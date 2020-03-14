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Новости Одессы и Одесской области

Через карантин одеська Музкомедія транслюватиме виставу онлайн

Через карантин одеська Музкомедія транслюватиме виставу онлайн

Онлайн-перегляд вистави відбудеться сьогодні, 14 березня.

Про це повідомила пресслужба Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного.

– Дорогі глядачі! Через карантин ви не маєте можливості зайняти місце у глядацькому залі, а душа потребує добра і радості? Ми також сумуємо за вами, бо театр не існує без глядачів, і вважаємо, що з будь-якої складної ситуації завжди є вихід! Тому ми розпочинаємо безпрецедентну акцію спільних переглядів улюблених вистав, які вже не йдуть на сцені Театру музичної комедії, – йдеться у дописі.

Тож сьогодні, 14 березня, о 20:00 відбудеться інтернет-показ першої вистави, яку ви глядачі обирають самі. Для цього на сторінці театру створили опитування. Майбутнім глядачам на вибір представили дві вистави: “Безіменна зірка” та “Дон Сезар де Базан”.

Фото: Думская

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