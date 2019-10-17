Четыре варианта: одесситам напомнили, как можно сообщать показания электросчетчика

Показания электросчетчиков можно по-старинке передать по телефону.

Для этого нужно позвонить по одному из номеров: 068-750-90-90 или 095-750-90-90.

А можно оставить на сайте ведомства в личном кабинете.

Об этом сообщают в пресс-службе “Одесоблэнерго”.

Кроме того, можно скачать специальное мобильное приложение Line of Light на телефон с операционной системой Android или iOS. А недавно у компании появился Телеграмм-бот @OdesaoblenergoBot, что еще больше упростило процедуру передачи показаний.

Фото: 63clan.ru