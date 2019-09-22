Что горело близ лимана под Одессой (видео)

Пожар произошел в районе Хаджибеевского лимана.

Горел камыш. Огонь распространился на площади 500 кв. метров. Запах дыма ощущался в десятках километров.

Об этом сообщили в паблике на Facebook «Подслушано Одесса».

В сети также появилось видео с места событий. Как видно, огонь разбушевался не на шутку.

А очевидцы говорят, что пламя перекинулось ближе к Объездной дороге.

На место прибыли спасатели. О пострадавших ничего не сообщается.

Фото: zaodessu.com.ua

Видео: “ПодслушаноОдесса”