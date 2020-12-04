Черноморск остался без воды из-за аварии (видео)

Годовщина одесской трагедии на Троицкой: горожане несут венки и цветы к месту пожара в доме Асвадурова (фото) День скорби Сегодня — день скорби. Квартал на Троицкой перекрыт полицией, люди несут цветы и венки, зажигают свечи. На ограждении у дома Асвадурова появляются портреты погибших. Одна женщина прижалась к ограждению, плачет, говорить не может. Молодые люди — студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который здесь располагался, — тоже стоят с цветами, ждут, ПОДРОБНЕЕ

Компьютерная томография: всегда ли она необходима для диагностики коронавируса? Для диагностики COVID-19 многие одесситы без достаточных на то оснований отправляются на компьютерную томографию. Однако врачи предупреждают: эта процедура не настолько безобидна, как может показаться на первый взгляд. Частые или «самовольные» КТ-исследования могут принести больше вреда, чем пользы. ПОДРОБНЕЕ