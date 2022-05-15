Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 14 мая

Главные темы: Нефтяное эмбарго проверяет решительность Европы, а средний класс ЕС боится упадка. Специфическая мерная жизнь Харькова. США призывают Россию к прекращению огня. Оборона независимой Швейцарии стремится к более тесным отношениям с Альянсом НАТО. Буча пытается залечить рану. Шольц звонит по телефону Путину и требует прекращения войны. Голод в мире как оружие Путина. Санкции коснутся ближайших к российскому лидеру.

Европа

Польша. «Gazeta Wyborzca» – украинский поэт, писатель и волонтер Сергей Жадан «Человек года» по версии польского издания

Австрия. Газета «Der Standart» вышла с заголовком: «Средний класс боится упадка». Цены растут, зарплаты стагнируют, а энергоснабжение неопределенно. Украинская война привела к экономическому засушливому периоду, длившемуся несколько лет. Средний класс Австрии испытывает опасность, политики реагируют нервно. Правильно – беспокойства ли преувеличены? СТАНДАРТ спросил у читателей.

Анонс дело: ВОЙНА В УКРАИНЕ После Финляндии шаг к НАТО делает и Швеция. Европейский Союз хочет предоставить Украине еще 500 миллионов евро военной помощи.

«Чем дольше длится война, тем безобразнее будет политика отражающейся страны».

Разговор с Машей Гессен о потрясениях, вызванных украинской войной, и обманчивое единство в Европе.

«Salzburger Nachrichten» – «Нефтяное эмбарго проверяет решимость Европы»

Европейский Союз запустил пять пакетов санкций против России с поразительным единством. Шестой застрял в жестких переговорах. Тому есть две причины. Первая — экономическая: нефтяное эмбарго, включенное в санкционный пакет, для некоторых особенно болезненно. К ним относятся страны, особенно зависящие от нефти Владимира Путина, такие как Венгрия или Словакия, а также средиземноморские страны, зарабатывающие на поставках российской нефти. Для этих проблем можно найти баланс. Вторая причина носит личный характер: против выступает Виктор Орбан.

Он использует возможность отомстить Комиссии ЕС, которая заявляет, что не позволит сильному человеку в Будапеште остаться безнаказанным за демонтаж верховенства закона.

Таким образом Орбан продвигает дело полевого командира в Кремле. Как и его китайский сторонник Си Цзиньпин, он считает, что Европа слаба и приходит в упадок и в конце концов уступит, если санкции приведут к уменьшению прибыли и собственных жертв.

В условиях нефтяного эмбарго перед европейцами стоит задача доказать обратное. При этом Орбан – самая маленькая проблема. Большая проблема состоит в том, чтобы усвоить, что вторжение Путина в Украину чревато свободной и демократической социальной системой Европы. И что быстрый отказ от российских энергоресурсов — нефти и газа — необходим для защиты европейского образа жизни. Цена за это высока. Цена победы системы над Путиным или Си будет гораздо выше.

Дания. «POLITIKEN» — Мечтают ли Макрон и Урсула фон дер Ляен об армии ЕС? Есть ли на Кипре школа шпионов?

Ответы на эти и многие другие вопросы в главном пособии Politiken по референдуму по оборонной концепции 1 июня. Здесь вы также можете узнать, что на самом деле означает общая оборона ЕС, и получить ответ на то, есть ли у ЕС больше систем вооружений, чем США.

«Morgenavisen Jyllands-Posten»

Рост цен за последние месяцы может стоить больше пострадавших семей на сумму более 30 000 датских крон в течение 2022 года (более 4 тыс. евро)

Министерство обороны США и Пентагон отрицают, что помогали Украине убивать российских генералов.

Франция. «Le Monde» -«Приднестровье Другая российская угроза Украине»

Италия. «La Stampa» – Главное заглавие: «США призывают Россию к прекращению огня». «Первый телефонный звонок Остина министру Шойгу. Эрдоган блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО»,

«Наконец-то появился зародыш дипломатии» — главная статья.

Заголовок на фото: «Жертвы и палачи».

«Красный телефон» – заголовок на фото в «La Repubblica».

Министр обороны США Остин звонит российскому Шойгу. Начинается диалог о прекращении огня. Путин говорит с Шольцом.

Вашингтон: «Дипломатический вариант возможен благодаря украинскому сопротивлению» Москва уходит из Херсона, но продвигается в Донбасс», — говорится в сообщении.

«Финляндия и Швеция в НАТО, но против вето Эрдогана, его довод: «Они принимают у себя курдов». «Переговоры генералов» – еще одна статья.

Ватикан. Газета L’Osservatore Romano — Ошибка в расчете

Принятие Финляндии в Североатлантический альянс стало возможным после ее решения о безопасности. После того, как Россия вторглась в Украину, обосновывая это желанием защититься от угрозы нападения НАТО.

Нидерланды. «TROUW» – «Боевой отчет • Сейчас, когда украинская армия оттесняет россиян под Харьков, несколько смельчаков открывают дверь. «Даже если вернется только часть прежней жизни».

Обычная жизнь в Харькове поднимает свою специфическую голову.

Ее собака Джульетта первой исчезла за барной стойкой, когда бомба попала в ближайшую станцию ​​метро. «Она лучше знает, где безопасно», — говорит хозяйка кафе Маша Бабушкина, гладя своего питомца по голове. Она и ее гости ждали под кофеваркой и домашним пирогом, пока не прекратится обстрел.

Ее город Харьков пуст.

Более половины из 1,5 миллионов жителей бежали. Бензина нигде нет, только для военных. Они мчатся по главной улице в бешеном темпе к прилегающему фронту. Хотя украинская армия оттесняет россиян к окрестностям провинции, слышен гул войны: бум… бум… далеко, но достаточно близко, чтобы барабанные перепонки дрожали и собаки чирикали.

Кафе Маши Бабушкиной открылось первым, через месяц после начала войны. «Нам надоело сидеть в подвале, — объясняет ее муж Артем Мольцян, стоящий за барной стойкой. В их маленьком заведении, которое называется («Конечно, может быть»), появляются новые гости: вместо студентов близлежащих вузов это теперь бойцы территориальной обороны, солдаты и журналисты.

Есть и несколько истощенные жители Салтовки, наиболее обстреливаемого района города. «Мы слышали, что здесь подают кофе, верно?» — спрашивают они. Жители, оставшиеся на другой стороне улицы, где нет электричества, заряжают телефоны в кафе. «Люди стремятся к нормальной жизни», — объясняет владелец кафе многочисленным посетителям кофе.

Хотя бомбардировки самого города почти прекратились – «Надо просто снова привыкнуть», – шутит Маша Бабушкина, – в Харькове тяжело найти нормальную жизнь. В забаррикадированных супермаркетах, время работы которых ограничено, люди быстро наполняют свои корзины. Малый и средний бизнес стоит на месте. Окна многих домов заколочены, а на улице везде стекло. И все же здесь и там есть кто-нибудь, кто решается жить и работать. «Вот так мы и начали работать», — слесарь Максим Сухарев (39) указывает на черный внедорожник в своем гараже. В дверях дыры от шаров. Водитель, его старый клиент, пошел за хлебом со своей внучкой, когда в него начали стрелять. Пассажиры чудом остались живы, и Сухарев решил вернуться к работе. «Что еще я могу сделать? На что нам жить? — сказал мужчина в комбинезоне, который отвез жену и двоих детей на мероприятие в безопасное место».

Клиентура мастерской также состоит из сотрудников городской обороны. «Это люди, которые до сих пор пользуются автомобилями». Мужчины разъезжают по старым польским автомобилям. В настоящее время их массово завозят в Украину и используют на фронте. Они дешевы, но имеют небольшие дефекты.

Единственное заведение, которое оставалось открытым все это время – это церковь, за исключением трех дней, – рассказывает сестра Виктория Ковальт. Она держит магазин у входа в Собор святых женщин-мироносиц, как называется место поклонения в центре города. Розарии и молитвенные карточки популярны среди матерей и дружин солдат, — говорит женщина в очках и платке.

Три дня ушло на то, чтобы забить окна после ракетного обстрела церкви. «Это как в кино», — говорит Ковальчук, до сих пор тяжело верящий, что это война. В момент удара она молилась в нижней часовне. Иконы чудом спаслись, а вот витражи со святыми наголову развалились на пол.

По количеству посетителей она замечает, что горожане думают о возвращении. В настоящее время церковь занимается устранением повреждений. «Мы думаем о мире. А наши мысли творят реальность», — говорит Ковальчук.

Люксембург. «Luxemburger Wort» – «Жемчужина Черного моря» под угрозой»

В Одессе на юге Украины население ожидает худшего

Российские войска «нещадно» бьют по Николаевской области, последнему шлюзу перед Одессой, крупному украинскому порту на Черном море, сообщило вчера украинское военное командование на Юге. Одесса, известная своей оперой, своими казино и своим плаванием, сегодня живет в молчаливом напряжении, постоянном беспокойстве. В последнее время участились русские нападения, направленные на аэропорты и склады оружия, усиливая давление на имперский город, основанный Екатериной II в XVIII веке.

«После начала войны Одесса стала неожиданностью, потому что она отреагировала гораздо патриотично, чем мы думали», – отмечает Анна Шелест, член аналитического центра «Украинская призма», ежедневно консультирующий правительство Зеленского.

Действительно, сейчас в городе доминируют два цвета: синий и желтый флаг Украины.

Однако украинский патриотизм не единогласен среди одесситов. Во дворе дома женщина признается: «Если Украина победит, нам придется пройти тотальную украинизацию, но никто не мешает мне сохранить свою русскую душу». Даже во время войны Одесса остается сложным и парадоксальным городом, объединяющим языковую, культурную или политическую идентичность.

Испания. «ABC» «Здесь много смертей. Ты бьешься постоянно – без отдыха»

Андрей Баслук и его товарищи ежедневно воюют с россиянами на Донбасском фронте: «Это надо прожить, это война»

«El Pais». Война в Европе – 80 день. «Бучая пытается залечить рану»

«Tages-Anzeiger» – «Когда встречаются беженцы из трех разных стран и десятилетий»

Украинские женщины встречаются с людьми, которые сбежали из Косово в 1999 году, в доме у их нынешнего или бывшего хозяина и разговаривают по скайпу с иранкой, которая была там до них: три семьи сравнивают свой опыт в Швейцарии

Новость: «Министр обороны Амхерд хочет приблизиться в НАТО»

Оборона Швейцарии должна стремиться к более тесным отношениям с Альянсом НАТО. Об этом заявила министр обороны Виола Амхерд сегодня после того, как ранее нейтральные страны Финляндия и Швеция объявили о присоединении. «Мы должны думать о новых формах сотрудничества», — сказал Амхерд в Вашингтоне. Ваш отдел разрабатывает список вариантов, совместимых с нейтральностью. На этой неделе Амхерд посетил Lockheed-Martin в США. Производитель истребителей заверил, что поставка первого F-35A в Швейцарию будет возможна с 2025 года.

Швеция. «EXPRESSEN» – «СЕКРЕТНАЯ ИГРА. Таким образом, участие Швеции может решить войну»

Германия. Газета «FAZ». Зернохранилище под обстрелом

Подпись под фото: «Голод для Путина. Часть зерна в Украине сгорела, когда российские войска атаковали зернохранилища, подобные этому вблизи Запорожья. По всей видимости, россияне украдут еще большую часть урожая 2021 года. Они перевозят награбленное из Крыма. В Северной Африке и других странах назревает серьезный продовольственный кризис. Но Киев просит государства отказаться от российских грузовых перевозок. В собственной стране пробуждаются воспоминания о Голодоморе: в 1932/33 годах Сталин вызвал голод, унесший жизни четырех миллионов украинцев.»

Главный материал: «Шольц звонит по телефону Путину и требует прекращения войны»

Больше военной помощи ЕС Киеву

Бербок: Пищевая война имеет последствия по всему миру

После недельного перерыва канцлер Олаф Шольц в пятницу снова провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным правительства, разговор длился 75 минут. Шольц настаивал на том, чтобы Путин прекратил войну против Украины. Он выступал против русского представления о распространении нацизма в Украине.

Согласно заявлению федерального правительства, телефонный звонок состоялся «после» переговоров канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду. Утром Шольц не более часа был гостем комитета Бундестага по обороне. Депутат от ХСС Флориан Хан заявил FAZ, что Шольц «представил анализ ситуации, которую мы разделяем». Но канцлер оставила «многие вопросы без ответа». Депутат от ВДП Маркус Фабер, досрочно покинувший встречу с другими депутатами от ВДП, также раскритиковал это. Позже Фабер извинился и объявил, что хочет отказаться от должности спикера оборонной политики парламентской группы СвДП.

На встрече министров иностранных дел G-7 в Вайсенхаусе в Шлезвиг-Гольштейне, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительно 500 миллионов евро военной помощи, предназначенной для «тяжелого оружия».

Министры иностранных дел G-7 подтвердили свою солидарность с Украиной и пообещали оказать поддержку бедным государствам в разрешении усиливающегося войной продовольственного кризиса. Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Путин также ведет «продовольственную войну», уже имеющую влияние во всем мире. На встрече министров сельского хозяйства G-7 в Штутгарте федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир обвинил Путина в экономической войне. Страна хочет не только «устранить конкурента», но и «присвоить» имущество фермеров.

Министр пообещал своему украинскому коллеге Николаю Сольскому, также присутствовавшему, помощь стран G-7 «сейчас, а также когда война закончится».

Колонка справа: «Голод как оружие»

Россия может продолжать рассчитывать на поддержку Китая в его агрессивной войне против Украины. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе доброжелательность к Москве на так называемом Глобальном Юге может сократиться еще больше, чем сейчас.

Вероятно, это происходит в то время, когда мировые рынки зерна испытывают серьезную нехватку зерна, и голодает даже больше людей, чем в «нормальные» времена. К этому добавляется резкое повышение цен на уже ощущаемое зерно.

Это должно заставить российского президента задуматься. Но со дня нападения на Украину Владимир Путин производит впечатление человека, который сжег все мосты и везде видит только врагов. То, что человека, который чествует войска, обвиняемые в военных преступлениях, не беспокоят страдания миллионов людей в развивающихся странах, показывает, что война будет продолжаться. Скорее всего, Путин использует голод как оружие для усиления давления, особенно на Запад. По его мнению, блокада украинских морских портов является лучшим способом сделать это. Эта блокада, вероятно, не может быть прекращена военным путем в ближайшем будущем.

Запад осуждает и сетует на бесчеловечную политику Путина, которая на первый взгляд кажется слабой в свете жестокой силовой политикой. Но поскольку большинство запасов зерна Украины находится в неоккупированной части страны, здесь есть возможность. Следует приложить все усилия к тому, чтобы сохранить больше зерна, предназначенного для вывоза морем, от захвата оккупантами и вывести его на мировой рынок. Это было бы не только актом сопротивления агрессору, но и практикой гуманности перед преступлением.

«Der Tagesspiegel» – «Скандал в немецкой коалиции»

Канцлер уклоняется от вопросов поставки оружия в Украину — либералы в знак протеста вышли из комитету по обороне

Допрос канцлера Олафа Шольца (СДПГ) перед Комитетом по обороне Бундестага вызвал потрясение внутри коалиции светофоров. Депутаты от ВДП считали, что Шольц недостаточно проинформировал их о поставках оружия в Украину, и в знак протеста покинули зал. Шольц впервые был гостем в комитете утром в пятницу, и для него было назначено специальное заседание.

Канцлер объяснил основные принципы своей политики по отношению к Украине: не вступать в войну, не вести ее наедине, все в координации с партнерами по НАТО. Однако он не предоставил никакой новой информации о дальнейшей военной помощи Германии в стране войны.

«К сожалению, многие вопросы остались без ответа. Вот почему мы, как свободные демократы, вскоре после девяти решили, что покинем сессию сейчас», — сказал член Бундестага от ВДП Маркус Фабер после заседания комитета на телекамерах. Другие участники, такие как глава комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (СвДП), опровергли впечатление о скандале. После споров внутри ВДП Фабер позже также больше не хотел иметь ничего общего с протестом и поблагодарил их за конструктивный диалог. «Мне очень жаль, что было создано другое впечатление, которое я настоящим решительно отвергаю», — сказал он и подал в отставку с должности представителя оборонной политики своей группы.

После скандала в комитете обороны Шольц в течение 75 минут звонил президенту России Владимиру Путину. Он потребовал от Путина скорейшего прекращения огня в войне в Украине, улучшения гуманитарной ситуации в зоне боевых действий и прогресса в поиске дипломатического решения, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрейт. По данным Кремля, переговоры начались по инициативе Германии. Обусловлено продолжить обсуждение «разными каналами».

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала войны побеседовал со своим российским коллегой Сергеем Шойгом. Остин также призвал к немедленному прекращению огня. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подчеркнул, что готов к прямым переговорам с Путиным: «Но только с ним, без его посредника и только при условии диалога, а не ультиматума», — сказал он в интервью итальянскому телевидению. На фоне напряженности из-за возможного членства Финляндии в НАТО Россия с субботы прекратит поставки электроэнергии в соседнюю страну. Об этом в пятницу сообщила энергетическая компания RAO Nordic Oy. Российская компания из Хельсинки заявила, что по состоянию на май не получала никаких платежей.

«Более 830 тысяч беженцев из Украины в Германии»

Число военных беженцев из Украины, зарегистрированных в Германии, быстро растет и вскоре может достичь миллиона. По состоянию на пятницу в общенациональной системе распределения «Свободный» зарегистрировано 831 900 военных беженцев. Это следует из внутреннего обзора системы, доступного ежедневному зеркалу. К концу апреля их было 600 тысяч человек. Половина федеральных земель, особенно Баден-Вюртемберг, Гамбург, Нижняя Саксония, Тюрингия и Саар приняли меньше беженцев, чем предусмотрено в так называемом Кенигштайнском ключе.

Лидирует Бавария, Свободное государство должно принять 15,6% беженцев, а за 148 тысяч беженцев это 17,8%. Все «действительные цифры, основанные на разумной регистрации украинских беженцев», подтверждают это, заявил Tagesspiegel министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (ХСС).

Он критиковал то, что основное внимание уделяется проблемам Берлина. По данным федеральной и государственной полиции, треть всех украинских военных беженцев попадала в Германию из-за Баварии. «Однако федеральное правительство было полностью сосредоточено на доступе из Польши в Берлин», — сказал Херрманн.

«Только для восточного подъездного пути федеральное правительство увидело необходимость использовать специальные поезда для оказания помощи». Из-за высокого бремени он призвал к «справедливому и справедливому распределению». 45 700 военных беженцев направляются в Берлин по «бесплатной» системе, что на 2 500 или 0,3 процентных пункта больше, чем нужно по ключу распределения. 55 000 украинцев подали заявления на получение вида на жительство в Берлине.

США

Газета «The New York Times». Подпись под фото: Президент Владимир Путин на параде Победы в понедельник. Бывший КГБ. оперативника, он старательно скрывал свою жизнь.

«Стена секретности вокруг семьи Путина начала давать трещины»

Владимиру Путину не нравилось любопытство.

Это был 2008 год, и российский президент, которому тогда было 56 лет и восемь лет у власти, выступал на пресс-конференции в роскошной вилле Чертоза на Сардинии. На его стороне был его ближайший союзник в Западной Европе Сильвио Берлускони, медиа-магнат и премьер-министр Италии с легендарными гедонистическими аппетитами, с которым он разделял вкус к непристойным шуткам, роскошной обстановке и огромному богатству. Летом две дочери-подростки Путина бегали по большой вилле, отправляясь в тайные роскошные магазины и водные прогулки под строгим приказом, чтобы их лица оставались скрытыми, а их лица – скрытыми от камер, по словам человека, знакомого с договоренностью.

Эта стратегия жесткой защиты своей семьи хорошо работала для Путина в течение многих лет, пока Россия не вторглась в Украину в феврале. Теперь, когда страны вводят санкции в отношении ближайших ему людей, в том числе санкции, одобренные в пятницу Великобританией в отношении женщины, долгое время считавшейся его любовницей, Алины Кабаевой и его бывшей жены Людмилы Очеретной, фасад начинает разрушаться, проливая новый свет на личную жизнь русского фаворита.

Некоторые из первых проблесков его сложных семейных дел развернулись в известной сцене на даче, когда российский репортер Наталья Меликова из «Независимой газеты» осторожно вторглась в запретную зону.

За несколько дней до этого Московский корреспондент сообщил, что Путин и его 25-летняя жена тайно развелись. Интересно, что газета дальше сообщила, что он влюбился в госпожу Кабаеву, знаменитую гибкую олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, которая в свои 24 года была примерно в возрасте его дочерей и стала публичным лицом его политической партии. «Я всегда отрицательно относился к тем, кто со своими сопливыми носами и эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь», — говорил он.

Теперь санкции коснутся ближайших к российскому лидеру

Колонка справа: «Россия, столкнувшаяся с неудачами, и уходящая из Харькова»

Швеция проявляет интерес к вступлению в НАТО, но Турция может усложнить переход

«Los Angeles Times»

Подпись под фото: Российский командир танка сержант. Вадим Шишимарин (в центре) в суде в Киеве, Украина. Его обвиняют в том, что он застрелил безоружного гражданского, ехавшего на велосипеде.

Начинается суд над военными преступниками

В Украину бурлит война, и санкции нацелены на «кошелек» семьи и друзей Путина.

В Украине начался судебный процесс над одним российским сержантом, который, как ожидается, возбудит массовое судебное преследование за военные преступления в многомесячном конфликте.

Похоже Россия, понесла новые потери, когда ее силы попытались прорвать ключевую реку.

Между тем два высокопоставленных чиновника министерства обороны США и России провели первое прямое общение почти за три месяца, но Москву по-прежнему не интересовали призывы Запада к немедленному прекращению огня в войне, разрушившей города, привели к гибели тысяч людей и породили миллионы людей. беженцев и вызвало опасение глобального продовольственного кризиса.

Чтобы подчеркнуть свою решимость, российские силы нанесли новый карательный удар по районам на севере, востоке и юге страны, включая бомбардировку последнего украинского редута в разрушенном южном порту Мариуполь.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ