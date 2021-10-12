Новости Одессы и Одесской области

Что отмечают католики в Бразилии 12 октября?

Что отмечают католики в Бразилии 12 октября?

Сегодня, 12 октября, в Бразилии отмечают национальный религиозный праздник явления Богородицы.

Подписаться

В 1717 году три рыбака на берегах реки Параиба выловили терракотовую статуэтку высотой 40 сантиметров. Это событие и считается явлением изображения святой Богородицы. Изваяние хранилась в доме одного из рыбаков, Фелипе Педросо, куда для поклонения и молитвы приходило множество людей. Со временем Филиппе построил небольшую часовню для статуи.

Как святая Дева Мария стала покровительницей Бразилии?

В 1904 году 8 сентября по распоряжению Папы Пио X лик Святой Богородицы дополнили короной и назвали королевой Бразилии, а в 1930 году Папа Пио XI провозгласил святую Деву Марию покровительницей Бразилии.

Где сейчас находится статуэтка Девы Марии?

Сегодня статуэтка находится в крестообразном храме, построенном в городе Апаресида. Высота его купола составляет 70 метров. Ежегодно его посещает около 7 млн человек. Здесь каждый верующий может поставить свечу высотой до двух метров.

Фото: wikipedia.org

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить