Черный дым до небес: что горело близ порта под Одессой (видео)

Пожар произошел в районе порта в городе Черноморск.
Об этом сообщает odessitua.com со ссылкой на облГСЧС.
Как выяснили спасатели, возгорание началось не в порту – загорелось заброшенное здание неподалеку.
Там, в поселке Александровка, воспламенились крыша и второй этаж. В целом пламя охватило площадь в 300 квадратных метров.
На место прибыли огнеборцы и потушили пожар. Известно, что никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.
Фото: politeka.net
Видео: Odessa_info
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