Чем будет заниматься Одесский райсовет: полномочия самого нового органа самоуправления

В здании облсовета проходит первая сессия Одесского районного совета. Депутаты должны выбрать руководство органа и распределить депутатские комиссии.
Одесский районный совет образован совсем недавно – после первых местных выборов, прошедших в новообразованных районах области. После завершения децентрализации вместо 26 их осталось 6. Самый крупный – Одесский, включающий в себя кроме города-миллионника, Черноморск, территории Овидиопольского, Беляевского, Лиманского и Березовского районов. Всего это 22 объединенные территориальные общины населением почти 1,4 миллиона человек.
Основные источники формирования бюджета: поступления от управления коммунальной собственностью и административные сборы. А реализация полномочий может также осуществляться за счет привлечения на договорных началах средств сельских, поселковых, городских бюджетов для совместных социальных, инфраструктурных, экономических и других проектов.
И полномочия районного совета, практически, копируют права облсовета и горсовета. Так, в его компетенцию входит утверждение районного бюджета, программы и стратегии социально экономического развития района. Райсовет имеет право создавать коммунальные предприятия, финансирует деятельность районных больниц вторичного звена, учебных и культурных заведений, назначает их руководство. В общем, осталось предать районам полномочия по использованию природных ресурсов, и облсоветы, вроде бы и не нужны.
Всего в Одесский районный совет выбрано 64 депутата. 18 из них представляют ОПЗЖ, 13 – «Доверяй делам», 12 – «Слугу народа», 9 – «Европейскую солидарность», по 6 -партию Шария и «За майбутнє». Предполагается, что контролировать совет будет коалиция «Доверяй делам», «Слуг народа» и «Европейской солидарности» – такая же, как сформированные в Одесском городском и Одесском областном советах.
В председатели райсовета могут избрать экс-нардепа Виталия Барвиненко, избранного от партии «Доверяй делам» или представителя Бориса Магазинника от «Оппозиционной платформы» за жизнь.
При Трампе, конечно, тоже жизнь не сахар была, но этот Байден вообще бандит.
Ещё в должность не вступил, а что вытворяет!