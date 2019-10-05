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Новости Одессы и Одесской области

Telegram-бот от «облэнерго»: в Одессе придумали, как упростить передачу показаний за свет

Telegram-бот от «облэнерго»: в Одессе придумали, как упростить передачу показаний за свет

Передавать показания за электричество теперь можно в мессенджере «Telegram». Внесенные показания автоматически записываются в систему «Одессаоблэнерго». Бот запрограммирован так, что не примет данные, которые сильно отличаются от средней цифры за последние месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба «Одессаоблэнерго» на сайте компании.

Бот от «Одессаоблэнерго» потребует от пользователя лишь личный счет – и больше не придется стоять в очередях для передачи показаний за электроэнергию. Найти бота можно в строке поиска по никнейму «@OdesaoblenergoBot».

– Почти 130 тысяч жителей области регулярно обращаются в РЭС для передачи показаний. Более 40 тысяч – звонят на городские номера телефонов. 10 тысяч – пользуются мобильным приложением. Для всех них мы предлагаем более удобный и быстрый способ вносить показания за свет – Telegram-бот, – рассказала руководитель департамента по обслуживанию клиентов «Одессаоблэнерго» Анастасия Наугольникова.

В пресс-службе также напомнили, что в тех же целях легко использовать приложение «Line Of Light» для телефона с операционной системой Android или iOS. В отличие от бота, функционал приложения более расширенный: потребитель может добавить для ежемесячной передачи показаний несколько счетов, получить предупреждение о плановых отключениях электроэнергии, узнать причину отсутствия света, а также задать интересующие вопросы в чате с операторами колл-центра.

Фото: пресс-служба «Одессаоблэнерго»

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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