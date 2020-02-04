Чиновников курортного поселка под Одессой заподозрили в растрате бюджетных средств

Сотрудников местного поселкового совета заподозрили в коррупционных действиях, передает пресс-служба СБУ.

Так, их связывают с растратой бюджетных средств. По данным следствия, под прикрытием капремонта очистных сооружений чиновники Затоки вступили в сговор с предпринимателями.

Они заключили с бизнесменами договоров на сумму 18 миллионов гривен. При этом, как сообщает СБУ, примерно треть денег чиновники прикарманили, а это шесть миллионов гривен. А для отчетности внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ. Представители поссовета указали другие параметры объема работ и цены стройматериалов.

По факту продолжаются следственные действия. По месту проживания подозреваемых и в здании поселкового совета проведены обыски.

Фото: i.pinimg.com

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