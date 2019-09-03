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Новости Одессы и Одесской области

Черный дым до небес: что горело близ порта под Одессой (видео)

Черный дым до небес: что горело близ порта под Одессой (видео)

Пожар произошел в районе порта в городе Черноморск.

Об этом сообщает odessitua.com со ссылкой на облГСЧС.

Как выяснили спасатели, возгорание началось не в порту – загорелось заброшенное здание неподалеку.

Там, в поселке Александровка, воспламенились крыша и второй этаж. В целом пламя охватило площадь в 300 квадратных метров.

На место прибыли огнеборцы и потушили пожар. Известно, что никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.

Фото: politeka.net

Видео: Odessa_info

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