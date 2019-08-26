Через Сухой лиман не пустят тяжелые автобусы, фуры и технику

Для водителей большегрузного транспорта с 29 августа введут ограничения на переправе.

Об этом сообщает пресс-служба ГП “АМПУ”.

Там также рассказали о допустимой нагрузке для транспорта в этом районе.

Так, вес, приходящийся на одну ось тягача, может составлять не больше шести тонн. В целом машина, которой разрешат курсировать через лиман, может быть не тяжелее 20 тонн.

Для микроавтобусов на переправе установили дистанцию: они должны держаться друг от друга на расстоянии, минимум, 50 метров.

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Фото: silaspectechnika.by