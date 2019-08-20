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Новости Одессы и Одесской области

Четыре драки, два разбитых стакана и сломанный микрофон: итоги минувшей сессии Одесского облсовета

Четыре драки, два разбитых стакана и сломанный микрофон: итоги минувшей сессии Одесского облсовета

Не успели еще одесситы обсудить все подробности сессии областного совета 16 августа, прошедшей с драками и митингами, как объявили о новой. Она состоится завтра, 21 августа, начало в 9.00.

Распоряжение о проведении собрания на официальном сайте опубликовала пресс-служба облсовета.
Также стало известно, чем запомнилась минувшая сессия.

Так, депутаты четыре раза подрались и несколько раз пытались заблокировать трибуну. В итоге постановили уволить первого зама главы облсовета Олега Радковского, оказавшегося главным дебоширом.

Как сообщили в КО «Областная служба эксплуатации административных зданий», в потасовках разбили два стакана за 18 гривен 26 копеек. Кроме того, испортили конденсаторный микрофон Bosch Plena LBB 1950/10 для объявлений в системе оповещения. Стоит такой 3867 гривен. Отремонтировать его нельзя, так что придется покупать новый.

К слову, в прошлый раз, на сессии 16 августа, так и не решили ряд вопросов из-за разборок между депутатами. Так что, скорее всего, повестка дня будет та же.

В частности, могут вернуться к обсуждению увольнения директора худмузея Александра Ройтбурда. А главный вопрос – избрание нового председателя облсовета, так как действующий – Анатолий Урбанский – прошел в Верховную Раду и вынужден покинуть нынешний пост.

Фото: uc.od.ua

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