Что делает счастливыми пожилых родителей?

Родители по-разному реагируют на тот факт, что их дети выросли: кто-то обижается на невнимание с их стороны, а кто-то с удовольствием наведывается в гости. Одни родители любят нянчить внуков, другие остаются в стороне, считая, что это не их дело. Когда же родители наиболее счастливы: когда дети маленькие или когда уже покинули семейный очаг?

Взрослые дети – спокойствие родителей

Недавно ученые провели исследование, в котором было задействовано 55 тысяч человек из 16 европейских стран. Оно дало интересные результаты. Как выяснилось, успешное родительство – это инвестиция в собственное счастье. Исследование ученых из Гейдельбергского университета (Германия) показало, что люди в возрасте от 50 до 70 лет чувствуют себя более счастливыми, если их дети стали на ноги, выехали из отчего дома и живут самостоятельно.

Ученые смогли объяснить такую закономерность. Оказывается, все родители после того как дети выросли и начали жить самостоятельной жизнью, перестают переживать по поводу своей несостоятельности. Они перестают думать о том, хватит ли им денег прокормить детей и дать им путевку в жизнь. Родители меньше ощущают тревожность, беспокойство и стресс. Выходит, что дети действительно делают родителей счастливее, но только после того как вырастают, покидают семейный очаг и начинают жить своей жизнью.

А как же внуки?

Многие бабушки и дедушки рассказывают, что внуков они любят гораздо больше, чем собственных детей. Что внуки продлевают им молодость и дарят море позитива.

Ведутся споры: должны ли бабушки и дедушки воспитывать внуков и обязательно помогать детям в этом. Однозначного ответа на этот вопрос, пожалуй, не найти. В каждой семье свои правила и порядки. Кто-то больше проводит времени с внуками, кто-то меньше, а кто-то считает, что раз у внуков есть родители, то именно они и должны заниматься воспитанием подрастающего поколения.

Не остались в стороне и ученые. Они решили проверить, как воспитание внуков влияет на здоровье и продолжительность жизни бабушек и дедушек.

В эксперименте приняли участие 500 человек в возрасте от 70 лет. Среди участников – и те, кто только время от времени проводил время со своими внуками, и те, кто взял на себя полную ответственность за их воспитание.

Ученые сделали оптимистичный вывод: бабушки и дедушки, которые ухаживают за своими внуками, участвуют в их жизни, живут на 20 лет дольше, чем те, кто этого не делает.

Доктор Ронан Фактор отметил, что существует некая связь между заботой о внуках и снижением уровня стресса. Именно поэтому забота помогает пожилым людям сохранить здоровье. Также взаимосвязь с детьми помогает представителям старшего поколения поддерживать физическую активность и чувствовать себя нужными.

Почему внуков любят больше, чем детей?

Недаром говорят: «Что старый, что малый», подчеркивая этой фразой схожесть поведения детей и пожилых людей. А все дело в том, что пожилые люди не стесняются опуститься до детского уровня мышления. Как результат – им проще найти общий язык с малышами.

У старшего поколения остается огромный запас нерастраченной любви, но любовь эта уже не нужна их детям. И тогда бабушки с дедушками выливают ее на внуков. Порой такая суперлюбовь очень тяготит внуков, и здесь очень важно держать грань между большой любовью и гиперлюбовью.

Фото: psylive.com.ua