Бьерре, автор выставки «Dear Enemy / Lieber Feinde», посвященной парадоксам и нюансам войны».

Заголовок: «Война в Украине может длиться год или даже дольше. Это оценка высокопоставленных должностных лиц в администрации Байдена».

Испания. Газета «ARA». Заголовок: «Россия снова атакует Киев после того, как ее флагман затонул»

Издание «La Vanguardia» – «Россия снова бомбит Киев после потери своего флагмана. Затопление крейсера «Москва» усложняет московскую цель контролировать побережье Черного моря и завершить штурм осажденного Мариуполя».

Заголовок анонс: «Путин грозится разместить ядерное оружие в Балтии»

Газета The Irish Times — «Россия угрожает Киеву новыми ракетными ударами Москва пригрозила усилить ракетные удары по Киеву после того, как заявила, что разбомбила оружейный завод в украинской столице после того, как затонул «Москва», флагман мощного Черноморского флота России .

Украина утверждает, что выпустила противокорабельные ракеты, повредившие «Москву», а Россия сделала заявление, что она затонула во время буксировки в порт после взрывов, большого пожара и эвакуации экипажа. В ней не говорится, что вызвало вспышку, и не приводится информация о пострадавших. Вчера ранним утром во всех областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, а в нескольких городах, в том числе в Киеве, раздались громкие взрывы, где Россия заявила, что уничтожила завод по «изготовлению и ремонту зенитно-ракетных комплексов и противокорабельных ракет».

Министерство обороны в Москве заявило, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут увеличиваться в ответ на какие-либо террористические акты или диверсии, совершаемые киевским националистическим режимом на территории России». Россия обвинила Украину в артиллерийских и ракетных обстрелах сел вблизи их общей границы в последние дни и заявила, что несколько мирных жителей пострадали в результате инцидентов, которые, по словам Киева, инсценируются силами Москвы, чтобы вызвать общественную поддержку своего вторжения.

Российские войска не смогли взять ни один из крупнейших городов Украины за семь недель боев, а ее политики и государственные СМИ все чаще изображают конфликт как битву между силами Москвы и силами стран НАТО, которые якобы поддерживают радикальный националистический режим Киева и используют его, чтобы ослабить Кремль.

«Главное – освободить (Украину) от этих националистических батальонов. . . Операция продолжается и ставящиеся задачи хорошо известны. Они должны быть завершены и завершены. Сомнений быть не должно», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Российские силы столкнулись с ожесточенным сопротивлением во всех районах Украины, куда они вторглись, но Песков связал упорные бои с присутствием «батальонов националистов», по его словам, «подлежавших уничтожению».

Украина надеется на поставку тяжелого вооружения из Соединенных Штатов в ближайшие дни, поскольку готовится противостоять ожидаемому российскому наступлению в восточном Донбассе, и Москва предупредила, что будет рассматривать транспортные средства для доставки оружия как военные цели.

Сообщается, что на этой неделе Россия направила США дипломатическую ноту, в которой призвала Вашингтон «и его союзников остановить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности». Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал: «Русские говорили несколько приватно, несколько говорили публично; ничто не сможет отказать нас от начатой ​​стратегии».

Литва. «Klaipeda». Заголовок: «Украина просит помощи в задержании военных преступников».

Помощь Литвы в Украине становится стимулом для других стран. Во время войны мы показали, что украинцам следует выбирать литовцев как дружескую и близкую, согласно опросам, нацию.

Подпись под фото: «Бомбы: посол Литвы Сарапин постоянно слышит в Киеве воздушные сирены. Во время одного из таких нападений был взорван огромный торговый центр Retroville, которым руководили литовцы».

Швейцария. Газета «BLIK». Назар Заторский (42 года) уже 17 лет проживает в Швейцарии. Как епископский делегат он несет ответственность за украинских христиан в этой стране, в том числе за тысячи людей, бежавших в Швейцарию в последние недели из-за войны в Украине. «BLIK» попросил Заторского написать пасхальное послание в непростое для соотечественников время. Даже украинцы, которые не говорят по-немецки, должны уметь читать. Именно поэтому мы перепечатываем пасхальное послание на странице 2 на украинском языке, на первой полосе на немецком языке.

Благотворительность вселяет надежду

НАЗАР ЗАТОРСКИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕПИСКОПА ПО УКРАИНСКИМ ХРИСТИАНАМ В ШВЕЙЦАРИИ

Завтра в Швейцарии празднуют Пасху. Вскоре пройдет боль Страстной пятницы, высохнут слезы Марии и других женщин после воскресения Иисуса. Смущение и удивление учеников сменятся радостью и волнением после того, как они предстанут перед воскресшим Господом.

Пасха в Украине в этом году неделю позже. Значит, Страстная неделя еще не закончилась: время плача и скорби о нас и наших детях, о распятии многочисленных жертв резни в Буче, Гостомеле, Бородянке и многих других украинских городах. Плач и вскрик времени парализовало и умолкло перед этими нелепыми злодеяниями. Когда жестокость избавляет тебя от сна и слезы наполняют тебя, заставляя застыть глаза.

Страстная неделя в Украине в этот раз, вероятно, продлится дольше недели. Он начался именно к Великому посту, но, по-видимому, не закончится вовремя к Пасхе. Подобно тому, как Иисус призвал учеников следить и молиться перед своими страданиями, я хотел бы обратиться с той же просьбой к вам, дорогие читатели. Смотрите и молитесь!

Следите за тем, чтобы никто не ввел вас в заблуждение. Потому что в последнее время заговорили многие так называемые путинские понимающие, которые хотят защищать эту войну или обвинять в ней Запад, НАТО или даже саму Украину. Одним из пунктов этого обвинения жертвы является то, что Украина хотела вступить в НАТО.

Скрывается тот факт, что у Украины был нейтральный статус, закрепленный в конституции, к аннексии Крыма Россией в 2014 году. Только после российской агрессии Украина наконец-то даже задумалась о вступлении в НАТО. Как и в случае с Иисусом, обвинения искали, чтобы иметь возможность судить. А поскольку его не было, его пришлось придумать.

Смотрите и молитесь! Молитва в Гефсиманском саду дает Иисусу силы для будущих страданий. Он не молится один, но просит своих учеников делать то же самое. Ваша поддержка в молитве важна для Сына Божьего. Он также сын человеческий, для которого много значит молитвы солидарности его друзей.

Молитва обладает невероятной силой: она дает украинским солдатам смелость защищать свои семьи и свою страну. Это дает украинским беженцам силы продолжать путь безопасности, несмотря на истощение. Молитва направляет убитых и поддерживает оставшихся. Это может облегчить невыразимую боль тех, кто был психически и физически травмирован. Это позволяет им лучше справляться с травмами и болью, которые они получили в своем теле и сердце. Огромные страдания и бесчеловечная жестокость парализуют нас и внутренне опустошают.

Но самое милосердие дает надежду в эти времена. Готовность помочь украинцам, мировая солидарность с Украиной. Именно они создают новое доверие к людям и человечеству. Просто невероятно, сколько людей привлечено: то ли принятие беженцев, то ли пожертвование товаров или денег, то ли организация и участие в митингах, посылающих сильный сигнал правительствам мира.

Эта невероятная волна сострадания к жертвам и сопротивлению агрессору рождает надежду, что скоро Пасха придет и в Украину. Что и там может победить весна, и что и для украинцев по страданию Страстной пятницы наступит победный день воскресения. Как Христос воскрес из мертвых».

Германия. Газета «Passauer Neue Presse». Затонул флагман Черноморского флота России. Подпись под фото: «Москва» была гордостью ВМС России: Министерство обороны США подтвердило заявления украинской армии о том, что она потопила флагман Черноморского флота России.

Газета «FAZ». Заголовок над рисунком: «Страдания»

Подпись: «Страсти – Пока западное христианство готовится к трем дням Пасхи, страдания преимущественно православных украинцев не закончились – и их испытания, пожалуй, не закончатся через неделю. Тем более поражает, как эта нация произрастает за пределы себя. «Надо пустить паруса на бесконечный ветер, только тогда мы ощутим, на какое путешествие мы способны», — писал казненный нацистами боец ​​сопротивления Альфред Дельп.

Редакция поздравляет вас с Пасхой

Колонка справа: «Нет времени медлить»

На войне в Украине случалось и то, что на военном жаргоне называют «дружеским огнем»: солдаты случайно стреляют в своих собратьев. В Берлине, в споре о том, как Украине нужно помочь против российского вторжения, огонь также обстреливает ее собственные ряды, хотя с полным умыслом. Главной целью внутренней критики коалиции является не кто иной, как канцлер. Это проблема, и не только как тормоз поставок оружия, но и других вопросов европейского сотрудничества. Об этом заявил глава Европейского комитета Бундестага Антон Гофрейтер. С максимально возможной откровенностью благодарит его за то, что он не участвовал в кабинетной дисциплине как министр. Конечно, он не единственный «Зеленый», критикующий, что Шольц не хватает назначенного руководства. И голоса также становятся громче у FDP, обвиняя канцлера в том, что он слишком долго колебался по срочному вопросу об оружии.

Когда дело доходит до войны и мира, вам не нужен горячий председатель в должности главы правительства. Но Шольц грозит утратой дискурсивного суверенитета в коалиции. Даже под вопросом, есть ли они до сих пор в своей партии. СДПГ мучает желание украинцев получить тяжелое вооружение из Германии. Мютцених сразу осудил «безответственные» требования из рядов Зеленых и FDP не сомневаться больше с доставкой танков.

Война в Украине все больше становится стресс-тестом для сплоченности и возможности светофорной коалиции действовать. В нем «переломный момент» встречается со старым, миролюбивым мышлением, которое медленно собирается снова после первоначального шока. Но война Путина не дает Берлину времени до бесконечности обсуждать собственную чувствительность. Колебаниям должен прийти конец. Только канцлер может выполнить этот поворотный момент.

Главный материал: «Мерц: Шольц ставит под угрозу единство против Украины

«Бос ХДС: Никаких оправданий для тяжелого оружия/критики также в группах коалиции»

БЕРЛИН. Глава ХДС и лидер парламентской группы ХДС/ХСС Фридрих Мерц выдвинул серьезные обвинения в адрес канцлера Олафа Шольца (СДПГ). F.A.Z. Мерц отметил, что поведение Шольца в украинской политике поставило под угрозу «сплоченность всего международного сообщества по отношению к России». Наконец-то должна быть внесена ясность в том, хочет ли Германия поставлять Украине тяжелое вооружение. Политик ХДС сказал, что согласился с министром иностранных дел Анналеной Бербок (Зеленые), что больше нет оправданий. Одним из таких оправданий является то, что украинцы не могут руководить БМП Мардер. Обучение не должно являться причиной отказа от поставки системы оружия. «Тогда нужно тренироваться, даже за пределами Украины», – сказал Мерц, который также раскритиковал Шольца за то, что пока не ездил в Киев. «Он должен быть там давно», — сказал Мерц. Он предупредил о провале «спецфонда Бундесвера». Учитывая медленные переговоры, договоренности не видны. «Так не получится», — сказал Мерц.

Также недовольство колебанием Шольца относительно вопроса тяжелого вооружения в группах светофоров. «Проблема в канцлере», – сказал «Шпигель» зеленый европейский политик Антон Гофрейтер. «Независимо от того, в какие европейские страны я сейчас еду, я всегда сталкиваюсь с вопросом: а где Германия?» Сейчас на строю дня есть очень быстрые действия». На вопрос, был ли в канцелярии прокрастинатор, она ответила «Да» на Deutschlandfunk.

Эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот в «Frankfurter Rundschau» призвал «быстро и комплексно» поддержать украинцев оружием. Трое парламентариев посетили Украину.

Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених отверг критику: «Нет простых ответов, даже когда речь идет о поставке тяжелой военной техники в Украину».

* Прокрастинаторы — люди, склонные откладывать выполнение заданий, перекладывать ответственность на других, работать хаотично, без плана, или только по наитию или при наступлении.

Турция. «DAILY SABAH». Заголовок: «Россия сигнализирует о новых ударах по Киеву». После потери военного корабля в Черном море Москва усилила свой тон и заявила, что усилит атаки на Киев, поскольку ее вторжение в Украину продвигается к востоку с наступлением на Мариуполь.

Азия

Индия. Газета The New Indian Express. «Поставка второй полной системы С-400 из России вовремя»

прибытие как воздушным, так и морским транспортом; Первая система уже введена в эксплуатацию IAF

Поставка США второго полка стратегической зенитно-ракетной обороны большой дальности С-400 в Индию является чрезвычайной своевременной, поскольку вызывает обеспокоенность задержкой после масштабных санкций Запада после войны в Украине.

«Да, снабжение компонентов второго ракетного комплекса С-400 продолжается», – сообщил источник, добавив, что он осуществляется как воздушным, так и морским транспортом. Первый полный полк С-400 был доставлен в декабре 2021 г. и уже введен в действие ВВС Индии. Вместе с каждым полком поставляется тренажер, являющийся учебным оборудованием.

В октябре 2018 года был подписан контракт на поставку пяти систем С-400 из России на сумму около 35 тыс. Каждый полк состоит из четырех ракетных установок. В целом Индия будет иметь 20 ракетных установок, когда будут доставлены все пять систем.

США пока воздерживаются от ссылок на свой внутренний закон, Закон о противодействии противникам Америки из-за санкций (CAATSA), против индийского соглашения о С-400. Во время недавней встречи 2+2 между министрами обороны и иностранных дел США и Индии в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен повторил: «Мы не определяли потенциальные санкции или отказы по закону CAATSA». Признавая старые связи между Индией и Россией, Блинкен сказал, что у обеих стран «длинная история и долгие отношения» в торговле оборонным оборудованием. Пока Индия сопротивлялась давлению США относительно категорического осуждения вторжения России в Украину. Генерал-майор С. Б. Астхана (в отставке), оборонительный аналитик, назвал это сделанным. «Это должно пройти вне зависимости от того, что говорят США. Рынок покупателя и суверенное право Индии – выбирать лучшее оборудование, отвечающее нашим военным и национальным интересам».

С-400 может отслеживать цели на дальности 600 км и развертывать четыре разных типа ракет, поражая цели на разных расстояниях. Система способна уничтожать самолеты, ракеты (крылатые и баллистические), БПЛА и другие воздушно-штурмовые машины на расстоянии до 400 км с дальности от 100 до 40 000 футов.

Япония. Газета «The Japan Times«. Подпись под фото: «Русский военный стоит на страже Луганской электростанции в городе Счастье в Украине в среду».

Заголовок: «Россия рискует повторить ошибки».

Украина опасается, что Москва начнет наступление, имея в виду победу 9 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон стал последним лидером, предупредившим о неизбежности великого русского наступления на востоке Украины. Если это план, то его войска рискуют повторить по крайней мере некоторые ошибки, допущенные при попытке взять столицу Киев.

По словам европейских и натовских дипломатов, знакомых с этим вопросом, союзники Украины видят двухнедельное окно, чтобы набраться сил в более тяжелом вооружении, таком как танки, прежде чем президент России Владимир Путин начнет наступление, призванное объявить своего рода победу к 9 мая годовщины нацистского поражения. германии. во Второй мировой войне.

Москва традиционно проводит в этот день большой ежегодный военный парад. Кремль не ответил на просьбу прокомментировать потенциальное значение даты начала войны.

«Следующие недели будут решающими», — заявил в среду Жозеп Боррель, координирующий внешнюю политику Европейского союза, когда блок предложил еще 500 миллионов евро (68,4 миллиарда иен) для финансирования военной помощи государств-членов Украины. Таким образом, общая сумма составляет 1,5 млрд. евро.

Восточный портовый город Мариуполь находится в осаде уже несколько недель и рискует полностью перейти под контроль России в течение нескольких дней.

Однако, по мнению некоторых дипломатов и военных аналитиков, погодные условия, необходимость подготовки тылового обеспечения, установления господства в воздухе и восстановления сил, разорванных вокруг украинской столицы, требуют более длительного периода времени, чтобы вернуть остальной регион Донбасса, все еще находящийся в руках Украины. .

Россия потерпела еще одну неудачу поздно вечером в среду, когда стало известно, что ее флагманский крейсер Черноморского флота «Москва» затонул. Москва заявила, что боеприпасы на борту взорвались при пожаре, а украинский чиновник заявил, что его поразили противокорабельные ракеты. Путин, похоже, признает компромисс между скоростью и потерями. На пресс-конференции во вторник он сказал, что его часто спрашивали, нельзя ли закончить войну быстрее.

«Это возможно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», – сказал Путин. «Наша задача – достичь поставленной цели при минимальных потерях».

Это будет трудно сделать, если Россия бросит подразделения в бой в разгар весеннего сезона бездорожья, когда земля слишком мягкая и влажная, чтобы грузовики и мобильная артиллерия могли съехать с дорог, не застряв, как это произошло к северу от Киева, оставив конвои уязвимыми для нападения.

США

«The New York Times». Подпись под фото: «Сестра Диогена Терешкевич во Львове, пытаясь утешить украинцев, перемещенных с восточной части страны».

Заголовки:

«Россия потеряла не просто военный корабль, а символ военного могущества».

«Приказ пленным улыбаться и благодарить Путина под прицелом».

Колонка справа: «Россия предупреждает США не поставлять Киеву передовое оружие»

Угроза приходит, когда Москва готовится к новой битве на восточной границе

Пораженная военными потерями и взиманием войск для нового сражения на востоке Украины Россия предупредила администрацию Байдена, чтобы она прекратила поставки передового оружия украинским силам или столкнулась с «непредсказуемыми последствиями», заявили американские официальные лица в пятницу.

Российское сообщение — одно из серии предупреждений, перемежающихся официальной нотой протеста, доставленной во вторник, — свидетельствует о растущей озабоченности Москвы тем, что это оружие серьезно подрывает боевые возможности России.

О существовании сообщения стало известно, когда Кремль опрокидывал вооружение, в частности, ударные вертолеты, к границе России с востоком Украины для следующего этапа своего двухмесячного вторжения в страну.

В ходе войны администрация США предоставляла украинцам все более тяжелое вооружение, в том числе 155-мм гаубицы, по мере обострения конфликта, и на этой неделе она объявила о новом пакете вооружений на сумму 800 миллионов долларов.

Еще в феврале, когда началась война, администрация опасалась, что такое вооружение может излишне спровоцировать Россию. Но после давления со стороны президента Украины Владимира Зеленского и членов Конгресса от обеих партий, администрация решила предоставить некоторые виды тяжелого вооружения, которое, по ее словам, Украине понадобится на следующем этапе войны. Российские предупреждения прозвучали, когда вторжение встретило неожиданно жесткое сопротивление и выявило слабые места в обычных вооруженных силах России.

Президент России Владимир В. Путин назначил новое командование для надзора за войной в Украине и на прошлой неделе впервые публично заявил, что цели России ограничиваются обеспечением безопасности Донбасса, граничащей с Россией части восточной Украины, где сепаратисты, поддерживаемые Москвой, воюет уже восемь лет .

Цели России, когда ее военные вторглись 24 февраля, казались гораздо более амбициозными, с планами осадить и захватить столицу Киев на севере, отрезав правительство Зеленского от оставшейся у Путина бывшей советской республики. сказал, что даже не рассматривает страну. Эта стратегия дала обратный эффект, и в прошлом месяце русские войска отступили. Им также не удалось полностью захватить стратегический юго-восточный порт Мариуполь, несмотря на непрерывные бомбардировки, которые превратили этот когда-то шумный город с населением 450 000 человек в пустыню смерти и разрушительные ужасы войны.

Павел Кириленко, губернатор Донецкой области на востоке Украины, заявил CNN в пятницу, что украинские войска все еще контролируют Мариуполь, но город был «стерт с лица земли Российской Федерацией, желающими никогда не сможет его восстановить».

В пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что затонувший в четверг российский флагманский ракетный крейсер «Москва» на Черном море был поражен двумя украинскими ракетами «Нептун», а не повреждены случайным пожаром и взрывом во время шторма, как утверждает Кремль.

Это было первое американское подтверждение заявлений Украины о том, что ее ракеты «Нептун» — недавно развернутое оружие с дальностью действия 190 миль — поразили корабль, пораженный в 65 милях к югу от порта Одесса.

Утрата «Москвы» была не просто унижением, поскольку теперь она могла серьезно подорвать любые планы Кремля по морскому нападению на южное побережье Украины.

Фото 1: «Москва» пришвартована в Крыму на спутниковом снимке 7 апреля

Фото 2: Марина Ганицкая, директор медицинского учреждения в Бородянке.

Фото 3: Место нападения России вблизи Харькова, на северо-востоке Украины

Издание «WSJ» Pаголовок: «Россияне нанесли удар по ракетному заводу под Киевом, пресса о Мариуполе».

Газета «The Los Angeles Times»

Подпись под фото: «ЛИДИЯ МИЧИСЛОВЕННАЯ зажигает свечи за ежедневное богослужение в храме Александра Невского во время боевых действий в Украине».

Заголовок: «Россия возобновляет нападения на Киев»

На востоке Украины обостряются бои, а портовый город Мариуполь вскоре может быть захвачен.

Заголовок: «Мы просто хотим мира». Российская военная эскалация бьет по селам на востоке Украины

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ