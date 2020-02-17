Через збитковість два порти в Одеській області віддадуть інвесторам

Серед майже 1 000 об’єктів, що підлягають приватизації, є чимало цікавих та гідних уваги. От наприклад, 3 торговельні морські порти «Білгород-Дністровський», «Скадовськ» та «Усть-Дунайськ».

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

Рішення по 2-х прийняли ще в грудні минулого року, і ці активи фігурують в повному приватизаційному переліку. Щодо порту «Білгород-Дністровський», то готуємо разом із Міністерством інфраструктури документацію і найближчим часом також буде відповідне рішення.

Три морські порти, про які йде мова, є дуже збитковими для держави, їм навіть не вистачає грошей на повну виплату заробітної плати своїм працівникам. Тож ми наше завдання – знайти відповідальних інвесторів, які не лише налагодять управління, але й допоможуть зберегти найцінніше – працівників портів.

Фото: Бессарабия ИНФОРМ

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