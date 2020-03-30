Через карантин в Одесі Гуморину проведуть у режимі онлайн (відео)

Загальний карантин вніс корективи в усі масові заходи, скасувавши раніше заплановані свята за участю великої кількості людей у 2020 році.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Однак прийнято рішення, що Гуморина відбудеться! Правда, у нетрадиційному для неї форматі – режимі онлайн.

Департамент культури і туризму Одеської міської ради 1 квітня 2020 року, починаючи з 9:00 ранку, на своїй сторінці у Фейсбук буде публікувати різні відео- і фотосюжети, присвячені Гуморині.

Найвідоміші одеські комедіанти і засновники свята гумору звернуться онлайн до учасників «Гуморини на удальонці».

Тут же можна буде подивитися і послухати архівні виступи відомих на весь світ одеситів Романа Карцева та Михайла Жванецького, побачити, якою була перша одеська Гуморина і як вона змінювалася з роками, а також посміятися над старими і новими жартами, народженими в мережі Інтернет.

Всіх, хто шукає позитивних емоцій і любить одеський гумор, запрошуємо приєднатися до участі в «Гуморині на удальонці» 1 квітня о 9:00 ранку на сторінці департаменту культури і туризму Одеської міської ради.

Фото: Odessa.online

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