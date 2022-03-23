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Что нельзя делать в военное время и почему?

Что нельзя делать в военное время и почему?

Спикер Министерства обороны Украины Анна Маляр дала ответы на некоторые актуальные вопросы, возникающие у многих украинцев в связи с войной, которую развязала российская федерация.

Рецепты

Вопрос: Почему во время войны нельзя публично говорить или писать о том, что Украина ведет с кем-то переговоры о поставках военной техники, оружия, амуниции и чего угодно для сов?

Ответ: Потому что РФ делает все возможное, чтобы сорвать контракты

В: Почему во время войны нельзя говорить о том, что уже состоялись поставки и у нас есть что-нибудь новенькое?

О: Потому что враг сразу корректирует свои действия под новые данные

В: Почему нельзя называть точные адреса и узнаваемые описания объектов, в которые попали ракеты или в которые промахнулись ракеты — это вы уже все знаете

О: Потому что это корректировка огня для врага

В: Почему нельзя публично преподавать военные объекты (госпиталь это тоже, между прочим, военный объект), места нахождения оружия, военной техники, личного состава?

О: Потому что в десятки раз увеличивается вероятность уничтожения объекта врагом

В: Почему не нужно публично во время войны делать фактчекинг заявлений и публикаций силовых ведомств и спецслужб?

О: Потому что это война. Поверьте, что эти заявления проходят большое количество ведомственных фильтров и если они обнародуются, значит, так нужно для обороны государства. После победы – будет вдохновение, разберетесь.

В: Почему не нужно публично и непублично сомневаться в решениях и полномочности ВСУ?

О: Потому что ВСУ наиболее информированы о ситуации на фронте. И если вам непонятно решение, значит вы просто не все знаете. Кроме того, военные решения не могут приниматься под влиянием общественного мнения — потому что это профессиональные решения, так же как в хирургии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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