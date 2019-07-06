Четверо человек пропали в катакомбах Холодной Балки

Трое мужчин и одна женщина вчера спустились в катакомбы системы «Центральная» в селе Холодная Балка Одесской области. На сегодняшний день они не вышли на связь.

Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя городского головы Одессы Николай Покровский на своей странице в Facebook. В настоящее время организуется добровольческая поисковая группа (руководитель группы Игорь Грек) для поиска пропавших. ГС ЧС Одесской области просит помощи у специалистов, которые имеют опыт поисковых работ под землей. Телефон дежурного ГС ЧС +380 (4872)-456-04. Фото Константина Пронина *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.