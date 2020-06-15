Через дощові вихідні на Одещині позатоплювало села (фото, відео)

У селах Ренійського району та у самому райцентрі позмивало дороги.
Про це у Facebook повідомив заступник голови Одеської облради Юрій Димчогло.
– 13 та 14 червня в селах Ренійського району та в самому місті Рені в результаті проливних дощів сталося масове затоплення вулиць і подвір’їв населених пунктів, особливо катастрофічно руйнування доріг і вулиць спостерігалися в селах Долинське, Лиманське, Котловина і Нагірне! Це катастрофа для місцевих бюджетів, і так спустошених економічною кризою, посухою і боротьбою з коронавірусом, – зазначив Димчогло.
Фото: Facebook