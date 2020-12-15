Чем будет заниматься Одесский райсовет: полномочия самого нового органа самоуправления

Одесский районный совет образован совсем недавно – после первых местных выборов, прошедших в новообразованных районах области. После завершения децентрализации вместо 26 их осталось 6. Самый крупный – Одесский, включающий в себя кроме города-миллионника, Черноморск, территории Овидиопольского, Беляевского, Лиманского и Березовского районов. Всего это 22 объединенные территориальные общины населением почти 1,4 миллиона человек.

Основные источники формирования бюджета: поступления от управления коммунальной собственностью и административные сборы. А реализация полномочий может также осуществляться за счет привлечения на договорных началах средств сельских, поселковых, городских бюджетов для совместных социальных, инфраструктурных, экономических и других проектов.

И полномочия районного совета, практически, копируют права облсовета и горсовета. Так, в его компетенцию входит утверждение районного бюджета, программы и стратегии социально экономического развития района. Райсовет имеет право создавать коммунальные предприятия, финансирует деятельность районных больниц вторичного звена, учебных и культурных заведений, назначает их руководство. В общем, осталось предать районам полномочия по использованию природных ресурсов, и облсоветы, вроде бы и не нужны.

Всего в Одесский районный совет выбрано 64 депутата. 18 из них представляют ОПЗЖ, 13 – «Доверяй делам», 12 – «Слугу народа», 9 – «Европейскую солидарность», по 6 -партию Шария и «За майбутнє». Предполагается, что контролировать совет будет коалиция «Доверяй делам», «Слуг народа» и «Европейской солидарности» – такая же, как сформированные в Одесском городском и Одесском областном советах.

В председатели райсовета могут избрать экс-нардепа Виталия Барвиненко, избранного от партии «Доверяй делам» или представителя Бориса Магазинника от «Оппозиционной платформы» за жизнь.