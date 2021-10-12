Что отмечают католики в Бразилии 12 октября?

В 1717 году три рыбака на берегах реки Параиба выловили терракотовую статуэтку высотой 40 сантиметров. Это событие и считается явлением изображения святой Богородицы. Изваяние хранилась в доме одного из рыбаков, Фелипе Педросо, куда для поклонения и молитвы приходило множество людей. Со временем Филиппе построил небольшую часовню для статуи.

Как святая Дева Мария стала покровительницей Бразилии?

В 1904 году 8 сентября по распоряжению Папы Пио X лик Святой Богородицы дополнили короной и назвали королевой Бразилии, а в 1930 году Папа Пио XI провозгласил святую Деву Марию покровительницей Бразилии.

Где сейчас находится статуэтка Девы Марии?

Сегодня статуэтка находится в крестообразном храме, построенном в городе Апаресида. Высота его купола составляет 70 метров. Ежегодно его посещает около 7 млн человек. Здесь каждый верующий может поставить свечу высотой до двух метров.

Фото: wikipedia.org