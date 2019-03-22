Четвертое отделение неотложки с кабинетом телемедицины открылось в Одесской области

Местом его размещения стала Балтская центральная районная больница.

Однако обслуживать здесь будут не только жителей Балтского района, но также пациентов из Кодымского, Любашевского и Савранского районов.

Как сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, помещение оборудовано кабинетом ультразвуковой диагностики, малой операционной, смотровой и комнатами для персонала.

Также в отделении есть кабинет телемедицины, где персонал сможет консультироваться со специалистами из Одессы.

Оборудование современного медицинского отделения обошлось в 3,8 миллиона гривен.

Фото пресс-службы ОГА.